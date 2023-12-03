الناقد أبو رياش يناقش "أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية"

عزيزة علي

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عمان- عقدت في رابطة الكتاب الأردنيين، بالتعاون مع مبادرة "نون للكتاب"، أول من أمس، ندوة بعنوان "أشكال المقاومة في الرواية العربية والعالمية"، شارك فيها كل من: الناقد موسى أبو رياش، القاصة سمر السيد، وأدارها الروائي أسيد الحوتري.الناقد موسى أبو رياش، قال: "إن الروائي الفلسطيني غسان كنفاني هو أول من أطلق مصطلح "أدب المقاومة"، ويقصد به الأدب الذي يهتم بالكتابة عن أوضاع فلسطين تحت الاحتلال، ويعد من أهم الأسلحة المتاحة والفعالة للشعب الفلسطيني، لأنه بمنزلة صوت الشعب الحر؛ حيث تحدى أدب المقاومة الاحتلال، وأصبح حلقة الوصل مع بقية شعوب العالم، ويمكن التوسع في هذا المصطلح "أدب المقاومة"، ليشمل الكتابة عن أي احتلال، صريحاً أو ضمنياً، مثل أدب العبيد في أميركا، وأدب العراق ضد الاحتلال الأميركي، وأدب الصين ضد الاحتلال الياباني، وأدب فرنسا ضد الاحتلال الألماني، وأدب فيتنام ضد الاحتلال الأميركي، وأدب أفريقيا ضد الاستعمار، وغيرها".وأشار أبو رياش إلى المئات من الشعراء والكتاب الفلسطينيين الذين كتبوا في أدب المقاومة، مثل: محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم وفدوى طوقان وإبراهيم طوقان وهارون هاشم رشيد وغسان كنفاني ومحمود شقير وإبراهيم نصر الله وغيرهم كثير، وعلى هذا الأساس، فإن "رواية المقاومة"، هي الرواية التي تتناول كلياً أو جزئياً موضوع المقاومة تحت الاحتلال، أو ضد الاحتلال، مثل روايات غسان كنفاني وإبراهيم نصر الله. وعلى النقيض منها أدب التطبيع، وهو كل أدب "يروج للعدو وثقافته وروايته، ويدعو للتعايش معه وقبول الأمر الواقع، ويساوي بين الجلاد والضحية".وأضاف أبو رياش، أن كل أدب يقدم اليهودي والصهيوني بصورة إيجابية هو "أدب تطبيعي"، وأي أدب يروج لحل الدولتين أو القبول بأي كيان للعدو ولو على شبر من فلسطين فهو "أدب تطبيعي"، مستعرضا بعض المصطلحات المتداخلة التي قد تحدث لبساً عند البعض، مثلا "رواية المقاومة" هي التي تهتم بأوضاع فلسطين تحت الاحتلال أو أي وطن محتل، بينما "رواية الحرب" هي التي تتناول أحداث وعمليات وظروف الحرب والمتحاربين في ساحات القتال، والتي تكون عادة بين الدول، أما "رواية السجون" فهي الرواية التي تتحدث عن السجون وما يحدث فيها وظروف المساجين ومعاناتهم.وأكد أبو رياش، أن رواية السجون الفلسطينية هي رواية مقاومة، لأن معظم المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني هم أسرى، اعتقلوا لمقاومتهم المحتل بالوسائل المتاحة، ويتبع ذلك أي أدب سجون له الظروف نفسها، مبينا أن الروايات تختلف في تناولها للمقاومة، فبعضها يتبنى الكفاح المسلح، مثل رواية غسان كنفاني "عائد إلى حيفا"، ومنها ما تدعو إلى المقاومة السلمية بأشكالها وأساليبها المختلفة، مثل المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والإضراب وغيرها، مثل رواية "دبابة تحت شجرة الميلاد" لإبراهيم نصرالله، ومنها ما تتبنى المقاومة الثقافية مثل رواية "مصائر (كونشرتو الهولوكوست والنكبة)" لربعي المدهون.وهناك مئات بل آلاف الروايات التي تناولت المقاومة فلسطينياً وعربياً وعالمياً، واستعرض بعجالة ثلاث روايات تمثل أشكالاً مختلفة للمقاومة، أولاً: رواية "صمت البحر" للفرنسي جان مارسيل برولير، التي صدرت في العام 1942 إبان الغزو الألماني لفرنسا، أما الرواية الثانية فهي "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد (ثلاثية الأجراس)" لإبراهيم نصرالله، وتتحدث عن بلدة بيت ساحور المسيحية قرب القدس عبر أجيال، وما تعرض له الأهالي من تهجير وتنكيل وتعذيب وتضييق وإرهاب واعتقال، وأبرزت الرواية قرار المقاطعة الاقتصادية وتوفير البدائل، في موضوع الحليب الطازج.وتابع "قام الأهالي بزراعة مساحات بيوتهم المتوفرة للاستغناء عن منتوجات العدو، وقرروا شراء عدد من الأبقار، لتوفير الحليب لأطفالهم، فمن غير المعقول أن ينتظروا الحليب من شركات العدو ويرجموه بالحجارة كل يوم. وعندما بدأ الإنتاج من الحليب واستغنى الأهالي عن حليب العدو، وأعادوا شاحناته دون إلقاء حجر واحد، عرف العدو غاية بيت ساحور من شراء الأبقار، فضيق على الأهالي، وطلب التخلص من الأبقار، فعمد الأهالي إلى توزيعها وإخفائها، وإيهام العدو أنهم ذبحوها وشووها، ولكن الحيلة لم تنطلِ على الضابط المسؤول، وهو يرى الحليب يستمر في التدفق إلى البيوت".أما الرواية الثالثة فهي "عائد إلى حيفا" لغسان كنفاني والتي كتبها بعد هزيمة 1967، وقد سمح العدو بالتنقل في الأراضي المحتلة 1948، فبزغ أمل صفية أن تجد ابنها خلدون الذي تركته وهي تهرب بسبب الإجرام الصهيوني في حيفا، فتطلب من زوجها سعيد أن يزورا حيفا، فيقول لها إن العدو لم يفتح الحدود لسواد عيون المهجرين، بل ليبهرنا، حتى نصبح أتباعاً وعبيداً له، وخشي سعيد أن يوقف العدو حركة التنقل، فقرر أن يذهب إلى حيفا مع زوجته صفية للبحث عن ابنهما خلدون الذي تركاه طفلاً هناك.عندما يجتازان بوابة مندلبوم بين القدس الشرقية والغربية، يقول سعيد: "أتعرفين؟ طوال عشرين سنة كنت أتصور أن بوابة مندلبوم ستُفتح ذات يوم.. ولكن أبداً لم أتصور أنها ستُفتح من الناحية الأخرى. لم يكن ذلك يخطر لي على بال، ولذلك فحين فتحوها هم، بدا لي الأمر مرعباً وسخيفاً وإلى حد كبير مهيناً تماماً.. قد أكون مجنوناً لو قلت إن كل الأبواب يجب إلا تفتح إلا من جهة واحدة، وإنها إذا فتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مغلقة لا تزال، ولكن تلك هي الحقيقة".وعندما يتجولان في شوارع حيفا، تقول صفية: "لم أكن أتصور أبداً أنني سأراها مرة أخرى"، فيصحح لها سعيد: "أنت لا ترينها، إنهم يُرونَها لك". إنهم لا يرون حيفا التي يعرفون، بل حيفا التي يريدك العدو أن تريها.يطرقان بيتهما في حيفا، فتستقبلهما ساكنة البيت اليهودية، بعد أن عرفت أنهما صاحبا البيت قبل الاحتلال، ويقول لها سعيد بعفوية: "طبعاً نحن لم نأت لنقول لك اخرجي من هنا، ذلك يحتاج إلى حرب.." فتسكته صفية. تخبرهم اليهودية عن قصة هجرتها من بولونيا إلى أن سكنت البيت، وتحكي لهم حكاية ذات دلالة، عندما رأت منظراً وأشارت إلى زوجها الذي لم ير شيئاً، ولكن "كان شابان يمسحان كفيهما على طرفي الخاكيين، وقالت زوجته: كان ذلك طفلاً عربياً ميتاً. وقد رأيته مكسواً بالدم".