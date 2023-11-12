الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"

الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"
الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"
بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة ينطلق  تحت رعاية  الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، مؤتمر الفجيرة الفلسفي الثالث  تحت شعار "الفلسفة والعالم المعيش" .اضافة اعلان
وذلك في الفترة ما بين ١٩-٢٠ نوفمبر لعام ٢٠٢٣ .
و ينظم المؤتمر  بيت الفلسفة بالفجيرة ، 
وأكد  احمد السماحي مدير بيت الفلسفة  ان استمرار المؤتمر سنويا  دليل على نجاح المؤتمر ، خاصة التوسع المستمر في تبادل الأفكار والرؤى الفلسفية التي تضفي للمجتمع الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات  وتساعد  الفرد على إدراك ماهية نفسه ومكانته في المجتمع والوجود عامة. 
يناقش المؤتمر  عدة قضايا هامة  ، حيث يناقش الدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة قضية  "الإنسان كمشكلة في الواقع المعيش ". 
كما يناقش د.عبد الله السيد أباه من موروتانيا
 حياة الانسان "من غريزة البقاء إلى حب الحياة" . 

ويتناول الدكتور مجدي حافظ من مصر "الإنسان المعاصر و صراع القيم" .
 ويستعرض الدكتور  حسن حماد من مصر  أهمية "  الفن والتسامح " . 
 وتبحث الدكتورة نجوى الحوسني من الامارات
 " في البحث عن السعادة "
ويستضيف المؤتمر الكثير من الشخصيات الهامة  والمتخصصين من مختلف الدول العربية و الاجنبية .. 
 
يذكر أن «بيت الفلسفة» هو المؤسسة الثقافية الأولى من نوعها انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه.

وتهدف  لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح، وتسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية وعربية  تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.
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