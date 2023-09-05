انطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي الـ13 للكتاب

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قال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف إن نحو 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية ستشارك في معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب من عدة بلدان؛ وهي: الأردن، مصر، لبنان، المغرب، سوريا، العراق، الكويت، الإمارات، تونس، السعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية؛ مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا، واستضافة أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية، بالإضافة إلى أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز والجمعيات الأهلية.وأضاف أبو سيف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة لإطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب اليوم في البيرة، أن المعرض يضم فضاءات ثقافية متنوعة في مجال السينما والدراما وثقافة الطفل والحركة الأسيرة والأدب والتراث والصحافة الفلسطينية، والقدس والمرأة الفلسطينية وغيرها من العناوين، حيث يشارك فيها نخبة من الكتاب والأدباء والفنانين والمثقفين والتربويين، فضلاً عن مشاركة ضيوف عرب وعددهم 95 كاتباً وأديباً وشاعراً، إذ تحمل قاعة الندوات اسم الراحلة الكبيرة سلمى خضرة جيوسي التي أسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بذخائر ومراجع ومؤلفات سيظل علامة فارقة في ثقافتنا، أما العام الماضي فحملت القاعة اسم الكبير غسان كنفاني ونحن نستذكر بذكرى استشهاده الخمسين.وأشار إلى أن زاوية توقيع الكتب تحمل اسم الشاعر زكريا محمد الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع تاركاً إرثاً إبداعياً يستحق الاحتفاء والإشادة، وأضاف أن هذا العام تم استحداث زاوية للفن التشكيلي "ممشى الفن"، حيث سيتم كل يوم افتتاح معرض فني لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين، بالإضافة لفضاء الأطفال الذي يشمل 70 فعالية، على مدار عشرة أيام، والمسرح والفن الذي تنطلق فعالياته عقب نهاية كل يوم من المعرض في الساحات الأمامية للمعرض.وأكد أبو سيف أنه للمرة الثانية على التوالي يتم تنظيم هذا المعرض رغم كل الظروف والصعوبات لأن فلسطين تستحق، ولأن الثقافة الفلسطينية التي أتحفت الثقافة والإنسانية والعربية بدرر وجواهر وإبداعات منقطعة النظير في كل الحقول تستحق ومبدعوها والعاملون فيها التقدير والامتنان.وتابع أن مواصلة تنظيم هذا المعرض سنوياً، يشكل جزءاً من رؤية القيادة الفلسطينية الحكومية للثقافة كحق للمواطن وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال إقرار قانون رعاية الثقافة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما نستضيف هذا العام كوكبة من الكتاب والمثقفين العرب وكوكبة أخرى من قطاع غزة وأساتذة من جامعات وشعراء وروائيين وباحثين وفنانين مسرحيين ومؤسسات ثقافية.