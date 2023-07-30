الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد".. قراءة في تجربة سناء شعلان

1690716881740870300
"الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد".. قراءة في تجربة سناء شعلان
عمان -الغد-  أصدر رئيس مركز "التنور" الأديب العراقي عباس داخل حسن كتابه النقدي الجديد "الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد في أدب سناء شعلان بنت نعيمة" الذي يقع في (186) صفحة من القطع المتوسط، وهو يتكون من ثلاثة أبواب نقدية متخصصة تحتوي على دراسات نقدية متخصصة بموضوع الباب، فضلاً عن مقدمة طويلة ومتخصصة تتضمن ببلوغرافيا دقيقة ومؤرخة حول السيرة الإنسانية والأدبية والأكاديمية والإبداعية والحقوقية لسناء شعلان.اضافة اعلان
 في هذه المقدمة يقول عباس داخل حسن: "أهم ما يميز قصص سناء شعلان (بنت نعيمة) وسردياتها لغتها الشاعرية المتوقدة والمكثفة ذات العمق الدلالي الخاص والنسيج الفني الدقيق والانبهار الفينومينولوجي للصور الشاعرية وشجاعة البوح الأنثوي والتوق الجارف الذي تارة يأتي مباشراً، وتارة أخرى يأتي عبر الرمز المؤنس، وهي تمارس لعبة التشكيل السردي بأشكال مختلفة، وأنماط دقيقة في الحبكة ورسم شخصيات قصصها، وترسم ملامحها ودواخلها وعمقها النفسي من خلال التدوير وتعدد الأبعاد وشعرنة الوصف بكشف هادئ وموحٍ بأدق التفاصيل، حتى لو اخترقت التابوات كلها".
يحمل الباب الأول عنوان (الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد في روايات سناء شعلان (بنت نعيمة)، ويتضمن الدراسات النقدية التالية: البوح في رواية "أَدْرَكَهَا النسيان"، ورواية "السقوط في الشمس" وتيار الوعي في السرد، وقراءة مضادة في رواية "أَعْشَقُنِي".
 في حين الباب الثاني يحمل عنوان (الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد في قصص سناء شعلان (بنت نعيمة)، ويتضمن الدراسات النقدية التالية: تجليات العشق والكتابة في قصة "نفس أمارة بالعشق"، وجماليات الصورة الحسية والأيروسية في قصة "الضياع في عيني رجل الجبل"، وتوثيق الحلم الفلسطيني وتاريخه في المجموعة القصصية "تقاسيم الفلسطيني"، ودلالات المكان في المجموعة القصصية "حدث ذات جدار"، والحِجَاج في المجموعة القصصية "أكاذيب النساء".
أما الباب الثالث والأخير في الكتاب فيحمل عنوان (الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد في أدب الرحلة عند سناء شعلان (بنت نعيمة)، ويتضمن الدراسات النقدية التالية: فتنة العجيب والغريب في "الطريق إلى كريشنا" للدكتورة سناء شعلان (بنت نعيمة)، وشواهق العشق: الصعود إلى سماوات الملكوت: قراءة في رحلة سناء شعلان (بنت نعيمة) إلى كردستان العراق، وكوبا جزيرة السيجار والرومبا: رحلة في كوبا، ورحلة مخضبة بالحناء ومعطرة بالخُمْرةَ: رحلات في السودان.
يُذكر أن الكثير من مقالات هذا الكتاب قد نُشرت تباعاً في منابر إعلامية الكترونية وورقية وبحثية وأكاديمية متخصصة مختلفة، كما كانتْ وجهة لاستشهاد وتضمين الأبحاث المتخصصة في أدب سناء شعلان لأهميتها وجدية طرحها.
1690522507686

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش الجماهيرية 28 تموز 2023

غلاف الكتاب- (الغد)

تسابيح إرشيد تخط "إشكالية الوجود والعدم في شعر محيي الدين بن عربي" 27 تموز 2023

العياصرة يرعى مؤتمر " قصص النجاح العربية 2023" في الجامعة الأردنية

العياصرة يرعى مؤتمر " قصص النجاح العربية 2023" في الجامعة الأردنية 27 تموز 2023

جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)

إشهار "عمان أيام زمان" لعمر العرموطي في بيت عرار الثقافي 26 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690716881690870100

"أيام أدب المقاومة" تكرم غالب هلسة وتيسير السبول

منذ2 ساعة
جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

منذ14 ساعة
1690626021399078200

الشارقة تفتح أبوابها للمبدعين الأردنيين في "دوجو رواد الأعمال"

29 تموز 2023
1690625763329065200

"بسمة أمل وشجى الروح" ديوانان جديدان يوقعهما سعيد تايه

29 تموز 2023
1690611493272

ليلة من الغناء والطرب الأصيل على المسرح الشمالي في جرش

29 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-28 at 5.06.21 PM

ندوة في "شومان" بعنوان "الثقافة والفن ودورهما في التنمية"

28 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 