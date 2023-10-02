الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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انطلاق ماراثون القراءة للعام 2023 بالعقبة

انطلاق ماراثون القراءة للعام 2023 بالعقبة
انطلاق ماراثون القراءة للعام 2023 بالعقبة
 انطلقت في مدينة العقبة أمس، فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023، تحت شعار "نحو أردن قارئ" بمشاركة نحو ألف زائر من أفراد المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية وقراءة ما يزيد على 4 آلاف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة.اضافة اعلان
ويهدف الماراثون الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الخاصة بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان، إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القراء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة.
وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي خلال افتتاحه الفعاليات بحضور مدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية علي الاحيوات، سعي السلطة ودعمها من خلال الخطة الاستراتيجية لمفوضية الشباب وريادة الأعمال، على تشجيع القراءة بين أفراد المجتمع المحلي والوصول إلى مجتمع قارئ، ما يسهم في إثراء الحركة الثقافية في المدينة.
وأشار، إلى أن الماراثون للعام الحالي، يأتي احتفاء باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر أيلول(سيتمبر) من كل عام، مثمنا الجهود المبذولة من الشركاء كافة، من الجهات الحكومية والخاصة والهيئات الثقافية والتطوعية التي كان لها الدور الكبير في إنجاز هذه الفعالية وتحقيق أهدافها المرجوة في تطور ونمو الأمم وازدهارها وتوسيع مدارك الأفراد وإكسابهم الكثير من المعلومات.
وتضمنت فعاليات البرنامج، زيارة قرى الأطفال SOS"" في العقبة وقراءة القصص وتقديم الهدايا والمشاركة بالبرامج والأنشطة الترفيهية مع أطفال القرية، كما تم إطلاق معرض الصور التاريخية إلى جانب العديد من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية والبرامج الترفيهية التي تم تنفيذها في المكتبة العامة في متنزه الأميرة سلمى ومكتبة الأطفال والناشئين في متنزه الأميرة هيا، إضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المدينة.
يذكر أن برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية أطلقتها مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2020، ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية حيث يقرأ فيه خلال ساعات محددة عدد معين من صفحات الكتب وتعرض على شاشات كبيرة، وكذلك عرض مجموع الصفحات المقروءة. -(بترا)
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