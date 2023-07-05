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أعلنت أمانة عمان عن انطلاق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي للشعر التي تنظمها دائرة المرافق والبرامج الثقافية التابعة لقطاع التنمية المجتمعية في الامانة ، والتي تم تحديد نهاية دوام الخميس 31 / 8/ 2023 اخر موعد لتقديم الاعمال المشاركة وباليد في جاليري راس العين - دائرة المرافق والبرامج الثقافية .وتتوزع حقول الجائزة على اربع مواضيع هي ( افضل ديوان شعري ، افضل قصيدة فصيحة ، افضل قصيدة نبطية ، افضل قصيدة للشعراء العرب المقيمين في الاردن ) .وتدعو دائرة المرافق والبرامج الثقافية الراغبين للاستفسار للاتصال على رقم مركز الاتصال الموحد ( 102 ) فرعي ( 4155-4154) او على الهواتف الخلوية 0795740584 / 0788801249 ، او زيارة الموقع الالكتروني لامانة عمان للاطلاع على الشروط والتعليمات .يذكر ان الجائزة خصصت لافضل ثلاث دواوين شعرية فائزة ثلاث جوائز توزع بالتساوي قيمة كل واحدة الف دينار ، ولافضل قصيدة فصيحة ثلاث جوائز الاولى بقيمة الف دينار والثانية 750 دينار والثالثة 500 دينار ، ولافضل ثلاث قصائد نبطية ثلاث جوائز الاولى الف دينار والثانية 750 دينار والثالثة 500 دينار ، ولافضل قصيدة للشعراء العرب المقيمين في الاردن تم تخصيص جائزة لفائز واحد بقيمة الف دينار