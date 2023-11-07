الكتب الصوتية والمطبوعة بلغة "برايل" تسجل حضورا بارزا في "الشارقة للكتاب"

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تسجل الإصدارات والكتب "السمعية" وكذلك كتب لغة "برايل" حضوراً بارزاً في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، لتخاطب العديد من فئات القراء، بمن فيهم المكفوفون والأطفال، فيما تخدم كذلك فئة محبي الكتب الصوتية.قصص الأنبياء وحكايات سمير للمكفوفينفي "دار البراق لثقافة الطفل"، يجد الزائر العديد من الإصدارات الصوتية التعليمية والتفاعلية الموجهة للأطفال، وكذلك عدداً من الإصدارات الخاصة بالمكفوفين بلغة "برايل"، ومن هذه الإصدارات مجموعتان قصصيتان؛ الأولى بعنوان "قصص الأنبياء" والثانية بعنوان "حكايات سمير"، والهدف من هذه الإصدارات دمج الأطفال المكفوفين مع أقرانهم الأطفال، وتحتوي القصص على مواضيع هادفة تحاكي مخيلة الأطفال ذوي الإعاقة والمكفوفين.فيما تتيح "جمعية المحافظة على القرآن الكريم" من الأردن عدداً من الإصدارات الدينية بلغة "برايل"، من ضمنها نسخة للقرآن الكريم، وإصدار "كلمات القرآن، و"تفسير وبيان"، من ثلاثة مجلدات."مطبخ زرياب" و"مفخرة العالم امرأة"أما "مركز أبوظبي للغة العربية"، فيقدم للقارئ مجموعة من الإصدارات السمعية التي يوفرها المركز للشراء إلكترونياً، وتتنوع في العديد من المواضيع الثقافية والاجتماعية والسياسية، ككتاب "مطبخ زرياب" للكاتب المعروف المختص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي، فاروق مردم بك، الذي ترجم مؤخراً من الفرنسية إلى العربية والذي يقدم دراسات أنثروبولوجية تستجمع دلالات الحياة الغذائية للشعوب ومطابخها وأطباقها، مع تركيز على المنطقة العربية. وكذلك إصدار "مفخرة العالم امرأة" الذي يتتبع سير أكثر من 40 طبيبة حصدن جوائز التميز في المجال الطبي على مستوى العالم العربي."كليات رسائل النور"وتقدم دار "سوزلر للنشر" عدداً من المجلدات الصوتية، من بينها مجموعة "كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان النورسي"، التي تقدم 224 ساعة بصوت الدكتور مأمون جرار، لتفسير مقاصد القرآن الحكيم، وتعالج القضايا الأساسية في حياة الفرد والمجتمع.وتسهم الإصدارات "السمعية"، كذلك، في تعزيز إمكانية الوصول للمحتوى للعديد من المهتمين بالقراءة ممن يواجهون صعوبة في قراءة النصوص المكتوبة، سواء كانوا بسبب ضعف البصر أو صعوبات في القراءة، أو حتى بسبب الانشغال وعدم وجود الوقت المناسب للقراءة، بحيث تمكنهم الكتب السمعية من الاستمتاع أثناء قيادة السيارة أو القيام بالأنشطة اليومية الأخرى.ويستقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "نتحدث كُتباً"؛ زواره يومياً لغاية 12 الحالي في مركز "إكسبو الشارقة".