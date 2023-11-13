الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ليتني كنت شاباً أقاتل معهم، هذا هو الزمان الذي يستحق الحياة

الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: طوفان الأقصى "انبعاث جديد للأمة"

thumbs_b_c_5f7ecc7e6b66104402317182686d6eea
الفيلسوف المغربي طه عبدالرحمن
رأى الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن، أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية تعد "استئنافا جديدا للحضارة، وانبعاثا جديد للأمة".
جاء ذلك في حوار نشره "مركز الحضارة للدراسات والبحوث" على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه الأناضول.اضافة اعلان
وقال عبد الرحمن، إن "طوفان الأقصى استئناف جديد للحضارة، وانبعاث جديد للأمة، وميلاد جديد للإنسان، من خلال قيم جديدة يكتشف فيها المرء ذاته، ومفاهيم جديدة يتلمس فيها حريته في ظل شيوع قيم التعبيد للإرادة الإسرائيلية، وشروط جديدة يستعيد فيها فطرته في واقع شاعت فيه قيم الضلال".
وأوضح أن "المقاومة الفلسطينية تكتب اليوم تاريخ الأمة، وتقود الإنسانية نحو النور بما ينفتح بصنيعها من عقول، وما يقع وسيقع جراء فعلها المبهر من مراجعات ذاتية: فردية وجماعية".
وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأكد الفيلسوف المغربي أن "أعظم مظهر للعقل العربي والإسلامي في العصر الحديث هو ما تجسد في طوفان الأقصى".
وقال إن "المقاوم الفلسطيني اليقظ قد انتهض لحمل هذه الأمانة ببراعة، وتحمل هذه المسؤولية بإحسان، فحملها خير حمل، وقام بها خير قيام".
ومضى يقول: "ليتني كنت شاباً أقاتل معهم، هذا هو الزمان الذي يستحق الحياة، وهذه هي اللحظات التي ينبغي أن تغتنم".
وفي السياق، أعرب عبد الرحمن عن حزنه إزاء الوضع الإقليمي، قائلا إن "تخاذل الأمة يدمي القلب، خاصة تخاذل المثقفين، ولولا التطبيع ما أقدمت دولة الاحتلال على ما أقدمت عليه، ولو أن الدول المطبعة اتخذت موقفاً لتوقفت تلك الهجمات الإجرامية"، على حد تعبيره.
وعبد الرحمن (79 عاما)، فيلسوف مغربي متخصص في المنطق وفلسفة الأخلاق، وألف كتبا عديدة تنوعت موضوعاتها بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، وحصل على عدد من الجوائز، بينها "نجيب فاضل" للثقافة، نسخة 2020 ـ 2021 من تركيا.
ومنذ 38 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء على رؤوس ساكنيها"، وقتل أكثر من 11180 فلسطينيا بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة و678 مسنا وأصاب أكثر من 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى صباح الاثنين.-(الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
غزيون يكتبون "نحن لسنا أرقاماً" باللغة الإنجليزية على جدارية في القطاع- الصورة من المركز الفلسطيني للإعلام

"لسنا أرقاماً".. عن اسم الشهيد الذي لن يمتصه الموت حتماً

28 تشرين الأول 2023
حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة-(أرشيفية)

مؤرخون يدعون لتوثيق الحرب الوحشية الصهيونية على قطاع غزة

17 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
حصلت الشهيدة هبة أبو ندى على جائزة الشارقة للإبداع العربي

الجزائر: مسابقة باسم الشاعرة الغزية الشهيدة هبة أبو ندى

منذ 20 دقيقة
1699785669213383000

250 خبيرا من 14 دولة في "مؤتمر المكتبات"

منذ16 ساعة
الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"

الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"

12 تشرين الثاني 2023
منتدى البيت العربي يقيم أمسية تضامنية مع أحداث فلسطين

منتدى البيت العربي يقيم أمسية تضامنية مع أحداث فلسطين

12 تشرين الثاني 2023
1699693812361516000

عبدالله الحصان يوثق "الأغاني الشعبية في لواء الحسا"

11 تشرين الثاني 2023
1699693440181509000

مرشح نوبل الروائي العالمي إبراهيم الكوني أول المنضمين إلى "وكالة الشارقة الأدبية"

11 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كل مر سيمر

جهاد المنسي |اليوم

هل تشفي قمة الرياض غليل الناس؟

نضال منصور |اليوم

دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا

أحمد عوض |اليوم

عمق الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الكارثة لو كانت هذه النهاية

سميح المعايطة |اليوم

حقوق طبيعية لكل إنسان

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات | منذ16 ساعة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات | منذ16 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 