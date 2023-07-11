الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الكرك: تعليلة ثقافية تراثية بعنوان "حكايات شعبية"

مديرية ثقافة الكرك
مديرية ثقافة الكرك
  نظمت مديرية ثقافة الكرك، مساء أول من أمس، تعليلة ثقافية تراثية بعنوان "حكايات شعبية"، بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى ومتحف الحياة الشعبية/ سرايا القلعة، بهدف التعرف إلى الموروث الشعبي للحكايات الشفوية الشعبية.اضافة اعلان
وقالت مديرة مديرية الثقافة عروبة الشمايلة: "إن التعليلة تأتي استمرارا لبرنامج التعاليل الكركية التي تنظمها المديرية، بهدف الوقوف والاطلاع على التاريخ الشفوي المادي للمدينة وتعريف الأجيال بالقيمة الثقافية التي كانت سائدة بالأوساط الاجتماعية لأبناء المحافظة".
وأشارت، إلى أهمية تسليط الضوء على الموروث الثقافي الشعبي من أغنيات وحكايات شعبية ومأكولات وملابس تقليدية، ارتبطت مع الإنسان والمكان عبر العصور.
وتناول الباحث حامد النوايسة، تاريخ قلعة الكرك والمدينة والأحداث التاريخية والسياسية، إضافة إلى الأقوام التي تعاقبت عليها وأثرها بتشكيل هوية المنطقة وسكانها.
وتحدث الشيخ عصمت دليوان المجالي، عن تاريخ المدينة وأبنيتها التراثية وأثر ذلك بتشكيل الوجدان الجمعي لأبناء المدينة، من خلال المرويات والمحكيات الشعبية لأبرز المحطات التاريخية للمدينة.
كما اشتملت التعليلة، على قصائد شعرية على الربابة قدمها عازف الربابة جمال الأغوات، وقصائد شعرية نبطية ألقاها الشاعر محمد القضاة والشاعر عوض الطراونة. -(بترا)
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