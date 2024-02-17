باحثون عرب يوثقون ملحمة مخيم جنين ويسردون تاريخ المكان

عزيزة علي

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عمان- يقول محرر كتاب "ملحمة جنين" المفكر العربي عبدالقادر ياسين: "إن المقاتلين الفلسطينيين سطروا البطولات في العام 2002، ببسالة عز نظيرها، وبأسلحة متواضعة، فجنين ومخيمها صفحة مجيدة في تاريخ الأمة، في مواجهة آلاف المقاتلين الصهاينة، تعززهم مئات الدبابات، وعشرات الطائرات والمروحيات الأميركية الصنع، وحين انكسرت شوكة "الجيش الذي لا يقهر"، عمد كعادته إلى قتل المدنيين العزل، بالعشرات من دون تفريق بين طفل وشيخ.الكتاب الذي صدر ضمن سلسلة "كتب القدس 11"، التي يصدرها "مركز الإعلام العربي"، وهو عبارة عن مقالات لثلاثة عشر باحثا عربيا، من مصر وفلسطين، ويضم إلى جانب المدخل أحد عشر فصلا يوثق لملحمة مخيم جنين، والمذبحة التي نظمها الصهاينة.المحرر يتحدث عن الهجمة العسكرية الصهيونية، في العام 2002، والتي استمرت زهاء شهر، ومن أبزر هذه المواجهة المسلحة في مخيم جنين، فضلا عن دعم الاستشهاديين لأشقائهم من مقاتلي المخيم، فلم يتوقف الأمر عند حد الملحمة البطولية، فقد حاول الأعداء إفساد فرحتنا، بتدبير بشع لقتل المدنيين العزل، بالجملة، إلى تدمير المنازل، وإعدام المقاتلين، بعد أسرهم، حين تنفد ذخيرتهم.ويوضح، أن الملحمة والجريمة التي ارتكبها الاحتلال في جنين أحدثت أصداء عربية وأخرى خارجية، في المحافل الدولية، إلى ما بعد الملحمة والجريمة بأسابيع، مع كل هذا يبقى مخيم جنين "بور سعيد الفلسطينية"، التي تستحق أن تقرأ "آيات من سفرها، ولا يخلوا الأمر من ضرورة الرد على سؤال: (ماذا عن الغد؟)، فملحمة جنين ليست الأولى في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني ولن تكون الأخيرة".ويوضح المحرر، أن سبب اللهفة على تسجيل الوقائع كي لا تداهمنا ملاحم وجرائم أخرى، وهو السبب في سرعة اصدار الكتاب حتى لا ننسى، وتسقط ملاحمنا من ذاكرة الأمة، من دون أن يبرر هذه الخطيئة أي عذر، مؤكدا أن مثل هذا التسجيل هو مهمة مثقفين مهمومين بقضايا أمتهم، وهذا يزيد قليلا على أضعف الإيمان.كتب مقدمة للكتاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة مدريد الدكتور محمد عبدالله الجعيدي بعنوان "من وحي صمود مخيم جنين"، يتحدث فيها عن جنين التي تطل على ساحل مرج بن عامر، ذلك المرج الذي عرف بالخير والعطاء، كما تطل على أوديته، فتنعش الذاكرة بقصص من رووا تلك الأودية.ثم يستعرض الجعيدي تاريخ جنين فيقول: "بعد طرد البيزنطيين من جنين في القرن السابع الميلادي، استوطنتها بعض القبائل العربية، وتم إعادة تحرير فلسطين، تحريرا خالصا، في العهد المملوكي، وأصبحت جنين مركزا للبريد الصادر والوارد من مصر ودمشق، عبر غزة وصفد، وكان فيها برج للحمام الزاجل، الذي يحمل الرسائل بين الشام ومصر، وكانت تحط بها الهجن المحملة بالثلج الدمشقي، في طريقها إلى القاهرة، أيام الصيف".يتابع الجعيدي حديثه عن تاريخ جنين الحاضر من خلال مدنها ويقول: في القرن السادس الميلادي، أقيمت الكنيسة الأولى فيها، في مكان قريب من جامعها الكبير، القائم حتى اليوم، وفي القرن السادس عشر، أنشأ العثمانيون فيها جامعا، وتكية، ودكاكين عدة، وفي القرن السابع عشر، أنشأ فيها أمراء قبيلة حارثة الطائية، أصحاب جنين، مرافق عامة للمسافرين، وعمال البريد، والحجاج، والتجار، منها خان، وسبيل ماء، وحمام، ومسجد، ودكاكين، فقد كانت جنين نقطة مرور، واستراحة، بين مصر والشام، لحجاج بيت الله الحرام، وقلعتها مشهورة بتوفير الراحة والحماية والأمن للتجار، والنازلين بأكنافها".ويضيف الجعيدي، أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، شهدت جنين حركة عمرانية واسعة، وازدهارا في جميع أوجه الحياة فيها. وفي مطلع القرن العشرين، ربطتها الطرق المعبدة، وخطوط السكك الحديدية، بما يحيطها من مدائن، وبلدات فلسطينية، كالعفولة، وبيسان، ونابلس، مبينا أنه في العام 1948، ارتفع عدد سكان مدينة جنين من أربعة آلاف نسمة إلى عشرة آلاف، وذلك بسبب تدفق اللاجئين، الذين أخرجهم الاحتلال من القرى، والمدن المجاورة، ليصل، في العام 1978، إلى ثلاثين ألفا، مما أدى بأهلها إلى البحث عن مصادر الرزق خارج فلسطين، وبخاصة في البلدان الخليجية.ويقول الجعيدي: "إن جنين تعرضت عبر تاريخها، لغزاة طامحين، ومستعمرين طامعين، قتلوا أهلها، ودمروها وخربوها، لكنهم في النهاية أخرجوا منها، وظلت مخرزا في عيونهم، وعظامهم. فقد خربها دوق "أدنبره الفرنجي، في سنة 103م، وخربها نابليون بونابرت، في سنة 1798"، في محاولة منه لكسر شوكة أهلها الأشداء. وخرب الأتراكقراها، مثل عرابة، معقل آل عبد الهادي، الثائرين، على الحكم العثماني، في منتصف القرن التاسع عشر. وجعل الألمان من جنين مطارا لهم، خلال الحرب العالمية الأولى واتخذوا منه مركزا لسلاحهم الجوي، واحتلها الجيش البريطاني، بقيادة الجنرال اللنبى، بعد أن طرد حاميتيها التركية والألمانية منها في العام 1918، فأصابها ما أصاب سائر فلسطين من أذى الاستعمار الفرنجي الصهيوني وتخريبه".فيما كتب عبد القادر ياسين مدخلا للكتاب بعنوان "الإطار السياسي لهجمة 29 من مارس"، يقول: "إن فلسطين مركز العالم؛ فما من تحول دراماتيكي عالمي في العصر الحديث، إلا وأضر بفلسطين، أيما ضرر، حتى إن هذه البلاد تقدمت كل الأقطار في دفع ضريبة هذا التحول أو ذاك".ويوضح ياسين، أنه بعد الحرب العالمية الأولى، حتى انقشع الغبار عن حجر الأساس للمشروع الصهيوني في فلسطين، بمجرد إكمال القوات البريطانية احتلال فلسطين، بعد انتزاعها من أيدي العثمانيين، حتى تضع الإمبريالية البريطانية "وعد بلفور"، موضع التنفيذ، الأمر الذي تعزز مع صدور "صك الانتداب"، عن "عصبة الأمم"، العام 1922، الذي انتدبت بموجبه بريطانيا على فلسطين، وأدمج "وعد بلفور"، بالصك وبالتشريعات الجائرة والإجراءات التعسفية، تمكنت سلطات الانتداب البريطاني من دفع قضية الشعب الفلسطيني، بإطراد، إلى الوراء، لحساب الصهيونية ومشروعها.المشاركون في هذا الكتاب هم: "عبدالعال الباقوري، د. محمد عبدالله الجعيدي، عبد التواب مصطفى، عبدالقادر ياسين، د. عاصم محمد علي حسني، فتحي عبدالعليم، آمال خزامى، عبدالناصر حجازي، د. نعمان خضر البرعي، م. ريدة خضر البرعي، م. خالد عبدالمنعم عبدالحميد، م. معالي أحمد عصمت، ليلى محسن، راندا أبو الدهب".