الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق ملتقى حكايا السادس عشر

انطلاق ملتقى حكايا السادس عشر
انطلاق ملتقى حكايا السادس عشر
تحت شعار "اطْلُبْ الخِيْرْ لَجَاْرَكْ بِتْلاقِيْه بْدَارَكْ"، ينطلق بين ٢٠ آب و٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣، ملتقى حكايا السادس عشر، الذي ينظمه مسرح البلد والملتقى التربوي العربي بالتعاون مع فرقة الورشة المسرحية من مصر وبرعاية من وزارة الثقافة، إذ يُقدَّم هذه المرة بحلّة جديدة وروح مختلفة.اضافة اعلان

حيث ستقام فعاليات متنوعة في كل شهر تركز على بعد مختلف مرتبط باستعادة مركزية القصة في الحياة، وتتعمق بمواضيع مختلفة وتبني على عمل وتجارب السنوات الخمس عشرة الماضية، وفقا لبيان المنظمين.

ويشهد شهر آب فعاليات منوعة، تعرض في الساحات العامة في كل من عمّان والسلط والكرك، يشارك فيها حكواتيون ومدربو حكي وكُتّاب من عدة بلدان: زهير الخزناوي من المغرب ويوسف البقلوطي من تونس، وحسن الجريتلي وهبة مؤنس ومحمد عبد الفتاح من مصر، وحمزة العقرباوي من فلسطين، ومهند حاج من السودان، ودانييل أليسون ودوغي ماكي وجانيس ماكي من اسكتلندا، ومن الأردن يشارك يزن مصاروة وفيصل العزة وسالي شلبي، بالإضافة إلى الكاتبة تغريد النجار، وعاهدة مصلح التي تقدم عرضا بلغة الإشارة.

كما تخصص هذه الدورة مناقشات تحت عنوان "مجاورة تبادل خبرات الحكي" التي توفر مشاركة تجارب التدريب في فن الحكي بين المشاركين لتعميم التجارب والخبرات كخطوة لتكليل المساعي لتكوين جيل جديد من الحكواتيين يملأون عالمنا بالحكايات والخيال والمتعة والحكمة. وضمن مشروع "الفنون طريقنا من وإلى الوطن" يقدم الملتقى عروض اللاجئين في الأردن، لا سيما السوريين، فضلا عن عروض أخرى مخصصة للأطفال اللاجئين تتبعها أنشطة التأمل والرسم.

وتركز هذه الدورة في شهر آب أيضًا على محاور مرتبطة بأدب الأطفال من خلال عقد جلسة حوارية يشارك فيها الكاتبة تغريد النجار والحكواتي يزن مصاروة مسبوقة بعرض حكي للأطفال تركز على كيف يمكن للحكاية المكتوبة أن تتحول إلى قصة محكية، وماذا تضيف الحكاية المحكية إلى أدب الأطفال، وكيف تساعد العلاقة التكاملية بين النص المكتوب والمحكي على تعزيز الخيال عند الأطفال.

ويسعى المنظمون إلى تسليط الضوء على أهمّيّة توثيق وأرشفة الحكايات الشعبية، من خلال عقد مجاورة للعاملين في هذا المجال، وورشة تدريبية للمهتمين من فئات المجتمع المختلفة، وذلك كتجارب متعلمة من مشروع "حكايتنا حكاية" الذي يوثق حوالي 400 حكاية شعبية رواها لاجئون ونازحون من الذاكرة.

أما برنامج "كلام على طعام" فيربط الطعام والموارد والمحاصيل بالحكاية، عبر تجوالات في أماكن مختلفة في الأردن.

وسيقوم فنان من المملكة المتحدة متخصص بفن رسم الجداريات خلال فعاليات الملتقى برسم جدارية، في أحد أحياء عمان مستوحاة من قصص أهل الحي، وسيبادله الهدية فنان أردني متخصص بفن رسم الجداريات حيث سيذهب إلى المملكة المتحدة لرسم جدارية كجزء من التبادل الثقافي الفني.

تركز هذه الدورة على موضوع التهيئة في الساحات العامة وعروض الحكي وفتح الدعوة لاستقطاب مواهب جديدة في فن الحكي في الأردن.

وتنطلق النسخة السادسة عشرة من مهرجان حكايا بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، والمركز العربي للتدريب المسرحي، وقناة المملكة، ومجلة واو البلد.

فضلا عن شراكات مع مركز الأميرة بسمة للتنمية/ الكرك، ومركز نادي الإبداع في الكرك، ومؤسسة إعمار السلط، وجمعية الكاريتاس، ومعهد سجال، ومشروع المثنى.
أمسية شعرية في بيت الشعر بالمفرق

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جانب من الحوارية - (من المصدر)

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