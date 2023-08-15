"القصيدة واللوحة.. مقامان للحياة" حوارية تحاكي الذات الإنسانية المبدعة

عزيزة علي

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عمان- أقام "فريق شذا الروح" حوارية بعنوان: "القصيدة واللوحة.. مقامان للحياة"، في قاعة منتدى البيت العربي الثقافي؛ شارك فيها كل من: الشاعر محمد خضير، والناقد الدكتور إياد كنعان وأدارتها الشاعرة مي الأعرج.رأى مشاركون في الحوارية، أنه لا يمكن فصل الشعر عن الفن التشكيلي، فكلاهما من شجرة واحدة تعطي ثمارها للإنسان، فإن التشكيل والشعر، كلاهما ينبثقان عن "الذات" المبدعة في ريادتها.الناقد د. إياد كنعان قال: "إن أهم ما يجمع التشكيلي والشعري، هو أن كلاهما يعتبران من مظاهر "الذات" الإنسانية المبدعة، وشكل من حضورها المادي والمعنوي، في تجلياها الفردية تارة، كما يمثله شخص الفنان والشاعر، وفي تجليها الجماعي تارة أخرى، كفضاء متعدد، تعتمد فيه القيم المشتركة في تلاقيها وتنافرها، تلك القيم التي تناسب خلالها "الدلالات" الجماعية، وتتفاعل فيها ومن خلالها. وهذا ما يجعلهما نمطين خطابيين بامتياز، يحتملان أشكالا لا حصر لها، من احتمالات التأويل والدلالة".وأضاف كنعان، أن التشكيل والشعر كلاهما ينبثقان عن "الذات" المبدعة في ريادتها، لكنهما يتوجهان نحو "الجماعة". فـ"المتلقّي" هنا، ليس فردا بعينه يدافع عن سمات رؤيته الخاصة وحضوره وسط المحيط أو المجتمع، بل "جماعة"، تدافع عن وجودها واستقلالها الثقافي والإنساني وحتى الوطني بالمعنى السياسي. لنقل، هي "ذات جمعية" صنعتها التراكمات التاريخية والثقافية والاجتماعية، في عملية شديدة التعقيد، تترسخ على مر العصور والأزمات والتقطعات والانقلابات، تكتسب درجات متفاوتة من المناعة ومقاومة الاندماج والانسحاق تحت معاول "الحداثة"، سلبها الاستعمار وجودها وأشبعها تقزيما وتقطيعا وتشتيتا.أما على صعيد الفن التشكيلي، فقد رأى كنعان أنها تفتقر إلى منطق زمني خطي تقدمي إلى الأمام بشكل ثابت، كما هو الحال في الفنون الزمنية، أحد أهم إشكالات التلقي في الثقافة العربية، التي تواجه أداوت التلقي البصري والتشكيلي فيها معوقات شتى، في الاندماج في حياتنا اليومية المعاصرة. فالفنون الزمنية محكومة بنظام داخلي تراتبي، ولا يمكن تناولها إلا على دفعات، وبشكل متسلسل، وفق منطق القالب الإبداعي الذي يصوغها، فلا يمكن الانتقال بشكل عشوائي بين أجزائها، وإلا فقدت عملية التلقي تواترها الزمني، مما يؤدي إلى اختلال المعنى، وفقدان العمل الابداعي لمضمونه. وهو ما يعني إن المتلقي لا يستوعب العمل الفني إلا ضمن مسار محدد يرسمه الفنان أو صاحب العمل أو الشاعر أو الروائي أو الأديب عموما.وعن تجربة التلقي البصري، أوضح كنعان أنها (تجربة عامودية أو مساحية) عشوائية إلى حد كبير، وليست أفقية تخضع لنظام دقيق، كما هو الحال في الفنون الزمنية، وبالتالي لا يصلح أن نتحدث في "الفنون التشكيليَّة"، عن معطى بصري دلالي محدد ضمن رؤيا خطية دلالية محددة أو شاملة. فالتجربة البصرية، يحددها المسار الذي يرتئيه المتلقي وليس الفنان، وبالتالي لا يمكن الحديث عن قراءة "موضوعيَّة" للعمل الفني، لأنه لا يمكن تعميم معطيات تلك القراءة، من دون التورط في أشكال شتى من انتقائية التلقي.ويتابع كنعان حديثه عن الفنون الزمنية، مبينا أن ارتباط "الفنون الزمنية" بالمتخيل، عن طريق "وسيط" رمزي مثل (اللغة، أو الصوت، أو الحركة، أو أي "وسيط" آخر يعبر عن مضمون أبعد من حدود الشكل)، يجعل "الفنون الزمنية"، أقرب إلى الطابع "المفهومي"، منه إلى "الحسي" المباشر، خاصة في الإطار الأدبي أو اللغوي أوالشعري، ذلك أن تلك الفنون تتصل بالدلالة أو المحتوى، من دون الاتكاء على "الحسي" المباشر، فشكل الكلمة، على سبيل المثال، (لا يهم، بقدر ما يهم معناها أو دلالتها، إلا ما اتصل منها باللفظ أو اللحن السماعي المترتب على النطق .وزاد كنعان أما الصورة، ومنها الشكل، فهي مرتبطة لا محالة بالتجربة الحسية المباشرة أو الاتصال المباشر مع المرئي، وحضور ضروري له، حتى لو كان حضورا دلاليا، لتكتمل المشاهدة، ويتم التفاعل، آخذين بعين الاعتبار الوسائل الحديثة للاتصال، التي تمكننا من نقل صورة طبق الأصل من دون استغناء مطلق عنه).من جانبه رأى الشاعر محمد خضيرن أن الشعر العربي الحديث، ترجم حالة التجاور الإبداعي للفنين في دلالة مرئية واحدة، فمن الشعراء من كتب الصورة، ومن التشكيليين من رسم المقولة، وأول من اقترف هذا التجاور مطلع ثلاثينيات القرن العشرين؛ الشاعر أحمد زكي أبو شادي في مجلة "أبولو"، عندما عَنون بابا مستقلا داخل المجلة بـ"شعر التصوير"، شاركه هذا الباب الشاعر "إسماعيل الدهشان"، الذي كتب قصيدة بعنوان "الصائدة المتجردة" أمام صورة فوتوغرافية لحسناء تقف على ركبتيها في مياه البحر، ثم توالى شعر التصوير، فأصاب الشعراء: "قحطان المدفعي، أدونيس، أبو القاسم الشابي، كمال أبو ديب،... وغيرهم".وعن الفن التشكيلي في الأردن، فقد رأى خضير أن الفنان التشكيلي يوسف الصرايرة، ترجم شعرية خالد الكركي في مجموعته "رجْعُ الصهيل"، وطالت عدوى الثنائيات كثيرًا من الشعراء والتشكيليين الذين مرضوا بهذا الهوس، حتى أمسَت اللوحة شريكًا للنص، تفضح خياله اللغوي بخيالين من اللون والفكرة.وأشار خضير، إلى أن إشكالية عالقة بين مقولة، "في البدء كانت الكلمة" وبين المقولة الأخرى "في البدء كان الرسم"، ويبدو أن الشعر، "وإن حسبه أصحاب الرأي بأنه تاج الأدب" إلا أنه مقتصر على ناطقيه وكاتبيه، وأما الرسم، فلغة عالمية تكتفي بثقافة العين وقدرتِها على فهم اللون وحاجتها إليه، كي تصنع ضحكتها أو دمعَتها.ويتساءل خضير، عن وظيفة العمل الفني، والسؤال هو: هل وظيفته نقل الواقع؟ أم إعادة صياغته بوسائلَ طازجة؟ أم هو الكشف والإضافة على ما كان؟، إنه الإبداع، الذي أوجد السؤال، وترك لنا فهم مقصوده وغايته، وما اجتمعت الكلمة واللون إلا وكان لهما وقع الموسيقا على النفس، فهما مقامان يعزفان لنا أسباب الحياة.وخلص خضير، إلى أن مقولتين تشيان بسر العلاقة ما بين اللون والكلمة، وتأثيرهما، حيث يسافر بنا إلى ملحمةِ "جلجامش"، التي سجلت حضورها كأسطورة لا تغيب في ميثيولوجيا بلادِ ما بين النهرين، وهي أقدم نص شعري عرفهُ الناسُ حتى الساعة، كما يسافر بنا –أيضًا- إلى ما وصلت إليه عين الإنسان، بعد أن أبصرت رسومات الكهوفِ والمقابر التي حفظت سير الذين نقشوها وعاشوها ثم غابوا.. يقول التشكيليّ والناقد العراقي حمدي مخلف الحديثي: "لا يمكن فصل الشعرِ عن الفن التشكيلي، فكلاهما من شجرة واحدة تعطي ثمارها للإنسان، ومذاق ثمارها قد يكون واحدا." أما الفارابي، فيرى أنهما مختلفان في مادة الصناعة، ومتفقان في صورتيهما.