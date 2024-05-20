المجمع يعقد سلسلة من الندوات العلمية

ينظم مجمع اللغة العربية الأردني ضمن سلسلة الندوات العلمية التي ينوي عقدها، ثلاث ندوات حوارية شهرية تحمل عنوان "تجربتي مع اللغة العربية"، تمتد في المدة من ٢٩ أيار، حتى ٢٥أيلول المقبل، يحاضر فيها عدد من أعضاء المجمع البارزين، وهم: الأستاذ سمير استيتية، والأستاذ بوسف بكار، والأستاذ موسى الناظر.

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وتهدف هذه الندوات إلى إثراء الحوار حول العديد من القضايا المتعلقة بعلوم العربية، ومعززات وجودها وتطورها، وتقف على التحديات التي تواجهها، بحيث تضيء لهذا الجيل على تجارب المؤسسين والمتخصصين؛ للإفادة منها في تجاوز المعيقات، وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول التي تخدم مسيرة العربية.