اللعب وبلاغة اللعب: قراءة فلسفية في كتاب عادل الغزال

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*عامر أبومحاربعمان - يرتكن الناقد التونسي عادل الغزال في كتابه الموسوم بـ"الأدب واللعب: بحث في أسس اللعبي في السرد العربي القديم" (الصادر عن الدار التونسية للكتاب، ط1، 2021) إلى مبدأ القراءة المختلفة، إذ يختار الناقد مخالفة القار ومناوشة الجديد واسكنه أفق اللامدروس، وذلك حين يتخير موضوع "اللعب" موضوعًا نقديًّا يمثل مفتاحا لإعادة قراءة السرديات العربية القديمة والقبض على رؤاها ورؤية العالم التي تحشد بها هذه السرديات، القادرة على التجدد وفقًا لقانون قراءة الاختلاف أو اختلاف القراءة، إذ تتكشف أطروحة الغزال، عن استثمار فاعل ٍلمفهوم القراءة المختلفة التي تقيم كيانها خارج أطر النظرية النقدية القارة.وفي هذا السياق، يعالج الغزال في هذا الكتاب موضوعا جديدا أقصد اللعب وعلائقه بالفلسفة في السرد، وهو بلا شك موضوعا لم يتطرق إليه إلا في إشارات ذات عدد، ولعل ما يميز عمل الغزال في أنه يبحث في تجليات اللعب في طائفة متنوعة من السرديات العربية القديمة، فضلا عن تمكنه الظاهر من المرجعية الفلسفية التي تؤطر "نظرية اللعب" أو قل "فلسفة اللعب".ولعله من مكرور القول أو من لزوم ما لا يلزم الإشارة، إلى أن فلسفة اللعب في الأدب العربي قديمه وحديثه لم تلق اهتمامًا معمقًا ومواكبًا سوى ما في كتابه الناقد المغربي شرف الدين مجدولين في إطار دراسته للسرديات الشطارية في كتابه "يان شهرزاد: التشكلات النوعية لصور الليالي"، والباحثة، نجلاء سعد حسن التي نشرت في مجلة "ألف: مجلة الشعر المقارن" الصادرة عن الجامعة الأميركية بالقاهرة دراسة بعنوان "نظرية الألعاب والتحليل الأدب: الآفاق والتحديات".وفي إطار المقدمة التي وسمها الأستاذ الغزال بـ: "في أن التفكير في اللعب، جد"، يعالج إشكالات هذا الموضوع الشائك والشائق، ويقدم أسس الاختيار النقدي التي اعتمد عليها في انتخاب المدونة، فضلا عن تناوله المنهجي الصارم لمراحل البحث ومراميه.وفي الباب الأول وعنوانه: "الأدب واللعب: نشوء علاقة"، يتناول الأستاذ عادل في الفصول الثلاثة الأول "سيرورة اللعب: المعجم، السياقات، الهويات"، والثاني: "من الهزل والجد إلى اللعب والجد"، والثالث: "نشأة اللعب وألعاب إنشاء" عددًا من العناوين الدالة وهي: "تضايف اللعب ومرادفاته"، و"من اللعب اللهو إلى اللعب الجاد"، و"انفصال الثنائية"، و"لحظة الوعي: اتصال الثنائية"، و"اللعب وما يجره من جد".وفي الباب الثاني وعنوانه: "التفكير في اللعب" يقدم الغزال رؤية شاملة لمفهوم اللعب في الأنظار الفلسفية بوصف اللعب تقليدا إنسانيا ومقولة كبرى من مقولات الوجود، إذ يتناول الفصل الأول وعنوانه: "ظلال اللعب: من المحاكاة إلى لعبة "كما لو أن" تصورات كبار الفلاسفة للعب، وهي تصورات أفلاطون وأرسطو وكانط وفقا لهذه العناوين: "في التصور الأفلاطوني: التقليد اللعبي"، و"في التصور الأرسطي: لعبة التمثيل الأولى والتقليد الخلاق"، و"في التصور الكانطي: لعبة كما لو أن"، ويتناول الأستاذ الغزال في الفصل الثاني وعنوانه: "بين اللعب الجمالي وألعاب اللغة"، أنظار فلاسفة آخرين في فلسفة اللعب من مثل: "شيللر" و"فتغنشتاين"، وهي: "منعطف شيللر: غريزة اللعب واللعب الجمالي"، و"فتغنشتاين: أفق ألعاب اللغة هو شكل حياة"، و"الأكذوبة الأدبية: جوهر اللعبة اللغوية"، وكذلك الحال في الفصل الثالث وعنوانه: "دائرة اللعب وأنماطه"، إذ يشمل: "مقاربة هويزينغا: أليس اللعب بقريب؟"، و"أفضية اللعب وملاعب الأدب"، و"اللعب: سماته وأنماطه وقواعده" .وفي الباب الثالث وعنوانه: "تأويل اللعب" يشرع الأستاذ الغزال في الحديث عن ركائز تأويل اللعب بصورة عامة ومن ثم ينتقل إلى هذه الركائز والاشتراطات في السرد، وعليه فيتناول الفصل الأول وعنوانه: "القابلية اللعبية للتأويل"، عناوينا من قبيل: "في معنى القابلية اللعبي"، و"التأويل لعبة"، و"التجربة اللعبية: إطار تأويلي دال"، و"موسوعة اللاعب"، و"السيميوزيس واللعب بالعلامات".أما في الفصلين الثاني وعنوانه: "اللعبي في العالم السردي" والثالث وعنوانه: "العوالم الممكنة واللعب الآخر"، فيتناول الأستاذ الغزال من خلالهما اشتراطات التأويل التي يجب أن يُستعصم بها عند مقاربة تمثلات اللعب في السرد، ومن العناوين التي يشملها هذان الفصلان: "السرد معرفة ولعب"، و"السيميائيات السردية والسرد اللعبي"، و"من وجوه اللعبية في الأبنية السيميائية السردية"، و"التخييل اللعبي"، و"العوالم الممكنة"، و"نظام العالم الممكن"، و"الخطط"، و"العالم الكرنفالي وألعاب الحياة المقلوبة".ولابد من الإشارة، إلى أن إقبال الغزال على السرديّات العربية يأتي في أتون محاولته الخروج على أطر النظرة استعلائية التي حاكم ويحاكم الناقد الأدبي المعاصر بها هذه السرديات، ذلك أنها في منظروهم غير قمينة بالاشتغال المنهجي، ويمكن أن يرد ذلك إلى تأثير المقولة المركزية التي مؤداها إن الشعر ديوان العرب!.إن قانون اللعب الذي يمثل بؤرة الحدث السردي، في كثير من السرديات العربية القديمة، كما استطاع الأستاذ الغزال أن يبين في أطروحته الجادة هذه، يمثل مبعثًا من مباعث الغواية، التي تسلب المتلقي لبه، وتحقق لديه لذة الإدهاش والإعجاب، وهي تبدو لذة محورية في السرديات العربية القديمة، إذ يقع في إسارها: القارئ والمتلقي والشخصيات في إطار الفعل / الحدث السردي.ولعل الناظر في السرديات العربية القديمة، يجد أنها اتكأت على ثقافة اللعب رغبةً في تكريس ثقافة الأنا المتفردة، التي تستطيع ببراعتها، وبالاتكاء على فتنة اللعب، تحقيق مآربها، من خلال تحقيق المنفعة المعنوية والمادية، أو البراغماتية، من خلال الكسب الذي يحظى به الشخصيات السردية، بغض الطرف عن مشروعيته، بما في ذلك من ارتباط بالتحقق الفعلي للذات، وإعادة تدوين تاريخها، أو طرح نفسها بصورة مغايرة للقار المألوف.وإذا كان هناك لذة متحققة في النص، يقوم عليها، ويذكيها السارد بفتنة اللعب، فإن هذه اللذة ترتبط بلذة أخرى عند القارئ، الذي يتفحص فعل الغواية، ويحاول أن يفكك أنظمته، وهنا فإن النص يتخلق في رحم المجتمع "فاللذة لذتان: لذة الكتابة، ولذة القراءة، ولن تتحقق الأولى ما لم تتحقق الثانية، فالكاتب والقارئ متلازمان، فكلاهما ملتبس بالآخر أو كيان مزدوج يمارس لذة النص.وفي هذا السياق يمكن الإشارة، إلى أن الغزال ليس بدعًا في سلوكه مسالك هذه القراءة، ذلك أنه يشترك مع كيلطيو الناقد المغربي الشهير في ذلك، الذي يمثل النقد لديه ضربًا من لذة بالنّصّ، واتساقًا مع ذلك فإن السرديات العربية القديمة بحسب الأستاذ الغزال لابد من أن ينظر إليها بوصفها محفّزا لبلاغة مميزة للعب، ولنسق فريد للغواية والاستهواء.إن هذه الإضاءة التي تقدم بين يدي المشروع النقدي الناهض الغزال، لجديرة بأن تفتح أمام المتلقين والدارسين فجاجاً جديدة لتناول السرديات العربية القديمة بمزيد من القراءات/التأويلات المعمقة والفاحصة.* ناقد وأكاديمي أردني