امين عام اتحاد الجامعات العربية يزورعددا من الجامعات الفلسطينية

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زار امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عددا من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بدعوة من جامعة فلسطين الاهلية.ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم بدأ جدول الزيارات بمقر الجامعة المُستضيفة جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم وعقد إجتماع مع رئيس الجامعة الدكتور عماد الزير ورئيس واعضاء مجلس الأمناء ونواب الرئيس بحضور محافظ المدينة .وقدم رئيس الجامعة مُبادرة لإستضافة مركز مُتقدم للتبادل الأكاديمي العربي يكون مقرهُ الدائم جامعة فلسطين الأهلية واستعرض الدكتور الزير شرحاً توضيحيًا للوفد عن نشأة الجامعة وتطورها والكليات والاقسام العلمية التي تضمها ثم انتقل الوفد لزيارة بعض الكليات والأقسام والمبنى الجديد للجامعة الذي يجري تنفيذه حالياً .والتقى الدكتور سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس بحضور رئيس هيئة الإعتماد ومدراء الإدارات في الوزارة ورئيس جامعة فلسطين الاهلية ومدير الاعلام والعلاقات العامة بالاتحاد ، وتم الاستماعُ الى شرح موجز من الدكتور ابو مويس عن واقع التعليم والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.بدوره قدم الدكتور سلامه شرحًا مُفصلاً عن أبرز الأنشطة والبرامج التي يقوم الاتحاد بتنفيذها على المستوى العربي والدولي وحث الوزارة على التواصل مع الجامعات الفلسطينية للاستفادة والمشاركة بالفعاليات التي يقوم الاتحاد بعقدها من خلال المؤسسات الاكاديمية التابعة لهُ ، مؤكداً على الخصوصية التي تتمتع بها الجامعات الفلسطينية وعلاقتها التاريخية مع الاتحاد .الدكتور ابو مويس اطلع الوفد على ابرز التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في دولة فلسطين في المراحل الدراسية والتعليم الجامعي نتيجة المُمارسات الاسرائيلية التي تسعى الى طمس الهوية العربية وتغيير المناهج ومنع الكفاءات العربية والدولية من الوصول الى الأراضي الفلسطينية خصوصًا أساتذة الجامعات ما يتسبب بعدم قدرة الجامعات على سد الفجوة في توفير أساتذة الجامعات لبعض التخصصات .والتقى سلامة برئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في دار الرئاسة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور ابومويس وعدد من القيادات التعليمية ، وأشاء الدكتور اشتية بهذه الزيارة التاريخية والمبادرة التي أطلقها الاتحاد بكسر الحصار المفروض على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية ودور هذه الزيارة في لم الشمل العربي.وأضاف ان هذه الزيارة رسالة للعالم بأن الوحدة العربية رسالة تحملها كافة الشعوب العربية في وجدانها وتاريخها ولن يُغير الاحتلال الاسرائيلي من مفهوم وحجم التعاون والتآخي بين الشعوب العربية داعيا الى عقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية على الأراضي الفلسطينية وبارك مبادرة جامعة فلسطين الاهلية بإقامة مؤسسة عربية للتبادل الأكاديمين تكون تابعة للاتحاد.وأوضح أن الحكومة الفلسطينية قامت مؤخراً بطرح مُباردة الرواية الفلسطينية لتكون منارة للأجيال القادمة وشاهداً على الحقوق العربية ودحر الروايات الصهيونية المُزيفة حول الأرض والإنسان والتاريخ والتي أكد الدكتور سلامه على دعمهُ المُطلق لهذه المُبادرة وتعميمها على كافة المؤسسات التعليمية العربية .قدم الدكتور سلامة شرحاً مُفصلاً عن نشأة وتطور اتحاد الجامعات العربية والدور المُهم الذي يقوم به في عدة مجالات أكاديمية على الصعيد العربي والدولي للمحافطة على الهوية العربية في كافة المحافل والمُناسبات العلمية والاكاديمية ، وضرورة إشراك الجامعات الفلسطينية في كافة أنشطة وفعاليات الاتحاد.واستعرض سلامة ابرز المشاريع الريادية التي يقوم بها الاتحاد مثل مشروع التصنيف العربي للجامعات والإطار الموحد للمؤهلات والسعي لإدراج المحلات العربية والدوريات في المنصة الدولية سكوبيس إضافة الى بناء سلسلة مُمتدة من العلاقات الدولية والتوسع بها بشكل متواصل لفتح آفاق وفضاءات تعاون بين الجامعات العربية والمنظمات والجامعات الدولية.وعلى صلة تم عقد لقاء موسع مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في مدينة رام الله ضم كافة رؤساء الجامعات واعتبر رؤساء الجامعات الفلسطينية هذه الزيارة التاريخية تجسيد للوحدة العربية ورسالة دعم من الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الى الجامعات العربية للصمود والوقوف في وجة المُخططات الصهيونية التي تهدف الى عزل المؤسسات الاكاديمية عن الجسد العربي، وتم مناقشة عدد من القضايا التعليمية والاكاديمية المُشتركة .وقدم الدكتور سلامة خلال اللقاء ايجازاً عن ابرز الانجازات والبرامج التي يسعى الاتحاد لاستكمالها لخدمة منظومة التعليم العالي العربية .وزار الدكتور سلامة جامعة بوليتكنك فلسطين والتقى رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم ونواب الرئيس والأساتذة العُمداء ثم زار جامعة الخليل والتقى برئيس الجامعة الدكتور نبيل حساسنة وتم تبادل الأراء ووجهات النظر في بعض القضايا الأكاديمية .وعلى هامش الجولة زار الدكتور سلامة يرافقة مدير الاعلام والعلاقات العامة بالاتحاد وهيب كراجة المسجد الأقصى المُبارك وقبة الصخرة المُشرفة والحرم الإبراهيمي وكنيستي المهد والقيامة .