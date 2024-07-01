"اليركون" لصفاء أبو خضرة: بناء ملحمي للنكبة الفلسطينية 1948

عزيزة علي

اضافة اعلان

إربد- أقامت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، أول من أمس، حفل توقيع لرواية "اليركون"، الصادرة عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، للشاعرة والروائية صفاء أبو خضرة.شارك في الحفل الذي أقيم في بيت عرار الثقافي كل من الروائي محمود عيسى موسى والشاعر مهدي نصير، وأدارته القاصة روند كفارنة.مهدي نصير تحدث في ورقته التي حملت عنوان "اليركون، بناء ملحمي للنكبة الفلسطينية 1948"، قائلا إن اليركون أو نهر العوجا الفلسطيني يجري من الشرق باتجاه البحر المتوسط على مسار متعرج يبلغ بحدود 27 كم ويتحرك من وسط شمال فلسطين وحتى مصبه بين حيفا ويافا؛ هاتين المدينتين الفلسطينيتين اللتين تعرضتا لأبشع صور الإبادة العرقية والتهجير والتدمير والاقتلاع هما وأكثر من أربعمائة مدينة وقرية ومزرعة وتجمع فلسطيني العام 1948، في النكبة التي لم يتم لغاية الآن توثيقها وتوثيق الإبادة العرقية الجماعية والتدمير الممنهج والتهجير والنهب والسرقة الذي تعرضت له الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني على يد عصابات الهاجاناة والأرجون بكل وحشية وكل جنون وكل صلف ضد كل ما هو فلسطيني من البشر والشجر والحجر واللغة والطعام والشراب والغناء، حتى العشب الفلسطيني لم يسلم من السرقة والتدمير والإبادة والتهويد.ورأى نصير أن الروائية توثق في هذه الرواية عملية سرقة نهر العوجا الفلسطيني عبر سرد تهجير عائلة لميس الراوية الرئيسية في هذه الرواية عبر عائلتها الكبيرة؛ الجد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الذين تم تهجيرهم من أرضهم ومزارعهم وبياراتهم في يافا والجريشة وبيار عدس كنموذج للتهجير والتدمير والإبادة التي مورست بكل صلف ووحشية ومساندة غربية بريطانية وفرنسية وأميركية بالدرجة الأولى، هذه العائلة وشتاتها والتي ارتبطت حياتها بخيرات نهر العوجا وأسماكه ومياهه وجناته التي كان يرويها هذا النهر الفلسطيني السليب، كانت هي التي شكلت متن هذه الرواية وأحداثها.وتحدث نصير عن لغة الرواية، مشيرا إلى أنها ذات لغة عالية ومتقنة تمتزج فيها اللغة الفصيحة السلسة مع المفردات واللهجة الفلسطينية والتراويد والأهازيج والأمثال والصيغ الشعبية الفلسطينية المتداولة في الحديث اليومي، تم توظيف هذه اللهجة في فصول الرواية بكل ذكاء واحتراف، بحيث يجعلنا نعيش اللحظة التي قيلت فيها كأننا نسمعها حية الآن، فيما أشار إلى زمان الرواية الذي يمتد، وفقا نصير، من ثلاثينيات القرن الماضي حتى الآن، ومكانها هو نهر العوجا ومخيم إربد، وشخوصها هم أبناء وأحفاد عائلة فلسطينية من قرى حوض نهر العوجا الفلسطيني، وتشتتهم في كل أصقاع الأرض.فيما قال الروائي والقاص محمود عيسى موسى "نحن أمام رواية عميقة بمضامينها ومدلولاتها، ذكية بفنيتها ممتلئة بشخوصها، مكتنزة بقوامها ولغتها، تنساب اللغة فيها انسياب الماء الحفاوي حيفا، تبتسم اللغة في المواقع والمواقف التي تدعو إلى الترويح والتسلية أو السخرية من حين لآخر، اللغة تفوح برائحة الميرمية وعطر النباتات البرية مع حديث الذكريات وأيام البلاد مع شقع مزاريب المخيم في الأيام الممطرة، اللغة تجرح كالشفرة وتحزن مع الحزن وتتألم مع الألم ولا تعترف أمام المحقق أثناء التحقيق أو التعذيب، وهي إلى ذلك لا تكف عن التدفق شأنها شأن ماء النهر دائم الجريان، نحن أمام رواية النهر "اليركون، نهر العوجا، وأي نهر"".قدمت الروائية أبو خضرة شهادة إبدعية حول الرواية، قائلة "ترحل عيوننا إلى غزة، إلى أطفالها وشبابها ونسائها الثكالى، إلى البيوت التي أبت أن تفارقها أجساد أصحابها فالتصق الرخام باللحم، ولفظت الحجارة أنفاسها معهم، كيف لا؟ والبيوت رئة العائلات المحبة، نتمنى أن يكلل صمود أهلنا في غزة بالنصر".وأضافت أبو خضرة أنها امرأة معجونة من الأسئلة "منذ طفولتي راودتني أسئلة كثيرة. وأثناء محاولتي لكتابة روايتي الثانية: هل يمكن للراوي أن يكون جزءاً من حكايته؟ هل يشترك في الحب والكره والجريمة؟ هل يعيش أزمنة كثيرة بتنقله بين عوالم الشخصيات وفيها؟ هل يعود إلى الماضي وقت يشاء، ويعيش الحاضر وقت يشاء، ويرى المستقبل؟ أجل"، لافتة إلى أن الراوي يكتب روايته، يرسم خريطة الزمان والمكان، يقرأ كتب الشخصيات المفضلة، ويلون ملابسهم، ويتعطر بعطرهم، يمشط أمكنتهم التي يحبون، ويدربهم على التذكر والنسيان، يتلاعب بحزنهم وفرحهم، يقربهم ويبعدهم كيفما يشاء من أحلامهم وآمالهم وأحبتهم".وأوضحت أبو خضرة أنها في هذه الرواية "حاولتُ الهروب من الحكايات الكثيرة التي كانت تحك دمي، هربتُ مراراً، لكن سحرها فاق كل توقعاتي، جذبتني إليها ولو بعد سنوات بعيدة جداً، لأكتبها، لكني في النهاية كُتبتْ، كتبتُ، وتعبتُ. ليس من السهل أبداً أن تموت كثيراً"، مبينة أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي كان الإنجليز يحضرون الحاضنة الجديدة لليهود، قتلوا كثيراً ودمروا أكثر، وفي العام 1948 كانت النكبة. سقطت فلسطين في أيدي الصهاينة ثم أعادوا مشهد القتل والتدمير والتهجير، وكانت النكسة، ثم توالت النكبات والنكسات حتى يومنا هذا".وتابعت أبو خضرة حديثها، قائلة "كانت "ستي" ترتعش وهي تتذكر، كيف كانت تحيك شباك الصيد، تتذكر، وعيناها سافرتا قبل العام 1948 هناك على شط نهر العوجا، بينما والدها يجمع السمك الكثير في سلال القش. ثم تزوجت من فارسها الذي ترجل إليها عن حصانه الذي كان يهرع دائماً في بيارات البرتقال في يافا. حتى جاء اليوم الذي احترقت فيه البلدة بأكملها، وتهجر السكان غصباً. وبقي الشهداء هناك ينبتون أقحواناً ونرجساً وياسميناً". وختمت حديثها "لن أحرقَ لكم الرواية فتفاصيلها كثيرة".