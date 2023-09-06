المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية

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الكرك – تشكل المهرجانات الثقافية والسياحية التي تنظمها مديرية ثقافة الكرك سنويا، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية، نافذة وطنية على تجذير واكتشاف الإبداع والمبدعين ودعم الصناعات الثقافية وترويج مسارات المنطقة سياحيا.وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، خلال افتتاح فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الدولي الثقافي والسياحي في الكرك يوم أول من أمس، في دورته التاسعة: "إن تعدد إقامة المهرجانات الثقافية السياحية سنويا في الكرك وبمشاركة واسعة من المجتمع المحلي ودول عربية، يشكل تظاهرة ثقافية فنية وسياحية لتعميق قيم التبادل الثقافي والحضاري وبناء جسور المعرفة وحمل الرسالة الحقيقية للثقافة وإبراز الصناعات الثقافية".وأكدت، أن مهرجان المثلث الذهبي، إضافة إلى مهرجان مؤاب الشعري، يشكلان توأمان لإبراز الرمزية التاريخية والحضارية والسياحية لمدينة الكرك عبر العصور ووضعها على خريطة المسارات السياحية.من جانبه، قال رئيس جمعية واحة الفكر للأدب الشاعر شوكت البطوش: "إن الجمعية دأبت وبانتظام سنويا على إقامة مهرجان المثلث الذهبي بمشاركة عربية ومحلية واسعة، بهدف تبادل المعارف والثقافات والاطلاع على التجارب الأدبية وألوانها وتسويق الشعر والفن الأردني والتعريف به، إضافة إلى تعميق صداقة الأخوة بين الأدباء والكتاب الأردنيين وغيرهم من الدول العربية".بدوره، قال الأديب نايف النوايسة: "في ظل العولمة وتغول التكنولوجيا ومزاحمتها للقيم المجتمعية الأصيلة، تأتي المهرجانات الثقافية لصناعة ثقافة جادة وشاملة نواجه بها العالم والمستقبل، لما تلعبه الثقافة والفكر والأدب من دور محفز للإلهام في بناء الحضارات الإنسانية وتحصين الأفراد من الاغتراب والضياع".وأضاف، أنها تشكل نافذة سياحية وثقافية للمحافظة، لما تتميز به من موقع استراتيجي مهم واحتضانها عشرات المواقع الأثرية والسياحية وإبداعات فنية متنوعة، تبقي تاريخ المدينة حاضرا في المشهد الثقافي العربي والعالمي، وتعكس التنوع الثقافي والإنساني، إضافة إلى اكتشاف إبداعات الآخرين والتفاعل معها وتبادل التجارب والخبرات وتعميقها والبناء عليها. -(بترا)