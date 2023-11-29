الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"القدس في الشعر العربي الحديث" الموسم الثقافي القادم لمجمع اللغة العربية

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مجمع اللغة العربية
يعقد مجمع اللغة العربية موسمه الواحد والأربعين لهذا العام، بعنوان: "القدس في الشعر العربي الحديث"، في الثاني عشر من كانون الأول لعام 2023م.
 وقد أشار المجمع في مؤتمر صحفي إلى أن الموسم يسعى للتأكيد على  قدسية مدينة القدس ورمزيتها المكثفة التي تصنع المعجزات في النفوس، ودورها في توحيد الأمة، ودور الشعر في ترسيخ هذه المعاني، وذلك ضمن محاور عدة، أهمها: قُدسية المكان ورمزيته، والمسجد الأقصى، والقدس ووحدة الأمة، والقدس ونضال المرأة، بمشاركة نخبة من المستكتبين من الأردن وخارجه، أبرزهم: الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، والأستاذ الدكتور محمد حوّر من أعضاء المجمع، والأستاذ الدكتور زياد الزعبي من جامعة اليرموك، والأستاذ الدكتور زهير عبيدات من الجامعة الهاشمية، والأستاذ الدكتور نارت قاخون من جامعة آل البيت.اضافة اعلان
  ويشارك من خارج الأردن: الأستاذ الدكتور محمد العاني من المجمع العلمي العراقي.
ويدعو المجمع إلى حضور موسمه في مقره بجوار مسجد الجامعة الأردنية، كما سيبث وقائع الجلسات عبر منصاته الإلكترونية.
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