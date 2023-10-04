الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأحد القادم

انطلاق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأحد القادم
انطلاق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأحد القادم
تنطلق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأول (دورة الشاعر الراحل إدوارد حداد)  يوم الأحد الموافق 8-10 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين والوطن العربي  اضافة اعلان

 وقد ذكر مدير المهرجان الأديب جروان المعاني بأن فعاليات المهرجان ستقام في عدة محافظات برعاية الأديب محمود أبو عواد وبتشاركية مع مجموعة منتديات وهيئات ثقافية  لها بصمتها على الساحة الثقافية وهي منتدى البيت العربي الثقافي منتدى الجياد للثقافة والتنمية ومنتدى الفريق الإبداعي ومنتدى المستقبل الثقافي  وأكد مدير المهرجان المعاني  على أن مثل تلك التشاركيات الثقافية تعد مهمة ولها دورها الفعال في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للمجتمع عبر مهرجانات  متخصصة لهذا الغرض 
لابراز المشهد الثقافي بابهى صورة و بما يليق باردننا الغالي من خلال العمل الجماعي المدروس الهادف 
 ومن الجدير بالذكر بإن المهرجان سيكون بدعم  من جهات عدة على رأسها البنك الاردني الكويتي انطلاقا  من دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يخص الشأن الثقافي وحرصه دوما على تطوير البيئة الثقافيةوالارتقاء بها لتكون واجهة مهمة في الوطن الحبيب وذلك 
بإقامة خطوط تشاركية مع كافة فئات المجتمع للوصول الى التنمية الثقافية المستدامة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المملكة

‎المملكة تطلق البرنامج الثقافي الفني "الموعد"

منذ3 ساعة
جانب من مؤتمر “واقع مكتبات الأطفال في الأردن والتحديات التي تواجهها”

الشربجي: الاستثمار في الأطفال هو الأمثل

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-04 at 10.27.03 AM

انطلاق «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل» في القاهرة يناير المقبل

منذ8 ساعة
هيئة الشارقة للكتاب

"الشارقة للكتاب" تناقش سبل تطوير منظومة صناعة النشر

منذ20 ساعة
مجمع اللغة العربية الأردني

مجمع اللغة العربية يفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي

منذ20 ساعة
مترجمون عرب وأجانب يعرضون تجاربهم في مد الجسور بين اللغات

مترجمون عرب وأجانب يعرضون تجاربهم في مد الجسور بين اللغات

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ20 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ20 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 