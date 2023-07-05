الأربعاء 05 تموز 2023
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انطلاق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي للشعر

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الشاعر حبيب الزيودي

أعلنت أمانة عمان عن انطلاق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي للشعر التي تنظمها دائرة المرافق والبرامج الثقافية التابعة لقطاع التنمية المجتمعية في الامانة ، والتي تم تحديد نهاية دوام الخميس 31 / 8/ 2023 اخر موعد لتقديم الاعمال المشاركة وباليد في جاليري راس العين - دائرة المرافق والبرامج الثقافية  . اضافة اعلان

وتتوزع حقول الجائزة على  اربع مواضيع هي ( افضل ديوان شعري ، افضل قصيدة فصيحة ، افضل قصيدة نبطية ، افضل قصيدة للشعراء العرب المقيمين في الاردن ) . 

وتدعو دائرة المرافق والبرامج الثقافية الراغبين للاستفسار  للاتصال على رقم مركز الاتصال الموحد ( 102 ) فرعي ( 4155-4154) او على الهواتف الخلوية 0795740584 / 0788801249 ، او زيارة الموقع الالكتروني لامانة عمان للاطلاع على الشروط والتعليمات . 

يذكر ان الجائزة خصصت لافضل ثلاث دواوين شعرية فائزة ثلاث جوائز  توزع بالتساوي قيمة كل واحدة الف دينار ، ولافضل قصيدة فصيحة ثلاث جوائز الاولى بقيمة الف دينار والثانية 750 دينار والثالثة 500 دينار ، ولافضل ثلاث قصائد نبطية ثلاث جوائز الاولى الف دينار والثانية 750 دينار والثالثة 500 دينار ، ولافضل قصيدة للشعراء العرب المقيمين في الاردن تم تخصيص جائزة لفائز واحد بقيمة الف دينار
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