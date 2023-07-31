المكتبة الوطنية تناقش حماية حقوق المؤلف وإنفاذ القانون

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عمان - الغد - ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 37، أقيمت في المكتبة الوطنية محاضرة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية"، شارك فيها مدير عام المكتبة الوطنية د. نضال الأحمد العياصرة، الناشر صلاح التلاوي، حسن الزبن، رائد عبدربه، عدنان زهران، وأدارها سوسن المهتدي.تحدث د. العياصرة عن دور المكتبة الوطنية في حماية حقوق المؤلف، حيث قال: "إن المكتبة الوطنية هي الجهة المسؤولة بموجب القانون عن إنفاذ قانون حماية حق المؤلف وتقوم بهذه المهمة من خلال مكتب حماية حق المؤلف، الذي تم تأسيسه في العام 2000، بعد تعديل قانون حماية حق المؤلف إثر المصادقة على اتفاقية بيرن، ويتمتع أفراد المكتب بصفة الضابطة العدلية بتفويض من وزير الثقافة استناداً إلى المادة (36) من القانون". ويمارس المكتب مهامه من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والتقنية حيث يعمل على تعديل القانون لمواكبة المستجدات الدولية كافة، ليتضمن بنود الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، حيث تم إدخال ستة تعديلات أساسية على القانون كان آخرها في العام 2014، كذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، التي توازن ما بين حماية أصحاب الحقوق وحقوق المستفيدين، آخرها اتفاقية "مراكش"، التي قدمت استثناءات على حق المؤلف للمكفوفين وضعاف البصر مما يحقق التنمية المستدامة من خلال زيادة النفاذ إلى الكتب والمطبوعات، مما يؤثر إيجابياً على الدول التي تطبقها وخاصة بزيادة الوصول إلى التعليم وزيادة المشاركة المجتمعية والثقافية لهذه الفئات.إلى ذلك، يتم تأهيل وتدريب موظفي مكتب حماية حق المؤلف من خلال التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، والمنظمات الدولية والمحلية الأخرى، في الدورات التدريبية والمساقات الدراسية المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وورش العمل التي تناولت آخر المستجدات على حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون الرسمية كافة، مثل أقسام الملكية الفكرية في كل من: إدارة البحث الجنائي ودائرة الجمارك العامة وقسم المصنفات في هيئة الإعلام وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.أما توفير البيئة القانونية والتوعوية والإعلامية، فيكون من خلال الإنفاذ الفعال لقانون حماية حق المؤلف من خلال سلطة الإنفاذ الذاتي للقانون(Ex Officio) أو التحرك من خلال الشكاوى المقدمة لمكتب حماية حق المؤلف. وقد قامت دائرة المكتبة الوطنية منذ العام 2000 وحتى الآن، بتحويل (6750) قضية إلى المحاكم المختصة من مختلف مناطق المملكة وتضمنت مصادرة المصنفات المقرصنة والمخالفة للقانون من مختلف الأوعية. وتتكون أغلب المواد المضبوطة من الأسطوانات الليزرية (CD) و(DVD)، والكتب وأشرطة Play Station وبرامج الحاسوب. إضافة إلى قضايا التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة من خلال فك تشفير الأجهزة أو الإشارات التلفزيونية أو التعامل مع أجهزة وقطع لفك التشفير، مخالفة للقانون وتطبيقات الهاتف النقال.أيضا، القيام بحملات التوعية بالآثار المترتبة على مخالفة القانون من خلال المحاضرات والندوات التي تقدمها الدائرة في أنحاء المملكة كافة، حيث قام أعضاء المكتب بتقديم العديد من المحاضرات والندوات في الدائرة وفي مديريات الثقافة ومركز تدريب البحث الجنائي ودائرة الجمارك العامة والقيادة العامة للجيش العربي والمعهد القضائي الأردني وغيرها. التنسيق مستمر مع أصحاب الحقوق، لوقف التعدي على حقوقهم من خلال الاجتماعات واللجان المشتركة، التي تهدف إلى إيجاد آليات فعالة لإنفاذ القانون.وقد أظهر التقرير الأخير لاتحاد منتجي برامج الحاسوب BSA والصادر العام 2018، انخفاض نسبة القرصنة على برامج الحاسوب في الأردن لتصبح 55 % بعد أن كانت 58 % العام 2011، حيث حل في المرتبة الخامسة بين الدول العربية بعد كل من: الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين، مما ينطوي على اعتراف دولي بأهمية وفاعلية الجهود المبذولة لحماية حق المؤلف في المملكة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.من جهته عرف الزبن مفهوم الملكية الفكرية وأنواعها وأقسامها وما هي المؤسسلت التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، كما تطرق إلى الذكاء الاصطناعي والسرقات الفنية والأدبية، وأشار إلى مواقع السرقة الأدبية والفكرية عبر الإنترنت، فيما وتناول عبد ربه موضوع أمن المعلومات الإلكتروني، في ظل حقوق الملكية الفكرية وذلك استناداً إلى القوانين النافذة لدينا على صعيد الدول العربية، وموقف الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية.وبين عبد ربه مفهوم أمن المعلومات الإلكتروني، باعتباره وسيلة لحماية الملكية الفكرية الرقمية وعلى وجه التحديد حماية المصنفات الرقمية، وذلك من خلال التدابير التكنولوجية في أمن المعلومات والتي توفر الحماية التقنية للمصنفات الرقمية التي تتمتع بالحماية بموجب قوانين حق المؤلف، كما أشار إلى مفهوم حقوق الملكية وحقوق النشر وبراءات الاختراع والملكية الفكرية والعلامات التجارية والأسرار التجارية.فيما تحدث صلاح التلاوي، عن أنواع الملكية الفكرية من حيث، البراءات وحق المؤلف والعلامة التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية، إضافة إلى الحديث عن قانون حماية حق المؤلف.من جانب آخر تحدث د. زهران، عن القرصنة وكيفية محاربتها وطالب بعقد دورات تدريبية للناشرين والمؤلفين للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وكيف للمؤلف أن يحمي نفسه من القرصنة.