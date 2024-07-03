"الفن الثوري".. ندوة تحاكي إبداع المرأة العربية بالفنون الجماهيرية

عزيزة علي

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أقامت جمعية النقاد الأردنيين ندوة بعنوان "الفن الثوري للنساء العربيات"، ألقتها أستاذة متخصصة في قضايا الجندر ونظريات ما بعد الاستعمار، الدكتورة نيفين النصيري.تحدثت المحاضرة في الندوة التي أقيمت في رابطة الكتاب الأردنيين، وأدارها رئيس الجمعية الناقد الدكتور زهير توفيق، عن كتابها "الفن الثوري للمبدعات العربيات"، الذي صدر باللغة الإنجليزية، قائلة إن هذا الكتاب يعد مساهمة في دراسة التقاطع بين الفن والسياسة وصور التفاعل بين فنانين وفنانات من بلدان مختلفة في الوطن العربي وفي المهجر (مصر وتونس والمغرب والجزائر) بين العامين 2011 و2022.ويسلط الكتاب الضوء على إبداع المرأة العربية عبر الفنون الجماهيرية ذات المحتوى الثوري، مثل الجرافيتي، وفن الشارع، والتصوير، والرواية، وفن القصص المصورة أو الكوميكس، والتي تتجاوز أيضا الخطابات والصور الاستشراقية -الاستعمارية- عن المرأة. مبينة أن المبدعات قدمن سرديات ثورية من خلال منظور الإبداع، واستفدن منه كأداة للمقاومة والعمل الجماعي من أجل التغيير، فيستخدم الفن كشكل من أشكال الاحتجاج أو كما يطلق عليه تشارلز تريب مصطلح "ثقافة المعارضة".وأشارت النصيري إلى أن هذه التعبيرات الفنية استخدمت، بشكل واسع ومكثف وواع، وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الوصول إلى جمهور أكبر، مما أدى إلى تعزيز وجود منصات أكثر تشاركية يستطيع الجمهور من خلالها الانخراط في الفن والمساهمة في عملية الإبداع، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الفنية العديدة وصلت إلى العالمية وخلقت "جغرافيا جديدة"، (كما يطلق عليها أنطونيو نيجري في كتابه المهم الإمبراطورية 397) تتجاوز تقسيمات الحدود الوطنية.وقالت المحاضرة إن كتابها ينقسم إلى ثلاثة أجزاء هي "تصوير الثورة، فن الشارع والثورة، وكتابة الثورة"، وذلك من أجل فهم أعمق للعلاقة بين النصي والمرئي وبين الفن والسياسة، كما أنه يوثق العديد من الفنانات؛ حيث أجرت المؤلفة مقابلات عدة مع المبدعات اللواتي انخرطن في العمل الثوري، فمن بين الفنانين المصريين فنانة الجرافيتي ومؤرخة الفن بهية شهاب، عروض الشارع لمسرح العرائس لرانيا رفعت، والقصص الثورية التي روتها الفرق النسوية في ميدان التحرير وعازفة العود ياسمين البرماوي، والمصورة التونسية هالة عمار، والكاتبة درة العتيري من تونس، الناشطة المغربية ورسامة القصص المصورة أو الكوميكس زينب فاسيكي، والكاتبة الفرنسية الجزائرية الأصل كوثر عظيمي.وقالت النصيري إن كتابها يهدف الى خلق تواصل وتجاور الأعمال الفنية من أماكن مختلفة ولغات مختلفة (العربية والفرنسية على وجه الخصوص) لتقديم أصوات ورؤى بديلة، فالكتابة على الجدران، على سبيل المثال، كانت وسيلة جماعية لاستعادة الفضاء العام، فعادة ما تكون الرسالة بسيطة ومكثفة في آن واحد، ويمكن للمارة فهمها بسهولة، كما كانت إحدى الوسائل الفنية التي مكنت النساء والرجال من إعادة تصور الأدوار النمطية بين الجنسين.وقد أشارت المحاضرة إلى الكتابة الثورية في فلسطين، قائلة "في فلسطين والأراضي المحتلة، كانت الكتابة الثورية على الجدران هي شعار المقاومة الفلسطينية، فنانون محليون ودوليون رسموا على جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية".ورأت النصيري أن الكتابة على الجدران لا يمكن النظر إليها على أنها نتيجة مأزق معين، بل دلالة على التغيير الثقافي لأنه يعكس ويبني نظريات معرفية جديدة، وقد يكون الجرافيتي محصورا في عدد قليل من الفنانين، ولكن من المؤكد أن تأثيره ما يزال محسوسا حتى اليوم، وكان واضحا أن الانتفاضات العربية أرغمت الفنانين والكتاب على البحث عن مزيد من الرؤية عبر الوطنية، فيما جاء تحدي المبدعات للأفكار الاجتماعية الراسخة، حيث تسعى إلى إعادة تعريف مفاهيم الجندر والأمة.وقالت المحاضرة إن فصول كتابها تشكل طريقة خاصة لتصوير طاقة الفن في التغيير، مبينة أن هذه الأشكال الابتكارية لعبت دورا رئيسيا في ظهور المرأة على المستويين الوطني والعالمي، والأهم من ذلك أنها كانت بمثابة أدوات تمكين ساعدت النساء على تحرير أنفسهن من الأدوار النمطية التي فرضها المجتمع وساعدت على تقديم أصوات ورؤى بديلة، ضمن منظور متعدد اللغات عابر للحدود الوطنية، مما يعكس ما هو مشترك بين هذه الأعمال، وإن كانت التعبيرات الفنية للنساء اشتركت في تبني مطالب مشتركة مع الرجال، إلا أنها كانت تحتوي حتماً على قضايا خاصة بالمرأة وتطلعاتها، ارتبطت جميعها بالنضال ضد عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي.وأوضحت النصيري أن كتابها انتقد بعض خطابات الحركة النسوية العالمية، وخاصة التي تجمع نضالات المرأة العربية تحت إطار واحد من دون الوعي باختلافات المجتمعات العربية وتنوعها، ومن ناحية أخرى، ألهمت تلك الاحتجاجات العديد من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم لإعادة التفكير في علاقاتهم بأوطانهم، والأدوار التي يمكن أن يلعبوها داخل بلدان المهجر المختلفة التي يعيشون فيها، كما يجادل الكتاب بأن الانتفاضات الجماهيرية في العالم العربي أسقطت المفاهيم الخاطئة الشائعة والقوالب النمطية الثقافية فيما يتعلق بأدوار المرأة في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال المكاسب التي تمكنت المرأة من تحقيقها في المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية محدودة.وأوضحت المحاضرة "أن قضايا المرأة وحقوقها متشابكة ولا يمكن فصلها عن المطالب السياسية وبنية علاقات القوة، ولأن تحويل وعي الناس يستغرق وقتا طويلا، أؤمن أن الممارسات الثورية والتعبير الفني على المدى الطويل ستبقى وسيلة فعالة لمقاومة الحياة اليومية القمعية، وهكذا سيظل الفن موجها دائما نحو المستقبل، كأداة للمقاومة الفردية والجماعية، وكوسيلة لتوثيق ما حدث والقصص التي سيتم سردها غدا، وفن المبدعات العربيات جزء من ثقافة عالمية، محلية وعالمية في آن".