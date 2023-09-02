الأحد 03 أيلول 2023
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الكتاب المقدس تطلق حملة توزيع القرطاسية بالتعاون مع مسار الخير

دار الكتاب المقدس تطلق حملة توزيع القرطاسية بالتعاون مع جمعية مسار الخير
دار الكتاب المقدس تطلق حملة توزيع القرطاسية بالتعاون مع جمعية مسار الخير
أطلقت جمعية "دار الكتاب المُقدَّس"، بالتعاون مع جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، حملة توزيع حزمة قرطاسية لأكثر من 2000 طلاب المدارس الحكومية في قرى محافظة الكرك ومادبا ومعان.اضافة اعلان

وانطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وزارت مدرسة غور حديثة الأساسية في غور حديثة، ومدرسة عثمان بن عفان في غور المزرعة، ومدرسة الغويبة الأساسية المختلطة ومدرسة الغويبة الأساسية للذكور.

وبين مؤسس جمعية مسار الخير محمد القرالة، أن هذه المبادرة  تهدف إلى نشر العلم والثقافة بين الطلبة، ليتمكن الأطفال من المطالعة والقراءة للنهوض بالمستوى التعليمي وتعزيز قدراتهم العلمية لشق دروبهم نحو العلم والمعرفة، موضحة أن المبادرة تحتوي على مجموعة قيمة من المستلزمات والدفاتر والقرطاسية، التي تساعد الطلبة على تعليمهم.

وأشاد القرالة بدعم جمعية الكتاب المقدس الموصول لجمعية مسار الخير  وإطلاقهم هذه المبادرة التي تحمل أبعاداً إنسانية تعكس مفاهيم التكافل الاجتماعي في خدمة المناطق المهمَّشة في الأردن.

وصرّح الأمين العام لدار الكتاب المقدس منذر النعمات بأن مثل هذه المبادرات المجتمعية تأتي للتأكيد على مبدأ الشراكة بين الهيئات المجتمعية والمؤسّسات الحكومية للتوسُّع في تقديم الخدمات لأبناء المجتمع المحلي، كما أن هذه المبادرة جاءت للتخفيف عن الكثير من الأُسَر غير القادرة على توفير هذه اللوازم المدرسية،وسوف تستمر حملة توزيع حزمة القرطاسية مع العديد من الشركاء وتستهدف محافظات أخرى أيضا وهي امتداد لأكثر من خمسين عامًا من الخدمة لجمعية دار الكتاب المُقدس في الأردن.

وثمن رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية في غور المزرعة جهود جمعية الكتاب المقدس وجمعية مسار الخير، على دعم وإطلاق المبادرات في مدارس لواء الأغوار الجنوبية.

وجدير بالذكر أن جمعية دار الكتاب المقدس بدأت عملها في المملكة الأردنية الهاشمية في بداية سبعينيَّات القرن العشرين، وهي عضوٌ في الاتِّحاد العالمي لجمعيات الكتاب المُقدس المنتشرة في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم، ومقرة في المملكة المتحدة.
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