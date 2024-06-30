 
الأحد 30 حزيران 2024
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انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الحر الدولي

انطلقت مساء اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات "مهرجان المسرح الحر الدولي" بمساريه: الدولي للدورة التاسعة عشرة، والشبابي بدورته الخامسة، الذي يقام هذا العام ضمن الاحتفالات باليوبيل الفضي، لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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ويرفع المهرجان، الذي رعت انطلاقته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، شعار "أهل شجر الزيتون"، تضامناً مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ 10 شهور، كما يحمل هذا العام اسم المخرج الراحل سمير خوالدة.


وكرمت النجار في حفل الافتتاح الذي حضره، نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، شخصية المهرجان لهذا العام، الفنانة القديرة أمل الدباس، والموسيقي مالك برماوي تقديراً لدعمه المستمر لفعاليات المهرجان منذ دورته الأولى، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، كما جرى تكريم لجنة التحكيم التي تضم: الفنان السوداني علي المهدي رئيساً، وعضوية الكاتب السعودي صالح زمانان، والمخرج الأردني فراس المصري، والفنان الجزائري عبدالباسط بن خليفة، والمخرجة الإيطالية باربرا بريتين، فيما بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي بعنوان: "المحطة" من تأليف وسيناريو وحوار علي عليان، وإخراج منذر خليل مصطفى.


وتلا حفل الافتتاح، عرض مسرحية "هناي" من الأردن، للمخرج عمر الضمور، والتي تتناول أحداثاً مختلفة، تتبادل فيها الأدوار امرأتان، إحداهما حبيسة التاريخ، والأخرى حبيسة الأبدية، وما يحُكم بينهما، الغريزة الباحثة عن لحظة الوعي.
وتشارك في عروض المهرجان، الذي يستمر حتى الرابع من شهر تموز المقبل، مسرحيات: "هناي" للمخرج عمر الضمور من الأردن، و"بيدرو والنقيب" للمخرج إيهاب زاهدة من فلسطين، و"حياة سعيدة" للمخرج كاظم نصار من العراق، و"ذاكرة صفراء" للمخرج حسن العلي من السعودية، و"سيناريو وحوار" للمخرج فيصل العبيد من الكويت، و"11.14" للمخرج المعز القديري من تونس، أما عروض المسار الشبابي، فتشارك بها، مسرحيات: "زلزال" إخراج ميس الزعبي، و"أحلام شرقية" إخراج نغم بطارسة، و"زمن" إخراج احمد إسماعيل، و"هم" إخراج دعاء العدوان، و"سرداب الذاكرة" إخراج فارس مرجي، و"ثائر على سرير العزلة"، إخراج صلاح الدين عيسى وجميعها من الأردن، فيما تشارك الإمارات بمسرحية "مغامرة المملوك جابر" إخراج أحمد عبدالله راشد.
وتتنافس عروض المسار الدولي في المهرجان، على "ذهبية المسرح الحر لأفضل عمل مسرحي متكامل"، و"فضية المسرح الحر لأفضل عمل مسرحي متكامل"، و"برونزية المسرح الحر لأفضل عمل مسرحي متكامل"، و"جائزة لجنة التحكيم الخاصة"، و"ذهبية الفنان ياسر المصري/ المسرح الحر لأفضل ممثل"، و"جائزة افضل ممثلة"، و"جائزة الفنان سمير خوالدة لأفضل إخراج مسرحي"، و"جائزة السينوغرافيا/ الصورة البصرية".
فيما تتنافس عروض المسار الشبابي على "ذهبية المسرح الحر لأفضل عرض مسرحي"، و"ذهبية الفنان ياسر المصري لأفضل ممثل"، و"ذهبية المسرح الحر لأفضل ممثلة"، و"ذهبية المسرح الحر لأفضل سينوغرافيا"، و"ذهبية الفنان سمير خوالدة لأفضل مخرج مسرحي – المسرح الحر"، وذهبية المسرح الحر لأفضل نص مسرحي مؤلف محلي" إن وجد، وستمنح جوائز مالية لهذا المسار مقدمة من الهيئة العربية للمسرح.
وتشتمل فعاليات المهرجان على أمسية تقام في قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي، وتجمع بين الشعر والمسرح، ويشارك فيها الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي بعنوان: "هوى فلسطين"، مثلما يشارك فيها الكاتب المسرحي هزاع البراري من خلال تقديم شهادة إبداعية.بترا

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