الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"المدن اللامرئية مادبا ورافينا".. معرضان في المتحف الوطني

1688811823133714400
"المدن اللامرئية مادبا ورافينا".. معرضان في المتحف الوطني
عمان - _- برعاية الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالتعاون مع منتدى التعاون الأردني الإيطالي معرضين جماعيين في الفسيفساء الأول تحت عنوان ( المدن اللامرئية.. مادبا ورافينا)، والثاني بعنوان (مع الموزاييك.. المعاصرة في رافينا)، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مبنى1، ويستمران الى 14 من آب(أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وسيجمع المعرض الأول، فنانين إيطاليين من مدينة رافينا الإيطالية وفنانين أردنيين من مدينتي مادبا وعمان، ويهدف المعرض الى إبراز القدرات الفنية  لهؤلاء الأشخاص الموهوبين، الذين قاموا بإعادة إنتاج أعمال فنية من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بتقنية الفسيفساء. 
وستشارك في المعرض الأول، (المدن اللامرئية) أعمال الفنانين الأردنيين: سونيا الطوال وبهاء جانخوت ومحمد جميل، وعمل فني من مدرسة الموزاييك في مادبا، وأعمال فنية لفنانين إيطاليين هم: انا فيليتا والينكو اوبرا وباربارا ليفيراني وكوكو واليسا بريغيو وفيليىا غاروني. 
وفكرة تنظيم هذا المعرض مستوحاة من الكتاب الشهير، "المدن اللامرئية" لإيتالو كالفينو، بحيث يكتشف الفنانون موضوعات آسرة ضمن إبداعاتهم الفسيفسائية. 
وسيتم نقل المعرض بعد انتهائه في الأردن، إلى مدينة رافينا الإيطالية، ليتم عرضه كجزء من معرض البينالي الذي سيقام في تشرين الأول(أكتوبر) من العام 2023، حيث سيكون بمثابة فرصة رائعة للفنانين للتعريف بهم وبأعمالهم الفنية المتميزة.
أما المعرض الثاني، (مع الموزاييك.. المعاصرة في رافينا)، فيشارك فيه كل من الفنانين الإيطاليين: جوليانو بابيني ولوكا بربريني وكينا بوغادانوفا وماركو برافورا، و CaCo3 وجيوفانا غالي وتاكو هيراي ومارسيلو لاندي واناليسا ماركوتشي، وفيرديانو مارزي وستيفانو مازوتي والكسندرا ميتيفا، وسيلفيا ناديو وفليسي نيتولو ولوسيانا نوتوروني وماركو بيليزولا، وباولو راكاني والموت شوبس وسوزان سباهي ودانيلي سترادا وانزو تيناريلي وسارة فازيني.
وتعتبر هذه الفعالية الفنية فرصة مهمة للجمهور الأردني للتعرف إلى فن الفسيفساء بتقنياته الكلاسيكية والحديثة على حد سواء.
ce31c68a-5ded-49e1-bb03-5e7ceb16e03f

انطلاق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي للشعر 05 تموز 2023

مهرجان جرش

إعلان أسماء المشاركين في بشاير جرش للمواهب الشابة 04 تموز 2023

غلاف المجموعة- (من المصدر)

"قطة شرودنجر" مجموعة قصصية جديدة للكاتبة سامية العطعوط 04 تموز 2023

"الناشر الأسبوعي" تتناول أثر الثقافة العربية في مدغشقر

"الناشر الأسبوعي" تتناول أثر الثقافة العربية في مدغشقر 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1688809502003623100

"نشيد الروح الخائفة".. متوالية سردية تاريخية لإبراهيم غرايبة

منذ2 ساعة
4edbac22-ba7d-42ed-b817-a192f2b89707

"ملتقى طيف" تنظم حفلا تكريميا للفائزين بمسابقة طيف الرمضانية

07 تموز 2023
جانب من الندوة- (من المصدر)

منتدون يناقشون "أمي وأعرفها" للروائي أحمد طمليه في البيت العربي الثقافي

06 تموز 2023
حروف وأوشام

"حروف وأوشام" لضمرة.. نصوص مفعمة بروح تحفز المتلقي

05 تموز 2023
التيه المنهجي ومحاولات الإفلات

"التيه المنهجي ومحاولات الإفلات".. إضافة نقدية يقدمها وليد خالص

05 تموز 2023
رابطة الكتاب الأردنيين

أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

05 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ24 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 