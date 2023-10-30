الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المآخذ على شرح التبريزي لديوان المتنبي" إصدار لعدنان عبيدات

الغلاف - (من المصدر)
الغلاف - (من المصدر)
 بدعم من وزارة الثقافة، صدر عن دار النشر عالم الكتب الحديث، كتاب بعنوان "المآخذ على شرح التبريزي لديوان المتنبي الموسوم بـ(الموضح)"، لأحمد بن معقل الأزدي، حققه الدكتور عدنان محمود عبيدات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.اضافة اعلان
يقول عبيدات، في مقدمته للكتاب، إن هذا جزء من مأخذ الأزدي على بعض من شرحوا ديوان المتنبي، وهذا مما أخذه الأزدي على التبريزي في شرحه للديوان الموسوم بـ"الموضح"، وكنت قد اطلعت في مكتبة كلية الآداب في جامعة بغداد على مخطوط قيل إنه شرح التبريزي لديوان المتنبي، وعندما عرضت هذه المخطوطة على العلامة هلال ناجي رحمه الله، أخرج لي من مكتبته الخاصة المخطوط الحقيقي وأطلعني عليه، ويقع في ثلاثة مجلدات، وهو من مقتنيات المكتبة الوطنية في باريس، وثبت بالدليل القاطع أن مخطوط جامعة بغداد منسوب للتبريزي وليس له، أما بالنسبة لهذا المخطوط، فسأتكئ في التقديم لمنصفه الأزادي وإلى ما كتبه هلال ناجي في تقديمه لـ"مآخذ الآزدي على شرح الكندي"، الذي نشره في مجلة المورد العراقية، المجلد السادس، العدد الثالث في العام 1977، لأنني لن أضيف جديدا إلى ما كتب.
في كلمة على غلاف الكتاب، يشير فيها المؤلف إلى أن "المأخذ على شرح التبريزي لديوان شعر المتنبي هو الجزء الرابع من مأخذ أحمد بن معقل الأزدي المهلبي 644م"، على بعض من شرحوا ديوان المتنبي، والمأخذ تقع في غير جزء، هي: مآخذ الأزدي على شرح ابنجني الموسوم بـ"الفسر"، ومأخذ الأزدي على شرح أبي العلاء المعري الموسوم بـ"اللامع العزيزي"، ومأخذ الأزدي على شرح الواحدي، ومأخذ الأزدي على شرح التبريزي الموسوم بـ"الموضح"، ومأخذ الأزدي على شرح أبي اليمن الكندي الموسوم بـ"الصفوة في معاني شعر المتنبي"، وشرحه.
ويضيف "وقد قام غير باحث في التحقيق ببعض أجزاء هذا المخطوط، كما ذكر عبدالعزيز بن ناصر المانع، منهم: هلال ناجي؛ إذ حقق "مأخذ الأزدي على الكندي، د.جميل المغربي، وحقق مأخذ الأزدي على شرح ابن جني ومأخذ الأزدي على شرح المعري "رسالة ماجستير"، وقام محقق هذا الكتاب بتحقيق المأخذ على شرح ابن جني ونشره، وهذا المخطوط الذي أحققه، أقصد المأخذ على التبريزي، جزء من الأجزاء الخمسة، وذكر عبدالعزيز المانع في مقدمة كتابه "المأخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي"، أن الدكتور عدنان عبيدات قد حقق بعض أجزاء المخطوط، وكان الدكتور المانع قد حقق المخطوط بأجزائه الكاملة، وصدر في طبعته الأولى عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض العام 2001.
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