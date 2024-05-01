انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل "كن بطل قصتك" (صور)

تغريد السعايدة

الشارقة- تحت عنوان "كن بطل قصتك"، انطلقت فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل صباح اليوم، الأربعاء، برعاية وحضور حاكم امارة الشارقة، حيث يتميز المهرجان لهذا العام، بإطلاق مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، وبحضور عدد كبير من المهتمين بكلا القطاعين، النشر والفنون، وذلك بتنظيم من "هيئة الشارقة للكتاب".

اضافة اعلان



الشارقة القرائي في نسخته الخامسة عشر، وبالتزامن مع مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة في دورته الثانية، يتم خلالهما العديد من الفعاليات المختلفة والمنوعة، والتي تتعلق في غالبيتها بقطاع الطفولة والتعليم والقراءة والنمو الفكري والعقلي للاطفال، عدا عن العديد من الزوايا اليومية التي تحاكي أهمية تحييد قطاع التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص لصالح هذه القطاعات، والتوعية بأهمية استسقاء المعلومة من مصدرها الحقيقي الموثوق.

وفي مركز اكسبو الشارقة، توافد الأهل برفقة أطفالهم منذ اليوم الأول للاستمتاع بتنوع الفعاليات التي تدمج الترفيه بالتعلم والتعلق بالقراءة والكتاب، حيث يحظى زوار المهرجان بالعديد من الفرص الشيقة الذي يمتد حتى الثاني عشر من ايار (مايو) الجاري، فيما تستمر فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة حتى الخامس من ذات الشهر.

ويتحدث الحضور من الاهل حول طبيعة الفعاليات والزوايا المخصصة للأطفال اليافعين بأنها "تشهد في كل عام تحديثاً للفعاليات بما يتناسب مع تطلعات وإهتمامات الطفولة في الجانبين التعليمي والثقافي، وتنمية حب القراءة والمطالعة في نفوسهم، وعرض آلاف الكتب والمطبوعات والمنشورات والوسائل التعليمية لهم.

ويقدم الشارقة القرائي فعاليته لهذا العام في خضم بحث الأطفال عن ابطالهم، وذلك من خلال إطلاق شعاره هذا الموسم بعنوان "كن بطل قصتك"، وبفعاليات أخرى منوعة، تزيد عن 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، يقدمها أكثر من 265 ضيفاً من أكثر من 25 دولة، ويشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة.

وقام القاسمي بالتجوال في أركان المهرجان والاطلاع على ابرزها، مستمعاً للمشاركين فيه من عدة جهات ودول، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين، بالإضافة إلى زيارة أجنحة كل من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وجمعية الناشرين الإماراتيين، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ليطلع على أبرز أنشطتها الثقافية والمعرفية التي تنمي القراءة وحب الاطلاع لدى الأطفال، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية والاهلية ذات الاهتمام بالقطاع الثقافي والتعلميي.

وعلى هامش الافتتاح، انعم القاسمي على الفائزين في جوائز "معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2024"، حيث حاز على المركز الأول كيونغ مي آهن من كوريا الجنوبية، وفاز بالمركز الثاني خوان كارلوس بالومينو من المكسيك، أما جائزة المركز الثالث ففازت بها دانييلا ستامتياذي من اليونان.

كما قام القاسمي بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة "الشارقة لكتاب الطفل"، حيث فازت الكاتبة ميثاء الخياط من دولة الإمارات عن كتاب "سأصطاد فطوري" الصادر عن مجموعة كلمات، ومن رسومات جوستافو إمار في فئة "كتاب الطفل (باللغة العربية) للأعمار من 4 إلى 12 عاماً"، وفاز الكاتب طارق البكري من لبنان عن كتاب "السر المدفون" الصادر عن مجموعة كلمات كذلك، ومن رسومات فادي فاضل من فئة "كتاب اليافعين (باللغة العربية) للأعمار من 13 إلى 17 عاماً"، وفازت جوليا جونسون من المملكة المتحدة عن كتاب "Aisha's Pearl" الصادر عن ELF Publishing لفئة "كتاب الطفل (باللغة الإنجليزية) للأعمار من 7 إلى 13 عاماً".

كما شمل التكريم الفائز بـ"جائزة الشارقة للكتاب الصوتي"، وفازت بها الكاتبة لينا مصطفى الزيبق من سوريا عن كتاب "حضن جدتي" الصادر عن دار الزيبق، وتم تكريم الفائز بـ "جائزة الشارقة لذوي الاحتياجات البصرية" التي تهدف إلى الاحتفاء بالمصنفات التي تساهم في تمكين ذوي الاحتياجات البصرية من مقدرات الثقافة ودمجهم في المجتمع، وفاز بها العميد الدكتور محمد خميس العثمني من الإمارات عن كتابه "سبع سنابل" الصادر عن أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

ووفق القائمين على المهرجان، فإنه يهدف لهذا العام إلى تعزيز دور القراءة كأساس رئيسي لبناء مستقبل أفضل للأطفال، وتكوين جيل يدرك أهمية القراءة كوسيلة فعّالة للتغيير والتطور في المجتمع، حيث يعمل على تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار من خلال استضافة فعاليات يشارك فيها نخبة من الكتّاب والرسامين والناشرين، الذين يقدِّمون أعمالهم ويشاركون الجمهور قصصهم وتجاربهم في عالم القراءة والإبداع.

ويتضمن المهرجان كذلك ورش فنية وعروض مسرحية متنوعة والموجهة للأطفال والموزعة على عدد من المنصات يتناول كل منها موضوعاً مركزياً، مثل الاستدامة، الأزياء، الحرف، الموسيقى، وغيرها، بالإضافة إلى 205 عروض تتوزع بين العروض المسرحية والعروض الجوالة، والتي يقدِّمها 19 مشاركاً من 13 دولة.

وتستضيف فعاليات المهرجان 265 ضيفاً، حيث يقدمون سلسلة ورش عمل موجهة للأطفال، تتوزع على عدد من المنصات وتخاطب عدة موضوعات مثل الاستدامة، والأزياء، والحرف، والموسيقى، وغيرها،والعديد من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على عدد من أهم القضايا التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، ويستضيف 70 ضيفاً من 25 دولة عربية وأجنبية، لتقديم أكثر من 70 فعالية ثقافية.

كما سيكون لدى زوار المهرجان؛ وبخاصة المهتمين بقطاع الرسوم المتحركة ان ينالوا فرصة للاستمتاع والإفادة من خلالبرنامجاً ثرياً بالفنون والإبداعات ذات العلاقة بصناعة المحتوى والرسوم المتحركة، ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 60 فعالية، تشمل 19 ورشة عمل، و28 جلسة حوارية، و6 جلسات نقاش تفاعلية، و3 حفلات موسيقية، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من 11 دولة.

ويحتفي "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث سيستقبل "معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل" 425 مشاركة من 48 دولة، ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً من 17 دولة و186 أجنبياً من 31 دولة، كما تنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة "فارس الشعر" التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي، ضمن ثلاث فئات، الأولى لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع، والثانية لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثامن، والثالثة لطلاب الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.

وسيشهد المهرجان عدداً من الخطابات الملهمة التي تثري ثقافة الحضور وتتناول واقع النشر بشكل عام وفي مجال أدب الأطفال بشكل خاص، إلى جانب بحث سبل تشجيع عادة القراءة وتجاوز تحديات صناعة الكتاب في المنطقة والعالم.

ويستقبل المهرجان زواره من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 4 مساءً وحتى 9 مساءً، أما خلال يومي السبت والأحد فيفتح المهرجان أبوابه للزوّار من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.







