الفاعوري يخط "التكوينات الاجتماعية غير العربية في الإدارة والجيش في العصر الأموي"

عزيزة علي

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عمان– صدر عن دار عصور للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة كتاب بعنوان "التكوينات الاجتماعية غير العربية في الإدارة والجيش في العصر الأموي"، للباحث والأكاديمي أمجد الفاعوري.يحتوي الكتاب بحسب المؤلف على أربعة فصول، إضافة إلى مقدمة وخاتمة. ويتناول الفصل الأول الجماعات غير العربية التي خضعت للدولة الإسلامية نتيجة الفتح. وتم خلاله عرض الأوضاع في العراق وبلاد فارس والشام ومصر وأفريقية والأندلس قبيل الفتح الإسلامي، وكذلك معاملة العرب المسلمين لأهالي البلاد المفتوحة، وفيما عالج الفصل الثاني علاقة الجماعات غير العربية بالدولة الأموية، وتم خلاله الإشارة إلى موقف الجماعات غير العربية من الحركات المناهضة للدولة الأموية، ونظرة الدولة الأموية والقبائل العربية لهذه الجماعات.وتطرق الفصل الثالث، إلى دور الجماعات غير العربية في الإدارة الأموية، وتم خلاله بيان مدى حاجة الدولة للجماعات غير العربية في الإدارة، ودور هذه الجماعات في الدواوين المالية والإدارية، فيما تضمن الفصل الرابع، الحديث عن مشاركة الجماعات غير العربية في الجيش الأموي، من خلال توضيح مدى مشاركة هذه الجماعات في الجيش وفعالياته ودورها في الفتوحات وفي الحركات المناهضة للدولة، والبحرية، وكذلك الحرس والشرطة إضافة إلى تناول موضوع العطاء.في مقدمته للكتاب يقول الفاعوري: "إن الهدف من هذه الدراسة تبيان دور الجماعات غير العربية في الإدارة والجيش الأموي". وهذا الموضع يثير مشكلة مدى مساهمة هذه الجماعات في إدارة دفة جهاز الدولة الأموية سواء الدخول في الجيش والمساهمة في فعالياته، أو مختلف نواحي الإدارة الأخرى، وخاصة الإدارة المالية.ويشير المؤلف، إلى أن هذه الدراسة تطرح موضوعا مهما طالما عالجه الدارسون للتاريخ الأموي ويتلخص في أن بني أمية استبعدوا الجماعات غير العربية رغم إسلامها عن مناصب الدولة، إضافة إلى القول: "إنهم فرضوا عليهم الأعباء الضريبية التي أثقلت كاهلهم مما ولد نقمة في نفوسهم والسبب في ذلك يعود، برأي هؤلاء إلى أن الدولة الأموية دولة عربية عنصرية". ونتيجة لذلك، فإنها حطت من قدر رعاياها غير العرب وفضلت أبناء القبائل العربية.ويوضح الفاعوري، أن هذه الدراسة حاولت تبيان حقيقة نظرة الدولة الأموية للجماعات غير العربية ونظرة أبناء القبائل العربية إليها، ومعالجة آراء بعض المؤرخين العرب والمستشرقين حول استبعاد الدولة لهذه الجماعات عند إدارتها وجيشها، ومحاولة التوصل إلى معرفة خلفية الخلط الذي وقع فيه بعض الباحثين. كما جرى دراسة مدى حاجة الدولة لهذه الجماعات في إدارتها وتوضيح ما إذا كان رأي القبائل العربية بهذه الجماعات منسجما مع موقف الدولة عمليا، هذا إضافة إلى عدم وجود دراسة تاريخية تناولت الموضوع.ويقول المؤلف: "إنه ركز في دراسته على منهجية البحث على قراءة المصادر الأولية التي تنوعت ما بين وثائق بريدية ومصادر تاريخية وأدبية وجغرافية وكتب التراجم والأنساب، وعلى جمع المعلومات واستقصائها من تلك المصادر ومقارنتها وتحليلها".ويضيف الفاعوري، أنه قبل التعريف بالمواضيع التي تناولتها الدراسة، تجدر الإشارة إلى بعض المشاكل التي واجهت الدراسة، ولعل أهمها قلة المعلومات وتناثرها في المصادر المختلفة، علاوة على تركيز المصادر على ذكر الأمور السياسية أكثر من سواها، ثم محاولة التوافيق بين العديد من الآراء المتناقضة التي حاولت معالجة العديد من إشكاليات الدراسة.وفي الخاتمة، يرى الفاعوري أنه لم يتعامل العرب مع غيرهم على أسس التمايز العرقي. فقد راعت الدولة العربية الإسلامية منذ نشأتها علاقاتها مع الجماعات غير العربية على أسس واضح وراسخة وهذا يتضح من خلال العهود والمواثيق التي عقدتها. فمثلا لم يفرض العرب الفاتحون الجزية على من دخل الإسلام من غير العرب، وكل ما في الأمر أن هناك خلطا في المصادر بين مصطلحي الجزية والخراج.ويرى الفاعروي، أن الدولة الأموية استعانت بالجماعات غير العربية سواء من الموالي أو أهل الذمة في إدارة جهازها الإداري من جهة. ومن جهة أخرى كان لغير العرب إسهامات كبيرة في الجيش الأموي، تمثلت بالمهام الكبيرة والمشاركة الواضحة.ليس صحيحا، أن اتهام الدولة الأموية بظلم واضطهاد واستبداد الجماعات غير العربية، فهذا الاتهام مرده إلى الخلط أولا بين نظرة أبناء القبائل العربية لسواهم من المعاجم. وثانيا نظرة أبناء القبائل لأصحاب المهن اليدوية التي مارسها غالبية العجم. كما أن عشرات الأمثلة التي أوضحتها الدراسة حول دورهم ومشاركتهم ومكانتهم في الدولة الأموية، لا تترك مجالا للشاك في أنهم كانوا مهمشين ومضطهدين.