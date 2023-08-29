انطلاق ورشة تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني ضمن "منصة تكامل"

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انطلقت الورشة التدريبية لمؤسسات المجتمع المدني ضمن برنامج "منصة تكامل" في المركز الثقافي الملكي أمس بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز.وقالت الوزيرة النجار إن "هذا المشروع الذي نتشارك فيه مع وزارة التنمية الاجتماعية يعتبر من أهم مشروعات الحكومة بناء على إنفاذ الرؤية الملكية السامية في تطوير أجهزة المؤسسات الرسمية وتوجيهات الحكومة في تطوير القطاع العام، بحيث نعمل وفق إستراتيجية للفهم المعمق لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والنهج التحديثي الذي يسير في خطة تطوير وإنجاز لا يمكن أن يتحقق الا برفع سوية الخدمات المقدمة".وأضافت النجار، "نحن هنا اليوم نعمل على مشروع الرقمنة وفق مفهوم الشراكة، من خلال مديرية سجل الجمعيات ومديرية الهيئات الثقافية بالوزارة، إذ يوجد لدينا عدد من الجمعيات الثقافية ما يقارب الـ "700" جمعية مسجلة تشارك اليوم في هذه الورشة التدريبية لتحسين الأداء وفق برنامج متكامل ومتابعة حثيثة ومساءلة عن الإنجاز".من جهته، قال طه المغاريز أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية، أن المؤسسات التي تتعامل مع هذه المنصة هي "34" مؤسسة رسمية في الدولة سوف تكون متاحة لمنح فرصة الاستفادة من جميع المعلومات التي تتوفر عليها وتكون متاحة للجميع.وأضاف المغاريز، كما تعلمون أن الجمعيات الثقافية لها خصوصية معينة تختلف عن الجمعيات الأخرى نتيجة العمل الفكري الذي تقوم به وشريحة الفئات المستهدفة فيها، وبالتالي تم مراعاة أن تكون قابلة للتطوير.وقال مدير الهيئات الثقافية أمجد العفيف، تعتبر هذه الخطوة الأولى في مشاركة الهيئات الثقافية في العاصمة عمان، للتدريب على "منصة تكامل"، من أجل تنظيم بيانات ومعلومات الجمعيات المالية والإدارية وكل ما يتعلق بهذه الجمعيات التابعة لمديرية الهيئات الثقافية بالوزارة والتنسيق الإداري والإلكتروني مع السجل العام للجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.والهدف في هذه العملية، توفير نفقات ووقت وجهد المتعاطي مع الجمعيات في التحول الرقمي بناء على توجهات الحكومة وضبط كامل لمعرفة كافة التفاصيل لجمعيات مسجلة ما يقارب "700"، جمعية وهيئة ثقافية، وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات لأن هذه الجمعيات في ازدياد مستمر ومن المهم مواكبة التغييرات بما يتناسب والسرعة المطلوبة في الإنجازات.مبادرة "تكامل" هي منصة عمل تهدف لتعزيز التكامل في القطاع الحكومي، ونشر ثقافة وأدوات وممارسات تعزيز التكامل، لبناء دور مرجعي أساسي في العمل يعتمد مدخلات التشارك وتبادل المعلومات الرقمية المتاحة للجميع.