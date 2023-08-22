"المسارات الثقافية السياحية" بالمثلث الذهبي.. حفظ لروح التراث ومكنونات الوطن

عزيزة علي

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أطلقت وزارة الثقافة أول من أمس، في المركز الثقافي الملكي، مشروعها الوطني "المسارات الثقافية السياحية في المثلث الذهبي"، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار وبحضور عدد كبير من أصحاب العلاقه والاهتمام بالقطاعين الحكومي والخاص.تتمحور رؤية المشروع حول "مواطن عالم بمكنونات الوطن"، ويتم تحقيقة من خلال مسارات مرسمة ومؤهلة حسب أعلى المقاييس بمنطقة المثلث الذهبي كمرحلة أولى تم اختيارها بناء على توصيات ورشة عمل المقومات الأساسية لإنجاح المسارات التي عقدت في مدينة العقبة، بحضور نخبة من أصحاب الاختصاص والتجارب والقرار ومستثمرين من مختلف القطاعات وقابلة للتطبيق بعد إجراء الدراسة والاختبار.وقالت وزيرة الثقافة: "إن الأردن يسير في مرحلة التحول الشمولي ونعمل وفق مفهوم الشراكة وننظر للثقافة بمفهومها بشكل شمولي ونبني على تعزيز القيم الوطنية ونهتم بالجودة والنوعية في مخرجات التراث المادي واللامادي وتشابك هذه العناصر مع بعضها البعض، واستدعاء هذه القيم في المواطنة الصالحة، من خلال الحياة اليومية والتأثير في السلوك للأفراد وتفاعلها بشكل إيجابي".وأضافت؛ نعيش الآن في المئوية الثانية وتحدياتها ومن أهم مشاريعها "إطلاق هذه المسارات الثقافية"، ونؤمن بأنها صناعة استثنائية تربض قي قلب وزارة الثقافة كمحرك رئيس لنمو اقتصادي يدر دخلا أيضا، يتشابك فيها مفهوم السياحة الثقافية والدبلوماسية، ونعمل من خلال استراتيجة بنيت على دراسات اطلعنا فيها على تجارب عالمية، في رحلة بالتعاون مع المجتمعات المحلية، كشريك محوري وأساسي له مخرجات واضحة، من خلال مديرية التراث في الوزارة والمديريات الثقافية في المحافظات، منحناهم كامل الصلاحيات لإنجاح هذه المسارات وهم قادرون على تنفيذ هذه البرامج بكفاءة عالية، وشريك يوثق ما يقدم بمهنية وحرفية وهو الباحث "عرجان".وأكدت النجار، أن هذه البرامج تتمحور حول رؤية المشروع بمواطن عالم بمكنونات الوطن يتم تحقيقة من خلال مسارات مرسمة ومؤهلة حسب اعلى المقاييس بمنطقة المثلث الذهبي كمرحلة أولى تم اختيارها بناء على توصيات ورشة عمل المقومات الأساسية، لإنجاح المسارات التي عقدت في مدينة العقبة بحضور نخبة من أصحاب الاختصاص والتجارب والقرار ومستثمرين من مختلف القطاعات وقابلة للتطبيق، بعد إجراء الدراسة والاختبار اللازم لذلك.وختمت الوزيرة حديثها: "إن لدى الوزارة رؤية تشمل عصرنة التراث بإنتاج تذكارات وحلي وهدايا من أصل المكان وبأيدي المجتمع المحلي، واعتماد مراكز زوار وخدمات صديقة للبيئة، واعتماد السهرات البدوية من حكواتي لقصص المكان، وفرق شعبية محلية عوضا عن "الدي جي" في المخيمات البدوية، وتشكيل لجنة متابعة لتحقيق ذلك".واستعرض المصور الفوتوغرافي الأردني عبدالرحيم عرجان، مكونات مشروع المسارات الثقافية والسياحية في المثلث الذهبي، وقال: "إن المسارات الأربعة تتكون من "مسار الحميمة شق العجوز، مسار وادي صبرا صخرة لورنس "المخيفر" في البتراء، مسار أعمدة الحكمة السبعة ميدان الهجن برم، ومسار تتن وادي اليتم إلى الشاطئ الجنوبي بالعقبة".كما تحدث عرجان عن المسارات وكيفية تطويرها، برؤى عصرية تحفظ روح التراث وميزة المواقع الأردنيّة وتنافس على المستوى العربي والعالمي، حيث أشار، إلى أهمية الشروط العامة في اعتماد المسارات مثل السلامة العامة ربط الواقع بالمواقع طول المسار ومستوى الصعوبة، ترسيم المسار إلكترونيا جي بي أس، وتوفير خرائط مطبوعة مع خدمات المسارات من إيواء طعام وشراب ونقل، والمحافظة على الأصالة والتراث في السهرات الترفيهة، وتأمين وسائل نقل عصرية، مع الاعتزاز بالقيم والتراث الأردني العربي الهاشمي.وتجمع المسارات أربعة مقومات أساسية هي: "الحياة الفطرة والجيولوجية، التاريخ، التراث الإنساني غير المادي لأهل المكان والإرث الهاشمي"، وتحقيق متطلبات عشاق المسارات وروادها من خلوة وتأمل، استكشاف ومعرفة وإثراء الهوايات واستحداث أخرى جديده بموجب الزياره والتوسع بالمعرفة، وبذلك تحقق المسارات عددا من الأهداف بشكل رئيسي ومنها: رفع الثقافة الوطنية، التعريف بمكنونات الوطن والتذكير بمواقع غابت عن البال، المحافظة على التراث وإعادة إحيائه وخلق فرص عمل مباشرة لأبناء المناطق التي يمر بها، عصرنة التراث وإدارج الفن بالمنتجات والحرف التقليديه وتنمية ثقافة الخروج والاكتشاف في الإجازات وأيام العطل.ورأى عرجان، أن المشروع يحقق تكاملا بالأهداف ما بين وزارة الثقافة مطلقة المشروع ووزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة، ويخدم أيضا عددا من الوزارات الأخرى كالرياضة والشباب، التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم والأوقاف والمقدسات الإسلامية، ورافد مهم بعوائد التشغيل لوزارة المالية، ويمكن من خلاله توظيف مشاريع طلبة الجامعات بكليات التصميم والعمارة، لتحقيق أفكارهم ورؤيتهم.ولتحقيق البعد الدولي تجري الدراسة لإدراج ما يتوافق منها مع متطلبات "اليونسكو" منظمه الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة منها موقع شق العجوز وهو صدع صخري يمكن للإنسان المسير فيه من دون عوائق بطول 3010 مترات، ومتوسط عرض 70سم، وارتفاع يبدأ من الصفر لغاية 15 مترا، ويعتبر تجربة فريدة للزيارة ومقصدا لدارسي الجيولوجيا تشكل نتيجة تصدع الطبقات الصخرية إثر زلزال حدث قبل ما يقارب 450 عاما وفريد بالمنطقة، والذي لا يقل جمالا عن صدع أنتيلوب الذائع الصيت في محمية أريزونا الطبيعية بالولايات المتحده الأميركية.كما يمكن لهذه المسارات، أن تكون نقطة جلب جديده لاستثمارات في قطاع الثقافة والسياحة من خدمات الإيواء، الطعام والشراب، النقل والخدمات الترفيهية والتكميلية الأخرى، ويتحقق ذلك عبر الترويج الأمثل على المستوى المحلي والدولي.ومن التوصيات التي خرجت من اجتماع العقبة لبناء المسارات: اعتماد ما تم طرحه من قواعد وأسس في ترسيم المسارات، تحديد مهام وواجبات وصلاحيات واختصاص ومسؤوليات كل جهة من الجهات المعنية في إدارة وتشغيل المسارات بكافة أشكالها، تأهيل وتدريب المجتمع المحلي للقيام بواجبات وخدمات المسارات، إعداد دراسات وكتب وموسوعات تشمل المسارات الوطنية بمختلف أشكالها، إنتاج برامج متلفزة وأفلام سينمائيه توثق المكان، بناء شخصية وطنية تكون رمزا لسياحة المغامره والاكتشاف على غرار تجربة نيبال مع المغامر بورجا.وتم ترشيح الرحالة عبدالرحيم عرجان لها، إنشاء أربعة مسارات خلال عام، استحداث أنماط حديثة للوحدات السياحية بتصاميم تتميز بالجدية والأصالة مستمدة من التراث والهوية الأردنية، عصرنة التراث بإنتاج تذكارات وحلي وهدايا من أصل المكان وبأيدي المجتمع المحلي، اعتماد مراكز زوار وخدمات صديقة للبيئة، اعتماد السهرات البدوية متضمنه الحكواتي لسرد قصص المكان وإنشاء فرق شعبية محلية، عوضا عن استخدام "الدي جي" في المخيمات البدوية، وتشكيل لجنة متابعة لتحقيق ذلك.