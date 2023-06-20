الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"الفلسفة بين النظر والعمل".. محاضرة لـ"النشار" في شومان

محاضرة لـ"النشار" في شومان
محاضرة لـ"النشار" في شومان
استضاف منتدى عبدالحميد شومان أول من أمس، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية، الدكتور مصطفى النشار، في محاضرة بعنوان، "الفلسفة بين النظر والتطبيق"، أدارها رئيس جمعية الثقافة الفلسفية، الدكتور أحمد ماضي.اضافة اعلان
وقدم الدكتور النشار، إيجازا حول ماهية الفلسفة عبر العصور؛ والأسئلة التي تراود العقل الإنساني حول الفلسفة، مشيرا إلى أن هذه التساؤلات تتجدد بحسب الزمان والظروف، حيث يظهر الدور المتجدد لفلاسفة كل عصر؛ فهم يعبرون عن هذه التساؤلات ويكشفون من خلالها عن مواطن الضعف والقصور ومن ثم يحاولون إيجاد السبل لحلها حتى تصبح حياة الإنسان في هذا العصر أو ذاك أكثر اقترابا من الكمال المنشود حسب ظروف كل عصر.
وقال النشار: "يخطئ من يظن أن دور الفلسفة قد تضاءل في عصر العلم، لأنه ببساطة لا علم بلا فلسفة، فالتقدم العلمي مرهون بوجود علماء يملكون عقليات فلسفية قادرة على تقديم الفروض العقلية الخلاقة لحل المشكلات الناتجة عن التطورات العلمية بصورتها التراكمية التقليدية".
وأضاف، أن هناك علاقة لا تنفصم بين تأملات فلاسفة العصر الحالي وإبداعات علمائه، فقضايا التقدم الإنساني وتحدياتها المتتالية والمتنامية يتشارك الآن في تأملها ووضع الحلول المناسبة لها الفلاسفة والعلماء على حد سواء، منوها إلى أنه، "لا علم بدون فلسفة ولا فلسفة بدون علم"، حيث التشارك والتعاون بين إبداعات الفلاسفة والعلماء هو ما يقود قاطرة التقدم الإنساني دوما إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات المبهرة.
وأوضح النشار، أن خدمات الاستشارات الفلسفية اليوم تحاول تقديم العون للذين يبحثون عن فهم فلسفي لحياتهم، أو لمساعدتهم في حل مشكلات اجتماعية أو حتى عقلية، وربما تقترن بعلم النفس ليقدموا معا استشارة متكاملة الأركان، وربما تكون الاستشارة الفلسفية بدلا من العلاج النفسي أو جزء منه، ولكن في النهاية فالغرض هو البحث عن الخير والحياة الطيبة.  
وبين، أن الاستشارات الفلسفية تساعد في فهم احتياجات المرء الأساسية للتواصل مع الآخرين، لاستكشاف شعوره الذاتي، وفهم ردود أفعاله العاطفية والمعرفية والسلوكية، عدا عن كونها تعمل على زيادة الوعي الذاتي، والتسلح بالمهارات اللازمة للتعامل مع أنماط الحياة المختلفة وإدارة العلاقات الإنسانية وحسن توجيهها، كما أنها تولد لديهم شعورا أكبر بالمعنى والسيطرة والتحكم في مجريات حياتهم ومن ثم الشعور بالرضا والتوازن.
وأشار النشار، إلى أن الفلاسفة ليسوا كما يتم اتهامهم من قبل البعض، بعيدين عن الواقع، مبيناً أنهم طليعة النخبة المبدعة القادرة على بلورة ثقافة العصر الذي يعيشونه، وإدراك ثقافتها العامة، مع كشف طبيعة التطور الذي تتجه إليه البشرية فيما بعد، وهم الذين يحددون صورة هذا التطور وآلياته.
وكان ماضي، قدم في بداية الجلسة الحوارية النشار، مشيراً إلى غناه العلمي والفكري والفلسفي، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات والندوات الفلسفية ووضع المناهج والمقررات والمواد الفلسفية التي يتم تدرسيها في الجامعات العربية.
جانب من افتتاح المعرض - (من المصدر)

معرض صور ووثائق بالعقبة تزامنا مع الاحتفالات الوطنية 17 حزيران 2023

افتتاح مهرجان لون كلمة نغم السياحي الدولي

افتتاح مهرجان لون كلمة نغم السياحي الدولي 17 حزيران 2023

أمسية شعرية نسوية في بيت الشعر - المفرق

أمسية شعرية نسوية في بيت الشعر - المفرق 17 حزيران 2023

إعلان أسماء الفائزين بجائزة يوسف بكار للدراسات الشرقية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة يوسف بكار للدراسات الشرقية 17 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"قصائد من الوجدان" لسعيد تايه.. المشاعر الإنسانية وتجلياتها

"قصائد من الوجدان" لسعيد تايه.. المشاعر الإنسانية وتجلياتها

منذ4 ساعة
"تحت نهر المجرة".. تجربة بتقمص روح اليافع المشتبك مع محيطه

"تحت نهر المجرة".. تجربة بتقمص روح اليافع المشتبك مع محيطه

منذ4 ساعة
جانب من المحاضرة - (من المصدر)

جورج طريف يستعرض محطات تاريخية من "حضارة الأنباط"

19 حزيران 2023
معرض الدوحة للكتاب

معرض الدوحة للكتاب يسلط الضوء على تجربة الروائي أيمن العتوم

19 حزيران 2023
1687083271250558900

الجمزاوي تطلق سلسلة "أهلا بالفلسفة" لتعليم الأطفال

18 حزيران 2023
جانب من زيارة وزيرة الثقافة للأزبكية- (من المصدر)

النجار: "الأزبكية" ملمح وطني يعبر عن الثقافة الجادة

17 حزيران 2023
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ4 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
 