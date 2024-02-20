النجار تعلن عن إقامة متحف تراثي في بيت عرار الثقافي

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أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الإثنين، عن إقامة متحف وبيت تراثي في بيت عرار الثقافي خلال العام الحالي.وقالت النجار خلال زيارتها البيت ضمن جولتها بمحافظة إربد، إن بيت عرار الأثري جزء من ذاكرة الشعب الأردني، وإنه يستحق بجدارة أن يوضع على خريطة السياحة الثقافية وقوائم البيوت العالمية التراثية.وأضافت خلال الزيارة، بحضور رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، أن البيت الذي قدمت مقره عشيرة آل التل بالتشاركية بين وزارتي الثقافة والسياحة وبلدية إربد ودائرة الآثار العامة، يسلط الضوء على الحركة الثقافية في الأردن ومحافظة إربد، ويأتي ضمن المسارات السياحية ويشكل جزءا من السردية الأردنية.وأكدت أن إربد مصدر تنوع وتعددية، وأطلقت العديد من الإبداعات الثقافية والطاقات الاستثنائية، وبنت مع وزارة الثقافة شراكة مستدامة ركزت على قصة الإنسان الأردني، ومشاريع ثقافية وإبداعية تستحق الدعم.وأكدت النجار خلال جولتها في محافظة إربد يرافقها الأمين العام للوزارة الدكتور ماهر نفش، أن الأردن مركز للجمال والمعرفة والإبداع والطاقة الإيجابية، بفضل دعم ودور جلالة الملك عبدالله الثاني، المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.ودعت خلال لقائها الهيئات الثقافية، بحضور مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، إلى وضع حلول تشاركية للمشكلات التي تواجه الحركة الثقافية، وتحويلها إلى فرص للنهوض بالحركة الثقافية في محافظة إربد وباقي المحافظات.وأشارت، إلى أهمية هذه اللقاءات وما تعكسه من صورة مشرقة وروح تشاركية، داعية إلى دعم وتشجيع المبدعين الشباب، وبناء شراكة حقيقية بين الهيئات الثقافية وأبناء المجتمع المحلي لتشكيل رافعة حقيقية للثقافة الأردنية.كما التقت النجار بالهيئة الإدارية لمنتدى نايف أبو عبيد الثقافي، وقدم رئيس المنتدى وليد جرادات، ملخصا عن المنتدى وأهدافه ومشاريعه المستقبلية، مطالبا بدعم الوزارة لهذه المشروعات.بدورها وعدت الوزيرة النجار، بدعم مشروع مهرجان شعري سنوي للمنتدى وبالتعاون مع مديرية ثقافة إربد.كما زارت النجار مجلس محافظة إربد واستمعت إلى شرح من رئيس المجلس خلدون بني ناهي، عن أهم مشروعات المجلس.وقال بني هاني إن المجلس سيدعم المشروعات الثقافية والإبداع والمبدعين بخاصة في ألوية الثقافة الأردنية في محافظة إربد.بدورها، أكدت النجار أن وزارة الثقافة مستعدة لشراكة مستدامة مع مجلس المحافظة، ودعم المشاريع الثقافية والإنتاج الإبداعي وعناصر التراث الأردني.واستمعت الى أهم مطالب أعضاء مجلس المحافظة وأهمها، عقد ورشات توعوية لتمكين المرأة في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية والجرائم الإلكترونية، ودعم المشاريع الثقافية في الألوية، وإنشاء متحف الخط العربي في حرم مركز إربد الثقافي، وصالة متعددة الأغراض تخدم الثقافة في لواء بني كنانة، وتوثيق أهم أعمال المثقفين والمفكرين في محافظة إربد.واختتمت النجار وجولتها بزيارة مؤسسة إعمار إربد والتقت مديرها التنفيذي المهندس منذر بطاينة، واستمعت منه إلى شرح عن أهم مشاريع المؤسسة بالشراكة مع بلدية إربد وتنفيذ 5 مشاريع، منها إعادة تأهيل 3 حدائق في إربد، وإنشاء قاعات متعددة الأغراض في داخل محافظة إربد وألويتها التسعة.(بترا)