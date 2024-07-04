انطلاق فعاليات (أيام ثقافية أردنية) في منتدى البيت العربي الثقافي



مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار رعى الدكتور حسين دغيمات مدير معهد تدريب الفنون الجميلة في الوزارة انطلاق فعاليات (أيام ثقافية أردنية) في عمان مساء الأربعاء والتي ينظمها منتدى البيت العربي الثقافي.

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اشتمل الافتتاح الذي أداره الشاعر شفيق العطاونة على كلمة رئيس المنتدى صالح الجعافرة التي هنأ فيها قائد البلاد بمناسبة مرور ٢٥ عاما على توليه السلطات الدستورية .



و رحب بالحضور مثمنا دور وزارة الثقافة بدعم هذه الأيام الثقافية، وحرصها على رعاية مثل هذه الأنشطة المتميزة التي تأتي في إطار احتفالات الوطن باليوبيل الفضي لجلوس قائد الوطن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش.وألقى الجعافرة قصيدة وطنية نبطية بهذه المناسبة العزيزة الغالية على قلب كل اردني.



كما ألقت نائب رئيس المنتدى عضو مجلس أمانة عمان الكبرى المهندسة قمر النابلسي كلمة بالمناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، حيث قالت: يستمر الاردن في مسيرته نحو مزيد من التطور والازدهار محافظا على قيمته وتراثه، واليوبيل ليس مجرد احتفال بمرور ٢٥ عاما على تولي جلالته العرش، بل هو احتفاء بإنجازات عظيمة ورؤية مستقبلية واعدة بفضل قيادة حكيمة وتجديد العهد بالعمل والتفاني من أجل مستقبل افضل للأردن وشعبه.



واكدت النابلسي :نحن في منتدى البيت العربي نؤمن بذلك ونترجم حب الوطن وحب القائد في افعال وسلوكيات ومنظومة قيم منذ تأسيس المنتدى في العام ٢٠٠٥ وتسجيلة رسميا عام ٢٠١٣ منتدى ثقافيا تابعا لوزارة الثقافة .



وبذلنا مجهودا ومالا لإحداث حراك ثقافي مؤثر على مستوى المملكة بإقامة الفعاليات والمبادرات النوعية في شتى المجالات المختلفة التي تعنى بالمبدعين واستحدثنا برامج خاصة لجميع الفئات من المجتمع المحلي وبرامج تهتم باللغة العربية والتراث.



أما الأيام الثقافية الأردنية التي تفتتح اليوم أولى برامجها فهي للتأكيد على الدور الذي يقوم به المنتدى لتعزيز التواصل بين المنتديات الثقافية في كل محافظات مملكتنا الحبيبة من خلال تبادل الأفكار والتجارب الذي يؤدي إلى ابتكارات ورؤى مختلفه وفرص مفيده للتعلم والتطوير



ثم قدم الشاعر عبد الرحمن المبيضين فقرة شعرية وطنية، وكذلك الشاعر محمد بو عوني الطورة الذي قدم قصائد بالفصحى والنبطي حول الوطن وغزة وقصائد وجدانية، ثم قدم الأديب جروان المعاني بعض القراءات النثرية.



تلا ذلك فقرة موسيقية غنائية وطنية قدمتها جوقة اوركسترا النغم بقيادة المايسترو مصطفى شعشاعة.



وفي ختام الافتتاح تم تكريم الشعراء والمشاركين والمنسقين لهذا المهرجان والمشرفين عليه، تتقدمهم مديرة البرامج في منتدى البيت العربي الثقافي ميرنا حتقوة، كما تم تقديم درع خاص لوزارة الثقافة تسلمه مندوب الوزيرة د. حسين دغيمات.



يذكر أن أيام ثقافية أردنية (الموسم الأول)، يشارك فيه إلى جانب منتدى البيت العربي الثقافي تسعة منتديات من داخل عمان وخارجها وهي: جمعية سماء الثقافية، جمعية روابي عمان الخيرية، ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، دارة المشرق للفكر والثقافة، ملتقى مواسم الثقافي، رابطة الكتاب الأردنيين/ فرع عجلون، منتدى زوايا للثقافة والفنون، ملتقى بيت مادبا الثقافي، وجمعية الزرقاء للتراث والثقافة. وتقام أيام ثقافية أردنية في الفترة من 3 تموز إلى 16 تموز الحالي.