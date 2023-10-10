الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
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انطلاق فعاليات "مهرجان المفرق للشعر العربي" بدورته الثامنة

انطلاق فعاليات "مهرجان المفرق للشعر العربي" بدورته الثامنة
انطلاق فعاليات "مهرجان المفرق للشعر العربي" بدورته الثامنة
عمان - انطلقت مساء الاثنين، فعاليات الدورة الثامنة من "مهرجان المفرق للشعر العربي" في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، تحت شعار "الشعر ديوان العرب".اضافة اعلان
ويأتي تنظيم المهرجان بالتعاون ما بين "بيت الشعر" بالمفرق ودائرة الثقافة في إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 21 شاعرا سيلقون قصائدهم في مدن أردنية مختلفة.
وقال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، نضال العياصرة، في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، إن هذا المهرجان يعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي العربي، خاصة في ظل التوأمة ما بين "بيت الشعر" بالمفرق وبين دائرة الثقافة في إمارة الشارقة. من جهته، أشار رئيس الدائرة الثقافية في إمارة الشارقة عبدالله العويس، إلى أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة في الشارقة، والتي نتج عنها شراكة مثمرة لخدمة الثقافة العربية، ومنها تأسيس "بيت الشعر في المفرق".
وقال: "نحتفي اليوم بالدورة الثامنة من مهرجان المفرق الشعري، الذي يعكس استمراره على نشاطه الفاعل في الأردن، والجهود المخلصة التي تسعى لخدمة الثقافة العربية".
وشارك في أولى أمسيات المهرجان التي أدارها الشاعر الدكتور راشد عيسى، الشعراء: محمد سمحان، حكمت النوايسة، إيمان عبد الهادي، محمد خضير، مريم أبو نواس، ووصفي المزايدة.
وتضمن الافتتاح معرضا لمنشورات دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، وفقرة موسيقية لموسيقات القوات المسلحة، فضلا عن توقيع دواوين شعرية للشعراء: حكمت النوايسة، وإيمان عبد الهادي، وماجد العبلي، واختتم الحفل بفقرة غنائية للفنانة كارولين ماضي، قدمت فيها مزيجاً من الغناء الصوفي، وبعضا من أغاني الطرب الأصيل.
وتواصلت فعاليات المهرجان مساء أمس الثلاثاء، في السادسة مساء، في دائرة المكتبة الوطنية، بأمسية تديرها الكاتبة عنان محروس، ويشارك بها الشعراء: غازي الذيبة، محمود التل، أميمية يوسف، رشاد رداد، وعطالله الحجايا، ويسبق الأمسية توقيع دواوين شعرية للشعراء: أميمة يوسف، ومحمد الدلكي وحسام شديفات.
وتنتقل فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، التي تقام عند السادسة من مساء اليوم الأربعاء إلى "مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي" في مدينة الزرقاء، بأمسية شعرية يديرها الكاتب محمد المشايخ، ويشارك بها الشعراء: سعيد يعقوب، وردة سعيد، شفيق العطاونة، عبد الرحمن العموش، ولين حماد، ويلي الأمسية فقرة فنية تقدمها فرقة شابات السلط، فيما يوقع الشاعر محمد خلف العنزي ديوانه.
وتختتم فعاليات المهرجان في السادسة من مساء يوم غدا الخميس، في "مركز اربد الثقافي" ، بأمسية شعرية يديرها الشاعر عمر أبو الهيجاء، ويشارك بها الشعراء: حربي المصري، عمر العامري، عبد الكريم أبو الشيخ، علي هصيص، وأحمد طناش الشطناوي، وتليها فقرة فنية للفنان نزار عيسى.- (بترا)
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