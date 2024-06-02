 
الأحد 02 حزيران 2024
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المسرحية الليبية "الرجال لهم رؤوس" تحصد معظم جوائز مهرجان عشيات المسرحية

ختام مهرجان عشيات
المسرحية الليبية "الرجال لهم رؤوس" تحصد معظم جوائز مهرجان عشيات المسرحية
حصدت المسرحية الليبية "الرجال لهم رؤوس" من اخراج حسن مكائيل وتأليف محمود دياب،

معظم جوائز مسارات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي في حفل ختام دورته الـ17 (دورة الفنان الراحل خالد الطريفي)اضافة اعلان

التي الذي أقيم مساء اليوم السبت في مديرية الفنون البصرية والمسرح التابعة لوزارة الثقافة.

وفي حفل الختام الذي رعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار حصلت على جائزة افضل ممثلة الفنانة يقين عبدالمجيد عن

مسرحية "الرجال لهم رؤوس" ضمن مسار "عشيات"، كما حصل على جائزة افضل ممثل عن ذات المسار الفنان حسن مكائيل

عن نفس المسرحية التي حصلت على جائزة افضل عرض مسرحي متكامل.

وبجوائز المسار الشباب للمهرجان فاز بجائزة افضل ممثل عبد الله خليل عن مسرحية "اروح معلقة" إخراج عمر العنزي وإنتاح الجامعة

الأردنية، كما فازت المسرحية بجائزة افضل إخراج.

وفي ذات المسار فازت المسرحية الأردنية "ثائر على سرير العزلة" معالجة وإخراج صلاح الدين عيسى وتأليف احمد سمير بجائزتي

افضل سينوغرافيا وافضل عرض مسرحي متكامل، بينما حجبت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عدنان مشاقبة رئيسا وعضوية

الفنانين شايش النعيمي ومحمد الشوابكة ومحمود الزغول من الأردن والدكتور صفاء الدين حسين من العراق والدكتورة رشا ناصر العلي

من سوريا، جائزة افضل ممثلة لهذا المسار .

وفي مسار العروض الثنائية (الديودراما) فاز بجائزة افضل تمثيل محمد العجمي وسارة فهمي عن مسرحية "انصاف" من سلطنة عمان

وهي من إخراج المعتمد اليافعي وتأليف طارق هاني كما فازت المسرحية بجائزة افضل عمل مسرحي ديودرامي متكامل.

وفازت عن مسار المونودراما مسرحية "سلمى" من كردستان- العراق بجائزتي افضل ممثلة وافضل عرض عمل مسرحي مونودرامي متكامل.

وعن جوائز مسارات المهرجان الثلاث (المونودراما والديودراما وعشيات) فاز بجائزة افضل تأليف موسيقي الفنان عبد الرزاق مطرية

عن مسرحية "زلزال" من الاردن وهي من سينوغرافيا واخراج ميس الزعبي التي حصلت على جائزة افضل سينوغرافيا عن نفس المسرحية

فيما ذهبت جائزة التحكيم الخاصة الى العرض المسرحي البحريني "التيه" اخراج جاسم العالي وتأليف عباس الحايك.

وكانت النجار القت كلمة في مستهل حفل الختام ثمنت فيها جهود القائمين على المهرجان الذي بحسبها شهد تطورا .

وقالت في الحفل الذي حضره نقيب الفنانين الاردنيين محمد يوسف العبادي ومدير مديرية الفنون البصرية والمسرح في الوزارة

المخرج عبدالكريم الجراح، إن الاردن يمثل حضنا دافئا لاشقائه العرب وهذا المهرجان منح مزيدا من الدفء.

ونوهب بدور وجهود الفنانين الاردنيين وصمودهم في مواجهة التحديات والذي يمثل جزءا من الصمود الاردني بمختلف قطاعاته.

ولفتت الى مواقف الاردن قيادة وحكومة وشعبا بتضامنه ودعمه ومناصرته لغزة والاهل فيها، وقالت "لا بد للحق أن يعود لاصحابه

ولا بد للعدل أن يتحقق".

كما القى رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور فراس الريموني كلمة نوه فيها بدور الجمهور كونه المتلقي الايجابي والذي عكس

صورة طيبة عن الاردن حضاريا وثقافيا، مقدما شكره لجميع الجهات الداعمة لدورة المهرجان.

والقى كلمة الوفد العربية المشاركة الفنان الليبي علي بوفزير نوه فيها باعتزازه والوفود المشاركة في هذه الدورة التي تزامنت

مع احتفالات الاردن باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية والعيد الـ 78 لاستقلال الاردن، مثمنا فيها

جهود القائمين على المهرجان .

وسلمت الوزيرة ونقيب الفنانين والقائمين على المهرجان الدروع التكريمية وشهادات المشاركة على الفرق المسرحية واللجان والجهات الداعمة.

كما تم تكريم الفنان الفلسطني حسام ابو عشية . بترا
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