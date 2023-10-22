"الفن والمجتمع" افتتاحية العدد الجديد من مجلة "فنون"

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان- صدر عن وزارة الثقافة العدد "51" من "مجلة "فنون" الفصلية لصيف 2023، ويحتوي العدد على مواضيع عديدة.وبعنوان "الفن والمجتمع"، كانت افتتاحية العدد التي كتبها رئيس التحرير حسين نشوان، قال فيها "لا نثقل في التكرار حينما نقول: إن الفن (لغة الشعوب)، ووسيلتها للحوار والتواصل، وهو في الآن نفسه مدونة (الأمم)، التي تظل شاهدا على منجزهم الحضاري والثقافي والمعرفي، فالفن في تجلياته المختلفة الذي يتجسد في الخط واللون واللحن والكلمة والصورة واللحن يختزل معارف الإنسانية وطريقة فهمها للوجود والتعبير عنها جماليا".وقال، في سياق التحولات الحضارية لم يقتصر على الجوانب الوظيفية والنفعية أو التزويقية، وإنما كان خلال ذلك يطور نفسه وفي الوقت يشكل خطابا ثقافيا يسهم باجتراح لغته الخاصة -اللغة التعبيرية- بمفاهيم العصر التي تصوغ خصوصية المجتمع وهويته وأصالة الفن.وذهب في الافتتاحية، إلى أن الأردن، وعلى امتداد جغرافيته وتضاريسه وعصوره، دونت الكثير من الشواهد الفنية والجمالية عبر النقوش والزخارف والعمارة والكتابات القديمة، ومن المؤكد أن نصوصا ومقطوعات موسيقية وأصداء قصائد ترددت في الصحراء وترانيم صدحت على المدرجات والمسارح التي لا تخلو منها مدينة أردنية، وقصصا وحكايات ترامت على أسوار القلاع وبواباتها التي شكلت في متخيل الإنسان صورة المكان بوصفه نصا معرفيا إبداعيا.وفي هذه الجغرافيا، التي تتحزم بالنهر المقدس وتحيط بأكتافها الصحراء، وتنهد الجبال بين ضلوع المكان، تحضن السهول التي تترامى كضفائر صبية يتبدى التنوع في الطبيعة ووسيلة التعبير، ليس لرغبة في الاختلاف، وإنما استجابة لمعطيات الحياة، التي تنبني على التنوع الذي يثري الحياة نفسها بكثير من القيم والمفردات والصناعات الثقافية التي نراها في أنماط العمارة التراثية وألون الغناء الشعبي وتعدد الأزياء التقليدية وفنون الدبكة والسامر والهجيني.ولفت إلى أن هذا التنوع ظهر أيضا في الفنون الحديثة، ومنها: الرواية والفن التشكيلي والمسرح والسينما والموسيقا في انفتاحها وميلها للتجريبية والمزج بين عدد من التيارات والمدارس الفنية، والذي يمكن تفسيره بديناميات المكان.ونوه إلى أنه في مجلة فنون، نحاول باستمرار المواءمة بين التنوع الذي أسس له المكان-الجغرافيا وتراصفات طبقاته التاريخية والاجتماعية، والنزعات الفنية الحديثة في الحقول الإبداعية المختلفة للتعبير عن الهوية الفنية والجمالية وتحقيق الأصالة، والإبداع والابتكار والتفكير الناقد.