انطلاق الدورة الثانية من مهرجان البدر في الفجيرة بمشاركة عالمية

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برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومع قرب إحياء العالم الإسلامي ذكرى المولد النبوي الشريف، انطلقت يوم أمس الاثنين، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البدر الذي يقام بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في مركز الفجيرة الإبداعي، وبمشاركة لافتة لنخبة من المبدعين في مجالات مختلفة.توثيق الدروس والعبروعبر الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب ولي عهد الفجيرةعن بالغ الفخر بتنظيم هذا المهرجان للسنة الثانية وتفاعل الجمهور معه بصورة كبيرة.ومما قاله الزيودي: "إنّ هذا المهرجان يعدّ حدثاً مهماً على مستوى العالم، انطلاقاً من اهتمام ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالمهرجانات الثقافية التي تبرز الجوانب الدينية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية، وتعزيز مبادئ السيرة النبوية الشريفة ومراحلها، وتوثيق الدروس والعبر المستفادة منها، وإبراز الثقافة الإسلامية عبر توظيف الفن والآداب والتعريف بها إلى العالم."وأكد الزيودي أنّ المهرجان في دورته هذا العام متنوع أيضاً ويغتني بفعاليات وعروض نوعية، وهو يسلط الضوء على الفنون الإسلامية المتنوعة، ويستضيف أعمال أهم وأبرز فناني الزخرفة والخط العربي من الصين وتركيا ومصر والإمارات، ويضم معرضاً للوحات التذهيب والزخرفة والخط العربي لعدد من خطاطي العالم، ومعرضاً للوحات الفائزة في «جائزة البردة» التي ترعاها وزارة الثقافة والشباب، وركناً يستعرض وصايا الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، في حِجّة الوداع بتقنية الذكاء الاصطناعي والتحريك بعنوان «على جبل الرحمة».وأضاف الزيودي أن المهرجان يحتفي بالجانب الروحاني للكلمات الشعرية التي تغنّى بها شعراء المديح النبوي عبر العصور، وتقدمها فرق الإنشاد الديني من مصر وسوريا وعُمان، بالإضافة إلى فرقة المالد الإماراتية، بهدف إبراز الموروث الثقافي والاجتماعي والديني لشعوب الوطن العربي احتفاءً بمناسبة المولد النبوي الشريف.منحة البدركما نوّه الزيودي إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمنحة البدر المالية التي تم الإعلان عنها في وقتٍ سابق، وتتويج الفائزين في فروعها الثلاثة وهي السيرة النبوية، والشعر، والسيرة للأطفال واليافعين، في حفل يقام في الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.وأشار مدير مكتب ولي عهد الفجيرة أن فعاليات المهرجان المتنوعة، التي تستمر حتى 23 سبتمبر الجاري، تهدف إلى استقطاب مختلف أعمار وفئات المجتمع من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، للتعريف بالفنون الإسلامية عبر المعارض وورش العمل التفاعلية في السرد القصصي وفن الخط العربي والزخارف الإسلامية والحروفيات والتذهيب.ترسيخ القيم الساميةويعدّ مهرجان البدر احتفالية سنوية يرعاها ولي عهد الفجيرة تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو لقاء عربي وإسلامي وعالمي يهدف إلى إحياء السنة النبوية ومآثر الرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، ومواقفه النبيلة لترسيخها في نفوس الأجيال عبر الفنون والآداب العربية والإسلامية.