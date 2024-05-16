المسيري يتناول البعدين السياسي والاقتصادي للصهيونية في "انهيار إسرائيل من الداخل"

عزيزة علي

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عمان- يرى المفكر العربي الدكتور عبدالوهاب المسيري، أن الصهيونية هي ظاهرة مركبة لها أبعاد كثيرة، فقد ظهرت كفكرة في أوروبا في أواخر القرن السابع عشر، وتم بلورتها في منتصف القرن التاسع عشر، ثم ترجمت نفسها في البداية إلى المنظمة الصهيونية العالمية في أواخر القرن التاسع عشر، ثم إلى الدولة الصهيونية في منتصف القرن العشرين.ويضيف المسيري في مقدمة كتابه "انهيار إسرائيل من الداخل"، الصادر عن دار المعارف، أن الدولة الصهيونية هي دولة توسعية ضمت كل أراضي فلسطين، وقامت بغزو لبنان وظلت تحقق الانتصارات العسكرية حتى العام 1967، ثم بدأت الهزائم تلحق بها ابتداء من معركة الاستنزاف وانتهاء بالانسحاب من جنوب لبنان مرورا بهزيمة 1973، والسقوط في "المستنقع اللبناني"، على حد قول الصهاينة، وقد واجهت الصهيونية أشكالا مختلفة من المقاومة العربية منذ العام 1882، حتى الوقت الحاضر.ويقول المسيري إن الصهيونية كحركة ودولة كان عليها التعامل مع جهات كثيرة "الاستعمار الغربي والدول الغربية (كي تنتقل الصهيونية من نطاق الفكرة إلى نطاق التطبيق)، ويهود شرق أوروبا (كي يمكن نقلهم إلى فلسطين ليشكلوا المادة البشرية الاستيطانية)، ويهود العالم الغربي (كي يقوموا بدعم المستوطن الصهيوني)"، فقد أعد لهم الصهاينة مخططا للإبادة والطرد، وقد نجحت الصهيونية في أن تتلون حسب الجهة التي تتوجه لها"، لافتا إلى أن الصهيونية هي ظاهرة متعدد الأبعاد، ومع هذا يميل كثير من الدارسين لهذه الظاهرة أن يتعاملوا معها على المستوى السياسي وحسب، دون التعرض لأبعادها الأخرى.في هذا الكتاب، يقول المسيري، إن تناول بعض هذه الأبعاد، التي لا تتجاوز البعدين السياسي والاقتصادي رغم أنها تلقى كثيرا من الضوء على السلوك السياسي للصهاينة، جاء في ثمانية فصول: الفصل الأول يتحدث عن "الديموغرافيا اليهودية"، بعض الإشكاليات الخاصة بالديموغرافيا اليهودية سواء تعريف من هو اليهودي أو علاقة الأبعاد الديموغرافية بيهود شرق أوروبا الصهيونية، ويقدم هذا الفصل دراسة تاريخية مقارنة لبعض الإحصاءات تبين زيف الادعاء الصهيوني أن أعضاء الجماعات اليهودية في شوق دائم للعودة إلى فلسطين.ويتحدث الفصل الثاني عن "النبوءات الصهيونية"، والمزيد من الأوهام الصهيونية والنبوءات التي لم تتحقق، وهي تفوق في عددها بمراحل بعض النبوءات التي تحققت، بينما يتناول الفصل الثالث "الاستعمار الاستيطاني الصهيوني"، بعض جوانب هذا الاستعمار، خاصة الحل الإمبريالي "الصهيوني"، للمسألة اليهودية، وإدراك المستوطنين الصهاينة لطبيعة المقاومة الفلسطينية لهم. ويتحدث الفصلان الرابع عن "العنف الصهيوني"، والخامس عن "الانتفاضة"، المقاومة الفلسطينية والاستجابة الصهيونية لها، وكيف أن تصاعد العنف هو في واقع الأمر تعبير عن اليأس وفقدان الاتجاه.ويتحدث الفصل السادس عن "الهيكل"، قضية الهيكل التي أثيرت مؤخرا، حيث يشرح هذا الفصل ما هو الهيكل ومكانته الحقيقية في الوجدان اليهودي، ويشير إلى حقيقة طريفة غابت عن الكثيرين، وهي أنه لا يوجد هيكل واحد وإنما هياكل عدة. فيما يختتم الفصل بالإشارة إلى المنظمات التي تسعى لإعادة بناء الهيكل، فيما يتحدث الفصل السابع عن "انهيار إسرائيل من الداخل"، وهذه القضية الشائكة، ويبين الفصل أبعاد التآكل الذي أصاب الكيان الصهيوني من الداخل، ومع ذلك يؤكد هذا الفصل أن التآكل لن يؤدي بالضرورة إلى الانهيار، أما الفصل الثامن والأخير فهو عبارة عن "متفرقات"، يضم بعض الدراسات المتفرقة ذات الدلالة المختلفة.ويشير المسيري إلى أن الكثيرين يتصورن أن اليهود هم كتلة بشرية متجانسة، وأن ثمة قالبا يهوديا يمكن أن نضع فيه كل اليهود. ولكن الدراسة المتأنية تبين ألا يمكن الحديث عن اليهود بشكل عام، مبينا أنه يفضل الحديث عن "الجماعات اليهودية"، وهي جماعات مختلفة، تكتسب خطابها الحضاري من المجتمع الذي تعيش فيه. ونسميها جماعات يهودية، وليست جماعات وحسب، لأن ما يجمع هذه الجماعات هو عقيدتها اليهودية، ولكن ثمة مشاكل كثيرة ويجب أن يشار لها على أن ثمة فارقا بين اليهودية واليهود. فاليهودية عقيدة دينية لها سمات معينة، واليهود هم من يؤمنون "أو يدعون الإيمان" بها. ولا يوجد مجال لترادف الواحد بالآخر "هل يوجد ترادف بين الإسلام والمسلمين أو بين المسيحية والمسحيين؟"، فإن عدم الترادف يزداد عمقا في حالة اليهودية التي عرفت اليهودي بطريقة عقائدية، كما تفعل كل الأديان "اليهودي هو من يؤمن باليهودية"، ولكنها عرفته بطريقة عرقية، كما تفعل العقائد البيولوجية الحتمية "اليهودي هو من يولد لأم يهودية"، كما أن أعضاء الجماعات اليهودية ينقسمون إلى أقسام أساسية عدة، مثل "إشكناز، وسفارد، ويهود البلاد الإسلامية"، وهناك جماعات يهودية هامشية لا حصر لها ولا عدد.ويتحدث المسيري، أنه في العام 1967، عندما وصلت "الانتصارات" الإسرائيلية إلى ذروتها لم تأت لا بالسلام ولا بالنصر، وأثبتت نظرية الأمن الإسرائيل فشلها، بعد أن كانت تقنع الإسرائيليين أن استعمال القوة سيحقق الانتصار النهائي والأمن الدائم وأن العمليات العسكرية السرعية الإجهاضية ستحقق كل شيء، ولكن بعد بضعة أشهر، وجد الإسرائيليون أنفسهم في حرب استنزاف مع عدوهم المهزوم، الأمر الذي جعل المؤرخ الإسرائيلي "يعقوب تالون" يتحدث عن (عُقم الانتصار)، ثم جاءت حرب 1973، والعبور العربي العظيم، وبعدها جاء غزو لبنان، وهو "انتصار" إسرائيلي آخر عقيم جعل الإسرائيليين يتحدثون عن "المستنقع اللبناني"، الذي غرقوا فيه، ثم أخيرا اضطروا للانسحاب من الجنوب اللبناني في جنح الظلام، ثم جاءت انتفاضة العام 1978، وأخيرا انتفاضة الأقصى، حين استخدمت القوات العسكرية الإسرائيلية في ضرب المواطنين العزل. فقد استنتج الشباب الإسرائيلي من كل هذا ما يلي: "أدرك المستوطنون الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم في برج حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طوال الوقت، كما أدركوا أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي دولة عدوانية".وفي حرب لبنان، على سبيل المثال، أعلنت المؤسسة العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل هو هدف دفاعي حتمي لوقف ما يسمونها الهجمات الفدائية وتطهير مساحة "67" كيلومترا مربعا من لبنان، ثم ظهر أن الهدف الحقيقي كان فرض حكومة وظيفية عملية في لبنان تحت حماية إسرائيل. وقد أدى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي. كما أن استمرار الاحتلال في الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عاما كان من الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعا عن النفس.واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قمع المدنيين إبان انتفاضة 1987، "ثم انتفاضة الأقصى"، وهو أمر يصعب تفسيره أو تبريره أو تصوره على أنه دفاع عن النفس، إلى جانب أن استخدام القوات العسكرية النظامية في ضرب المدنيين يفقدها كثيرا من احترامها لنفسها وانضباطها.ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة "بعد توقيع شتى معاهدات السلام"، أصبح الحديث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعا عن النفس أمرا مستحيلا، خاصة وأن المؤسسة الصهيونية تردد شعارات السلام بشكل مبالغ فيه أحيانا "رغم معرفتها باستحالة تحقيقه"، حتى تدخل الطمأنينة على قلب المستوطنين؛ وتوهمهم أن النهاية عند المنعطف المقبل وأن الأمن المطلق مسألة أيام أو أشهر.وخلص المسيري إلى أنه في ظل كل هذا، فإن الأيديولوجية الصهيونية ما عاد لها مجال في المجتمع الصهيوني ولم يعد الشباب الإسرائيلي يقتنع بها. لكل هذا صرح وزير الدفاع في ذلك الوقت "إسحاق مردخاي"، أن انخفاضا طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي، ثم أضاف "يعتقد البعض أننا وصلنا إلى مرحلة الراحة، والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نسهم بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل".