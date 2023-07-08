"المدن اللامرئية مادبا ورافينا".. معرضان في المتحف الوطني

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عمان - _- برعاية الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالتعاون مع منتدى التعاون الأردني الإيطالي معرضين جماعيين في الفسيفساء الأول تحت عنوان ( المدن اللامرئية.. مادبا ورافينا)، والثاني بعنوان (مع الموزاييك.. المعاصرة في رافينا)، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مبنى1، ويستمران الى 14 من آب(أغسطس) المقبل.وسيجمع المعرض الأول، فنانين إيطاليين من مدينة رافينا الإيطالية وفنانين أردنيين من مدينتي مادبا وعمان، ويهدف المعرض الى إبراز القدرات الفنية لهؤلاء الأشخاص الموهوبين، الذين قاموا بإعادة إنتاج أعمال فنية من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بتقنية الفسيفساء.وستشارك في المعرض الأول، (المدن اللامرئية) أعمال الفنانين الأردنيين: سونيا الطوال وبهاء جانخوت ومحمد جميل، وعمل فني من مدرسة الموزاييك في مادبا، وأعمال فنية لفنانين إيطاليين هم: انا فيليتا والينكو اوبرا وباربارا ليفيراني وكوكو واليسا بريغيو وفيليىا غاروني.وفكرة تنظيم هذا المعرض مستوحاة من الكتاب الشهير، "المدن اللامرئية" لإيتالو كالفينو، بحيث يكتشف الفنانون موضوعات آسرة ضمن إبداعاتهم الفسيفسائية.وسيتم نقل المعرض بعد انتهائه في الأردن، إلى مدينة رافينا الإيطالية، ليتم عرضه كجزء من معرض البينالي الذي سيقام في تشرين الأول(أكتوبر) من العام 2023، حيث سيكون بمثابة فرصة رائعة للفنانين للتعريف بهم وبأعمالهم الفنية المتميزة.أما المعرض الثاني، (مع الموزاييك.. المعاصرة في رافينا)، فيشارك فيه كل من الفنانين الإيطاليين: جوليانو بابيني ولوكا بربريني وكينا بوغادانوفا وماركو برافورا، و CaCo3 وجيوفانا غالي وتاكو هيراي ومارسيلو لاندي واناليسا ماركوتشي، وفيرديانو مارزي وستيفانو مازوتي والكسندرا ميتيفا، وسيلفيا ناديو وفليسي نيتولو ولوسيانا نوتوروني وماركو بيليزولا، وباولو راكاني والموت شوبس وسوزان سباهي ودانيلي سترادا وانزو تيناريلي وسارة فازيني.وتعتبر هذه الفعالية الفنية فرصة مهمة للجمهور الأردني للتعرف إلى فن الفسيفساء بتقنياته الكلاسيكية والحديثة على حد سواء.