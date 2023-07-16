القوانين المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل تحمي القضايا الأكثر رجعية

سيلفان سيبيل* - (أوريان 21) 4 تموز (يوليو) 2023

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في الولايات المتحدة كما في الدول الأوروبية، تشهد القوانين المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل BDS (المقاطعة - منع الاستثمار - فرض العقوبات) تزايدًا كبيرًا لتحمي إسرائيل من الحركات المطالِبة باتخاذ إجراءات ملموسة ضد احتلال فلسطين. ويصوّر فيلم وثائقي حديث كيفية توسّع الحركة المعادية لحركة المقاطعة، التي تحارب كل أشكال المقاطعة، سواء كانت ضد صناعات التسليح، أو الصناعات الملوثة للبيئة، وصولاً إلى المصحات الرافضة للإجهاض.* * *هو فيلم وثائقي قيّم وغني بالمعلومات والمعطيات المهمة، يمكن مشاهدته على العديد من منصات البث. عنوانه "Boycott" أي "المقاطعة"، وهو من إخراج المختصة في الأفلام الوثائقية جوليا باشا، وهي أميركية من أصول برازيلية. قُدّم هذا الوثائقي لأول مرة في مهرجان "نيويورك سيتي للأفلام الوثائقية" في أواخر 2021. ويستعرض الفيلم تاريخ وتداعيات القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة، (خاصة على المستوى الاقتصادي) التي توصلت بطريقة أو بأخرى إلى معاقبة الدعوة أو تأييد الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، والتي تتبناها حركة مقاطعة إسرائيل التي تأسست سنة 2005 -في انتظار إمكانية تجريم هذه الحركة- وذلك من خلال تبني جملة من القوانين على مستوى الولايات.الدفاع عن حرية التعبيركان هذا هو ما واجهه آلان ليفريت، مدير تحرير جريدة "آركانساس تايمز". فإثر مصادقة مجلس شيوخ هذه الولاية بالإجماع على قانون يمنع الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل، قام حاكم ولاية أركانساس، آزا هاتشينسون، بتوجيه أمر إلى مدير التحرير، مطالبا إياه -استنادًا إلى صفته- بتوقيع تعهد يقضي برفض كل أشكال التعبير الخاصة بـ"حركة المقاطعة" في جريدته. كما تم تهديده بأنه في حال رفضه لهذا الأمر، فلن تحظى الجريدة مجدّدًا بأي تعامل من قبل جميع الإدارات والمؤسسات العمومية بولاية أركانساس. وهي باختصار عقوبة مالية بامتياز، والتي ردّ عليها ليفريت بمقاضاة الحاكم. وبذلك، يعبر ليفريت في الفيلم عن موقف غالبية المدّعين الذين يطعنون في الأوامر الواردة ضمن القوانين المناهضة لحركة المقاطعة: "نحن لا نتجه إلى القضاء لدعم أو رفض مقاطعة إسرائيل، وإما للدفاع عن حرية التعبير عن الرأي".في مرافعته، يستشهد محامي ليفريت بالتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحمي حرية التعبير، كما يذكر قرارًا شهيرًا للمحكمة العليا يعود إلى سنة 1982 وينص على أن "المقاطعة من طرف المستهلكين هي تعبير سياسي محمي من أعلى مستويات التسلسل الهرمي" للقانون الأميركي. وعلى الرغم من أن القاضي المحلي لم ير الأمور بالطريقة نفسها، معتبرًا أن التعديل الأول للدستور لا يحمي فعل المقاطعة، كسب ليفريت القضية في الاستئناف، وكان في صفوف داعميه حاخام كنيس "بني يسرائيل" في ليتل روك، عاصمة أركنساس.في أيار (مايو) 2017 بولاية تكساس، تبنى الحاكم (من الحزب الجمهوري)، غريغ أبوت، قانونًا ضد "حركة المقاطعة"، وهو الآن مُدرج في القسم 2270.001 من القانون المدني لولاية تكساس. وفي إعلانه عن القانون، قال أبوت: "مناهضة السياسة الإسرائيلية هي تمامًا كمناهضة سياسة تكساس. نقطة". وفي أوستن، عاصمة تكساس وأكبر مدنها الجامعية، تلقت بهية عماوي، وهي شابة من أصول فلسطينية تعمل كاختصاصية في تقويم النطق لدى الأطفال، أمرًا من قبل مشغلها (مؤسسة عمومية) بإمضاء التزام بعدم مناصرة أي دعوة لمقاطعة إسرائيل "لا بشكل آني ولا حتى على مدى فترة تشغيلها". وقد رفضت بهية الإمضاء وواصلت عملها من دون الحصول على أجر حتى انتهاء الدعوى القضائية التي رفعتها لدى محكمة الولاية، وكسبتها بعد ثلاث سنوات.في هذا الصدد، كتب القاضي روبرت بيتمان: "قد تقوم القوانين المناهضة لحركة المقاطعة بتوجيه الرأي العام والتلاعب به، من خلال انتهاج التعسف بدلاً من الإقناع. وهو ما ينفيه التعديل الأول للدستور". وحصلت بهية في النهاية على كامل أجرها المتأخر، والأهم من ذلك أنها وقعت عقدًا جديدًا غير مضمن لبند الإكراه على عدم مقاطعة إسرائيل.صدمة بعد زيارة الضفة الغربيةفي ولاية أريزونا، تم اعتماد قانون ضد حركة المقاطعة من دون إجراء أي مناقشة أو إجماع في الكونغرس. وفي أحد الأيام، اكتشف ميك جوردال، وهو من سكان مدينة سيدونا بولاية أريزونا، تعديلاً طفيفًا في العقد الذي يجدّد من خلاله وظيفته. تحت صياغة عادية بعنوان "التحقق من الوظيفة"، أضيفت جملة تقضي بالالتزام بعدم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل. ويمتهن ميك القانون. وهو ليس يهوديا، لكن زوجته كذلك. وكانا معًا في عطلة في إسرائيل، وعادا مندهشين مما رأياه في الضفة الغربية. وصرح ميك في الفيلم: "بعد كل ما رأيته هناك، لم يعد بإمكاني قبول أي منع للمقاطعة". وواصل ميك بدوره العمل من دون تلقي أجر، حتى إعلان المحكمة التي رفع لديها الدعوى القضائية عن قرارها. وكان ابنه متأكدًا من أنه سيخسر القضية: "إن اللوبي المناصر لإسرائيل أقوى بكثير من الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (لوبي الاتجار بالأسلحة)". ومع ذلك، كسب ميك القضية.يركز الفيلم أساسًا على هذه الحالات الثلاث، التي ترمز إلى المعارك القضائية والسياسية التي تم خوضها في الولايات المتحدة منذ سنة 2015، وهي السنة نفسها التي صدر فيها أول "قانون مناهض لحركة المقاطعة" بولاية إيلينوي. كما كان من الممكن التوقف عند حالات أخرى كانت قد تطرقت إليها الصحافة الأميركية هنا وهناك.هناك قصة ستيفن فيلدمان، اختصاصي الأمراض الجلدية من كارولينا الشمالية الذي تلقى دعوة من إحدى الجامعات بآركانساس في بداية هذا العام لتقديم محاضرة. وعندما أراد فيلدمان تلقي أجره (500 دولار)، وجد نفسه مطالَبًا بالإمضاء على التزام برفض أي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل، فرفض ذلك.يمنح الفيلم أيضًا فضاءً لشهادات الحقوقيين الذين اتخذت قضية الدفاع عن حركة المقاطعة مكانةً أكبر لديهم. ومن بينهم بريان هاوس، وهو محام وعضو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهي أقدم جمعية للدفاع عن الحقوق بالولايات المتحدة، تأسست سنة 1920 ولعبت دورًا رئيسيًا ضد التمييز العنصري الذي استهدف السود الأميركيين. وصرح هاوس في فيلم "المقاطعة": "سنكون أمام فضيحة كبرى إذا فهم الناس التداعيات الحقيقية لهذه القوانين".قوانين في خدمة صناعات التسليحتكمن الفضيحة في عواقب هذه القوانين التي لا تتوقف عند تلميع الصورة العامة لإسرائيل بشكل تعسفي، بل تتعلق بحماية أبشع المصالح الاقتصادية وأكثرها خطورة. من خلال هذا الوثائقي، تطرق هاوس بالخصوص إلى وجود لوبي يسمى "أليك" (ALEC) -أي "المجلس الأميركي للحوار التشريعي"- مسجل في الكونغرس (وهو شرط أساسي للحصول على صبغة لوبي)، ويلعب دورًا فعالاً في نشر "القوانين المناهضة لحركة المقاطعة". وتحت هذا المسمى البسيط، تضم "أليك" ربع أعضاء الكونغرس والنواب، حسب تصريح لبيل مايرلينغ، أحد مسيريها. لكن ما لم يدلِ به مايرلينغ هو أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأعضاء هم من بين المحافظين بالمجلس. وهدفهم المعلن هو فرض قراءة للدستور الأميركي تكون أكثر قربًا من اللاديمقراطية على المستوى السياسي، ومن التحرر والانفتاح في المجال الاقتصادي.تأسس "أليك" سنة 1973 تحت شعار "حكومة محدودة، أسواق حرة، نظام فيدرالي"، واكتشف منذ سنوات الفوائد المحتملة التي تتيحها القوانين "المناهضة لحركة المقاطعة"، التي قد تساعده على المضي نحو تحقيق أهدافه المتمثلة أساسًا في إضعاف دور الدولة الفيدرالية، وتحرير الأسواق المالية قدر الإمكان، وتقوية الولايات على حساب واشنطن. وسرعان ما أدرك أعضاء هذا اللوبي صحبة الشركات الممولة له، أهمية "استفحال" هذه القوانين وانتشارها في بقية المجالات. ويكتفي هؤلاء، مثلاً بتعويض عبارة "دولة إسرائيل" بـ"مبيعات الأسلحة" في نصوصهم التي لا تتغير بدورها من ولاية أميركية إلى أخرى، حتى يتم كل شيء. هذا المجلس الذي يتباهى بتمريره لمائتي قانون وأوامر وتوجيهات بالولايات الأميركية الخمسين في سنة 2022 فقط، ذهب إلى تقديم "مشروع قانون لمناهضة المقاطعة"، الذي يهدف إلى منع مقاطعة كل أنواع المنتجات والأنشطة، من دون أن يتعلق ذلك بإسرائيل أو فلسطين.على هذا الأساس، كانت ولاية تكساس الأولى التي تمرر ضمن ترسانتها القانونية لسنة 2021 قانونا يعاقب كل دعوة إلى مقاطعة تجار الأسلحة. وعلى هذه الخلفية، قدم عضو اللوبي، جايسون إسحاق، مشروع قانون لدى مجلس نواب الولاية، يتضمن مقترحًا لتوسيع هذا القانون ليشمل منع مقاطعة صناعة المحروقات الأحفورية. ومن أجل الدفاع عن محتوى النص، صرح محرروه للعموم بأنه "يستند إلى التشريع المناهض لحركة المقاطعة ضد إسرائيل المدعوم من مجلس ’أليك‘ في كل ما يتعلق بإسرائيل". وسرعان ما تطورت الأمور لتتبنى تكساس قانونًا يمنع الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الولاية من مقاطعة الأسلحة النارية، واقتفت أثرها في ذلك أربع ولايات. كما شكلت مشاريع قوانين مشابهة محور نقاشات برلمانية لثلاث عشرة ولاية أخرى. وفي السياق نفسه، أطلقت عشر ولايات النقاش حول مشاريع قوانين تحمل المبادئ نفسها المضمنة في "القوانين المناهضة لحركة المقاطعة"، بغرض إسكات المطالبين بمقاطعة المؤسسات الصحية الرافضة لتقديم العلاج للنساء الراغبات في الإجهاض.يعبر المحامي بريان هاوس في هذا الصدد عن خوفه من المستقبل، حيث أصبح من الممكن منع المؤيدين لحركة "حياة السود مهمة" من انتقاد الانتهاكات البوليسية، وكذلك أعضاء التنظيم الأسري من مقاطعة القوانين المجرمة للإجهاض، والجمعيات المدافعة عن البيئة من انتقاد الفاعلين الصناعيين الأكثر تسببا في التلوث."لقد تراجعوا عن إقناع الرأي العام"يبقى وقع هذه التطورات محدودًا وضعيفًا في الولايات المتحدة، حيث يقتصر تأثير حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات على الأطر الجامعية. ومن المؤكد كذلك أن القوانين المناهضة لحركة المقاطعة لقيت ترحيبًا كبيرًا لدى المنتخبين الجمهوريين والعديد من الديمقراطيين، إلى درجة وصل فيها عدد الولايات الأميركية المتبنية لقوانين أو أوامر أو مناهج عمل مناهضة لحركة المقاطعة 35 حتى هذا اليوم. وعلى الرغم من ذلك، فإن مثل هذه القوانين غير مستساغة بعد لدى القضاة في الولايات المتحدة مثلما هي في أوروبا، حيث تنتهي غالبية الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم لصالح حركة المقاطعة. ومن جهة أخرى، تسهم مضاعفة هذه القوانين في تشويه صورة إسرائيل وربطها بالنخبة السياسية الأكثر رجعية في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.تحمل مخرجة الفيلم، جوليا باشا، وجهة نظر متفائلة، فتعتبر أن المعركة التي يخوضها مناهضو حركة المقاطعة هي "محاولة لمنع تطور النقاش" في الولايات المتحدة حول القضية الفلسطينية، وأن "اللجوء إلى الحركة التشريعية (بمساعدات إسرائيلية)، لا يعني سوى تراجعهم عن محاولة إقناع الرأي العام بالحجج، وقبولهم لفكرة كونهم بصدد خسارة النقاش". ويذكّر بريان هوس، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في هذا الوثائقي بأن الشعار الذي تبناه المدافعون الأميركيون عن حقوق السود في أفريقيا الجنوبية في السبعينيات والثمانينيات كان: "الأبارتايد جريمة. والاحتجاج ليس كذلك".*سيلفان سيبيل: صحفي وعضو سابق في رئاسة تحرير جريدة "لوموند" ومدير سابق لمجلة "كوريي أنترناسيونال". مؤلف كتاب "المطمورون، المجتمع الإسرائيلي في طريق مسدود"، من منشورات لا ديكوفيرت 2006. ترجمت المقال من الفرنسية شيماء العبيدي.