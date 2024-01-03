"القدس بعيون الهاشميين".. ندوة تحاكي الترابط التاريخي بين الأردن وفلسطين

اضافة اعلان

عمان-الغد- عقدت أول من أمس الندوة الحوارية "القدس في عيون الهاشميين" بتنظيم من جامعة عمان العربية بالتعاون مع اللجنة الملكية لشؤون القدس.وشارك في الندوة رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب فراس العجارمة والأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان وأدار الندوة الدكتور خالد بني حمدان في مدرج المئوية في الجامعة، وجاءت برعاية رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان.وتحدث مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، عن دور الهاشميين في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال أرشيف المكتبة الوطنية، مبينا أن للمكتبات الوطنية دورا مهما في حفظ النتاج الثقافي الوطني والتعريف به، والأردن وضع على رأس أولوياته الثقافية الاهتمام بالمكتبة الوطنية كونها تمثل ذاكرة الوطن ومكتبة الدولة والمرجعية للمهتمين والباحثين والراغبين بالاطلاع على النتاج الثقافي الوطني والعربي وتاريخ الأردن من جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.وتحدث العياصرة عن العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين عبر التاريخ بحكم وحدة جغرافية واحدة لا يمكن فصلها والعوامل المشتركة، والاهتمام الأردني الواضح والملموس في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية، وكانت المكتبة الوطنية من المهتمين والداعمين للحفاظ على التراث الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص.وتحدث العياصرة عن الوصاية التاريخية للهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس قائلا: "إن الأردن بقياداته الهاشمية المتعاقبة حرص على الدفاع عن فلسطين ومنها القدس وخدمة ورعاية مقدساتها باستمرار، ولذلك استحق القادة الهاشميون بجدارة حمل وسام الشرف وهو الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وبقدر ما كان ذلك تشريفا لهم فإنه أمانة ومسؤولية تشرفوا بحملها منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه حتى انتقلت إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه".وأشار إلى أن المكتبة الوطنية تحفظ ضمن أرشيفها العديد من الوثائق والصور التي تؤرخ لدور الشريف الحسين في المحافظة على مدينة القدس بشكل عام والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بشكل خاص.وقال العياصرة: "إن المكتبة الوطنية الأردنية هي من المهتمين والداعمين للحفاظ على التراث الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص، حيث تقوم الدائرة باستثمار كل مناسبة داخلية أو خارجية للتعريف بهذه المدينة ودور الأردن بشكل عام والهاشميين بشكل خاص في رعايتها انطلاقا من الدور الديني والتاريخي للأسرة الهاشمية في الحفاظ على هذه المدينة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والشبه يومية، للحد من الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال لطمس معالم هذه المدينة وتزوير تاريخها".وتابع؛ تقوم الدائرة بالمشاركة في الندوات والاحتفالات التي تقام بمناسبات خاصة بمدينة القدس وعرض ما تقتنيه المكتبة من صور ووثائق تاريخية، والتي تؤكد الدم الواحد والتاريخ المشترك وتعزز أواصر الترابط بين الدولتين وكذلك الكتب التي تؤرخ لمدينة القدس التاريخية وتحمل القيمة التاريخية النادرة.كما أقامت دائرة المكتبة الوطنية خلال الأعوام السابقة، العديد من الفعاليات التي تحتفي بمدينة القدس ومنها احتفالية بمناسبة يوم المخطوط العربي تحت شعار القدس: "عندما يكون التراث أسيراً"، و"معرض القدس" على هامش مؤتمر القدس في الأدب الحديث الذي أقيم في الجامعة الأردنية، و"معرض عمان الدولي الثالث للعملات والطوابع "معرض القدس"، كما شاركت بالمعرض الذي أقيم بالمركز الثقافي الملكي بمناسبة مرور خمسين عاماً على حريق المسجد الأقصى.من جانب آخر، اهتمت المكتبة بالحفاظ على الأرشيف المقدسي حيث لم تتوان عن التواصل مع المكتبات العربية والأجنبية والجامعات داخل الأردن وخارجه للحصول على الوثائق المتعلقة بمدينة القدس والعمل عل أرشفتها وحفظها وإتاحتها للباحثين والمهتمين والدارسين من العرب والأجانب.كما ويوجد في المكتبة العديد من الوثائق الورقية والصور التاريخية التي تؤرخ وتؤرشف لمدينة القدس بشكل عام والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل خاص ويبلغ عدد الوثائق (7500) وثيقة مؤرشفة يستخدمها الباحثون من داخل المملكة وخارجها في دراستهم المتعلقة بفلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.وتقوم المكتبة الوطنية بتوعية الناس بتاريخ هذه المدينة المقدسة من خلال نشر الصور الخاصة بالمدينة على الموقع الإلكتروني للدائرة والصحف اليومية ومواكبة جميع الأحداث التي تتعرض لها المدينة بنشر الصور والوثائق التي تذكر دائما وتحافظ على قدسية هذه المدينة ومكانتها عند العرب والمسلمين.وأشار إلى مقتنيات المكتبة وضمها للعديد من الكتب التي تؤرخ لفلسطين والقدس عبر مراحل تاريخية مختلفة ولاسيما، الفترات الحديثة التي توضح دور الهاشميين في الحفاظ على هذه المدينة وتقدر بحوالي (2782) كتابا والعديد من المجلات التي تتحدث عن القدس بشكل خاص مثل مجلة أرض الإسراء (1979-1994) التي صدرت عن المؤتمر الإسلامي لبيت المقدس ومجلة اللجنة الملكية لشؤون القدس (1975-1996) وهي نشرة دورية مقيدة حول مدينة القدس العربية المحتلة مأخوذة عن الجرائد العربية والأجنبية.ومجلة القدس والتي صدرت عن اللجنة الملكية لشؤون القدس (1998-2007) ومجلة القدس الشريف التي صدرت عن أمانة القدس (1985-1994) والقدس التي تصدر عن اللجنة الوطنية العليا لإعلان القدس عاصمة الثقافة العربية 2009.وعلى هامش الندوة تم افتتاح معرض للصور والوثائق، واشتمل المعرض الذي افتتحه د. الوديان على عدد من الصور والوثائق التاريخية التي تجسد تاريخ مدينة القدس.