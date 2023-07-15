"القضاء في فلسطين".. دراسة تحليلية حول العرف العشائري والقانون النظامي

عزيزة علي

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عمان- صدر عن دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الجزء الأول من كتاب بعنوان "القضاء في فلسطين بين العرف العشائري والقانون النظامي، دراسة تحليلية مقارنة"، للباحث داود حسن محمد الزير.الكتاب جاء في أربعة فصول، إضافة إلى الفصل التمهيدي الذي يقدم لمحة تاريخية عن تطور القضاء العشائري والنظامي في فلسطين، فيما يتحدث الفصل الأول، عن النظام العرفي صلحا وقضاء، ويقدم الفصل الثاني، مقارنة بين القضاء العرفي والقضاء النظامي، ويتناول الفصل الثالث، الإجراءات والمفاهيم في القضاء العشائري وكذلك الجرائم المستجدة، بينما يتحدث الفصل الرابع عن قواعد الإثبات في النظامين العرفي والنظامي والمقارنة بينهما.وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة؛ كتب مقدمة للكتاب، يتحدث فيها عن أهمية هذا البحث الذي يأتي كما يقول: "لقلة الدراسات المتعلقة بهذا القضاء وللحاجة الماسة لدراسة مختلف جوانب هذا القضاء بشكل موضوعي، فالمؤلف من خلال دراسته يحاول رصد أثر الازدواجية في القضاء العشائري على سيادة القانون خاصة في ظل الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه القضاء العشائري في مجالات عديدة، فقبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشكل المحاكم النظامية وفي ظل وجود الاحتلال كان من الصعب على القضاء النظامي القيام بدوره وحل محله القضاء العشائري طوال عشرات السنيين، وقد نجح القضاء العشائري في كثير من الأحيان في حل قضايا معقدة، وقد أجاد الباحث في ذلك من خلال الإشارة إلى تاريخ القضاء العشائري في فلسطين، سواء فترة الحكم العثماني، وفترة الاستعمار البريطاني، وفترة الحكم الأردني والمصري، وصولا إلى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية".ويعتبر الشلالدة، أن "الزير" أجاد في تعريف المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالقضاء العشائري بالدقة المطلوبة من الجانب البحثي في الدراسات المقارنة، وبما يسير في اتجاهات البحث نفسها، وقد كان اختيار مصطلحات البحث في محله، فكانت واضحة في مغزاها وفي متن البحث، وقد كان المؤلف قادرا على الربط بين المحتوى والفرضيات، مما ساهم بالخروج بنتائج ثابتة وذات قرائن دقيقة.ويرى الشلالدة، أن الكتاب يتضمن مواضيع مهمة تعالج العديد من القضايا التي تمس قطاع عريض من شعبنا الفلسطيني، معتقدا أن هذا الكتاب يمكن أن يشبع جزءا من حاجة المشتغلين بمسائل القضاء العشائري في فلسطين، وأن يساهم في إرساء السلم المجتمعي وتحقيق الأمن والعدالة والاستقرار الاجتماعي وفض النزعات إلى جانب القضاء النظامي، مبينا أن الكتاب يضم مصادر ووثائق متعلقة بالمواضيع وبالمواقف الصريحة والتوصيات المهمة.في مقدمته للكتاب يقول داود الزير: "تكمن أهمية هذا الكتاب في عدم توافر معلومات دقيقة ومحدثة سابقا حول النطاق الذي تمارس فيه الأعراف العشائرية، ومدى علاقتها بالقضاء النظامي، لافتا إلى أن هذه الأعراف تستند إلى حاجة ملحة لإصلاح القضاء النظامي الفلسطيني الذي عانى وما يزال يعاني من إشكالات عدة، وتعدد القوانين في المناطق الفلسطينية بين الضفة وغزة والقدس".وينوه المؤلف، إلى أنه آخذ بعين الاعتبار النواحي القانونية والاجتماعية لدراسة ظاهرة العرف من صلح وقضاء كونه جزءا مهما من البنية القانونية الفلسطينية، وخاصة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وتقسيم المناطق الفلسطينية إلى "A-B-C"، وصعوبة وصول رجال الأمن الفلسطيني إلى كثير من المناطق إلا بموافقة أمنية "إسرائيلية"، بعكس رجال الإصلاح العشائري، ويجب عن تساؤل في أوساط القانونيين حول أسباب توجه الأفراد للقضاء العرفي مع وجود قضاء نظامي وهل تتعدي هذه الأسباب مجرد الضعف الذي يعتري القضاء النظامي؟ وهل القضاء العرفي خال من أسباب الضعف الذي يعاني منه القضاء النظامي؟.وعن الهدف من هذا البحث، يقول الزير: "هو حول مدى العلاقة بين العرف والقانون في الوقت الذي تتراجع فيه ثقة المتخاصمين بالقضاء النظامي وتوجههم إلى القضاء العشائري، وبخاصة الجانب الصلحي إلى (رجال الإصلاح)، على الرغم من عدم تقنين الأعراف العشائرية وغموض أحكامها، بحيث لا تظهر العلاقة جلية بين نوعي القضاء محل الدراسة"، إضافة إلى "بيان الدور الذي يؤديه رجال الإصلاح العشائريين في فض المنازعات بين أفراد المجتمع. وبيان الأسس التي يستتند إليها نظام القضاء العرفي، وبيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين نوعي القضاء، وأثر ما يصدر من أحكام عرفية لدى جهة القضاء النظامي".ويبين المؤلف، أنه في هذا البحث يطرح العديد من التساؤلات منها، "مدى أهمية العرف العشائري من صلح وقضاء في ظل سيادة القانون؟ وهل يعد العرف (العشائري)، بديلا عن القضاء النظامي؟ ام أنه مساعد ومساند للقضاء النظامي ويتكامل معه، وهل يصلح العرف الذي يحكم القضاء العشائري بديلا عن القانون في حل النزعات، وهل يستند العرف إلى القانون أم خلاف ذلك؟ هل يعتبر الحكم العرفي سابقة تضعف موقف أحد طرفي الخصومة. ما أوجه الشبه والاختلاف بين القضاء العرفي والقضاء النظامي؟ وهل يمكن إرساء قواعد وأحكام (عرفية- قانونية)، لحل المنازعات؟".وعن المنهج الذي استعمله في هذا البحث يقول الزير: "إنه اعتمد المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث سيتم توصيف الحالات التي يضطلع بها العرف من صلح وقضاء وتحليلها تحليلا مستفيضا حيث يلزم، ومقارنتها مع القضاء النظامي وصولا لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين نوعي القضاء وأهمية كل منهما في الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال وصولا إلى النتائج والتوصيات بشأنها".ويذكر أن داود حسن محمد الزير، هو عضو المجلس الوطني الفلسطيني؛ وعضو المجلس المركزي الفلسطيني؛ وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني سابقا، مؤسس جامعة فلسطين الأهلية؛ ورئيس مجلس أمنائها، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الفترة من( 1994-2004).