 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق فعاليات (أيام ثقافية أردنية) في منتدى البيت العربي الثقافي

انطلاق فعاليات (أيام ثقافية أردنية) في منتدى البيت العربي الثقافي
انطلاق فعاليات (أيام ثقافية أردنية) في منتدى البيت العربي الثقافي


 مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار رعى الدكتور حسين دغيمات مدير معهد تدريب الفنون الجميلة في الوزارة انطلاق فعاليات (أيام ثقافية أردنية) في عمان مساء الأربعاء والتي ينظمها منتدى البيت العربي الثقافي.

اضافة اعلان

 

اشتمل الافتتاح الذي أداره الشاعر شفيق العطاونة على كلمة رئيس المنتدى صالح الجعافرة التي هنأ فيها قائد البلاد  بمناسبة مرور ٢٥ عاما على توليه السلطات الدستورية .


و رحب بالحضور مثمنا دور وزارة الثقافة بدعم هذه الأيام الثقافية، وحرصها على رعاية مثل هذه الأنشطة المتميزة التي تأتي في إطار احتفالات الوطن باليوبيل الفضي لجلوس قائد الوطن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش.وألقى الجعافرة قصيدة وطنية نبطية بهذه المناسبة العزيزة الغالية على قلب كل اردني.

كما ألقت نائب رئيس المنتدى عضو مجلس أمانة عمان الكبرى المهندسة قمر النابلسي كلمة بالمناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، حيث قالت: يستمر الاردن في مسيرته نحو مزيد من التطور والازدهار محافظا على قيمته وتراثه، واليوبيل ليس مجرد احتفال بمرور ٢٥ عاما على تولي جلالته العرش، بل هو احتفاء بإنجازات عظيمة ورؤية مستقبلية واعدة بفضل قيادة حكيمة وتجديد العهد بالعمل والتفاني من أجل مستقبل افضل للأردن وشعبه.


واكدت النابلسي :نحن في منتدى البيت العربي نؤمن بذلك ونترجم حب الوطن وحب القائد في افعال وسلوكيات ومنظومة قيم منذ تأسيس المنتدى في العام ٢٠٠٥ وتسجيلة رسميا عام ٢٠١٣ منتدى ثقافيا تابعا لوزارة الثقافة .


وبذلنا مجهودا ومالا لإحداث حراك ثقافي مؤثر على مستوى المملكة بإقامة الفعاليات والمبادرات النوعية في شتى المجالات المختلفة التي تعنى بالمبدعين واستحدثنا برامج خاصة لجميع الفئات من المجتمع المحلي وبرامج تهتم باللغة العربية  والتراث.


أما الأيام الثقافية الأردنية التي تفتتح اليوم أولى برامجها فهي للتأكيد على الدور الذي يقوم به المنتدى لتعزيز التواصل بين المنتديات الثقافية في كل محافظات مملكتنا الحبيبة من خلال تبادل الأفكار والتجارب الذي يؤدي إلى ابتكارات ورؤى مختلفه وفرص مفيده للتعلم والتطوير

ثم قدم الشاعر عبد الرحمن المبيضين فقرة شعرية وطنية، وكذلك الشاعر محمد بو عوني الطورة الذي قدم قصائد بالفصحى والنبطي حول الوطن وغزة وقصائد وجدانية، ثم قدم الأديب جروان المعاني بعض القراءات  النثرية.


تلا ذلك فقرة موسيقية غنائية وطنية قدمتها جوقة اوركسترا النغم بقيادة المايسترو مصطفى شعشاعة.

وفي ختام الافتتاح تم تكريم الشعراء والمشاركين والمنسقين لهذا المهرجان والمشرفين عليه، تتقدمهم مديرة البرامج في منتدى البيت العربي الثقافي ميرنا حتقوة، كما تم تقديم درع خاص لوزارة الثقافة تسلمه مندوب الوزيرة د. حسين دغيمات. 


يذكر أن أيام ثقافية أردنية (الموسم الأول)، يشارك فيه إلى جانب منتدى البيت العربي الثقافي تسعة منتديات من داخل عمان وخارجها وهي: جمعية سماء الثقافية، جمعية روابي عمان الخيرية، ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، دارة المشرق للفكر والثقافة، ملتقى مواسم الثقافي، رابطة الكتاب الأردنيين/ فرع عجلون، منتدى زوايا للثقافة والفنون، ملتقى بيت مادبا الثقافي، وجمعية الزرقاء للتراث والثقافة. وتقام أيام ثقافية أردنية في الفترة من 3 تموز إلى 16 تموز الحالي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غلاف الكتاب-(من المصدر)

"من عكا إلى تكساس" يجمع السير النادرة لفلسطينيي القرن التاسع عشر

منذ2 ساعة
Untitled-1

"الفن الثوري".. ندوة تستعرض إبداعات المرأة العربية بالفنون الجماهيرية

03 تموز 2024
fd877a69-227d-4f0e-8332-251354e54507

النجار ترعى انطلاق ورشة عمل "تعزيز الوصول إلى المعلومات"

03 تموز 2024
د. رشا سلامة

يا كمال!

02 تموز 2024
مختبر السرديات الأردني يحتفي بالكاتب "فهد ردة الحارثي"

مختبر السرديات الأردني يحتفي بالكاتب "فهد ردة الحارثي"

02 تموز 2024
ندوة تحتفي بالأديب الأردني عقيل أبو الشعر بالمكتبة الوطنية

ندوة تحتفي بالأديب الأردني عقيل أبو الشعر بالمكتبة الوطنية

02 تموز 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات |03 تموز 2024
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أيام زمان

أيام زمان

غلاء إيجارات المنازل 03 تموز 2024

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن
 