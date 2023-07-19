الخميس 20 تموز 2023
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"باوند وإليوت في العربية".. استذكار للشاعرين يقدمه محمد شاهين في كتاب

"باوند وإليوت في العربية".. استذكار للشاعرين يقدمه محمد شاهين في كتاب
"باوند وإليوت في العربية".. استذكار للشاعرين يقدمه محمد شاهين في كتاب
 صدر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "باوند وإليوت في العربية- نافذة على الحداثة"، للدكتور محمد شاهين. وتحت عنوان "تمهيد"، يشير شاهين إلى حديث مع الشاعر الراحل محمود درويش حول الحداثة في الشعر؛ حيث يقول درويش "إنه لا يجد التعامل مع (أزرا باوند) ميسورا مثلما يجده مع (إليوت) على سبيل المثال"، مضيفا "إلا أن باوند يستهلك طاقة الصبر والتحمل عند القارئ. وهو يتأمل بوصلة شعره"، واستطرد قائلا "إنه يكن للشاعر تقديرا كبيرا وينظر إليه دائما كرائد طليعي في الحداثة، ناهيك عما أحدثه من أثر في أدبيات الشعراء المحدثين، خصوصا مجايليه".اضافة اعلان
ويقول شاهين إن درويش اقترح عليه أن يقوم بجمع شتات "ما كتبته ونشرته بالعربية بشكل خاص وأقدمه للقارئ العربي عله يجد سبيله إلى باوند، خصوصا وأن الاهتمام يظل منقوصا إذا اقتصر على إليوت، وذلك لما بين الشاعرين من تقاطع من شأنه إثراء الوحدة التكاملية بين إليوت الذي أولاه القارئ العربي اهتماما خاصا وباوند الذي ما زال إقصاؤه دون قصد مستمرا نسبيا في المشهد النقدي العربي".
ويضيف شاهين، أنه في هذا الكتاب يقدم استذكارا للشعراء الكبار الثلاثة وهم "إزرا باوند، توماس إليوت، محمود درويش"؛ "حيث قمت بتحرير ما سبق ونشرته في مجلات عربية مثل "المعرفة السورية والأقلام العراقية، وغيرها من دراسات مقاربة"، في نسخة مزيدة ومنقحة علها تحث القارئ العربي على المزيد من الغوص في عالم باوند الشائك، أو على الأقل تذكره مما في نص باوند الشعري من صعوبة لم يكن محمود درويش وحده الذي اعترف بوجودها؛ علاوة على تشجيع القارئ على مراجعة إليوت، وفي الوقت ذاته لا أنكر بعض المحاولات التي قام بها قلة من النقاد العرب، وعلى رأسهم صبحي الحديدي في مساهمة جادة نشرت في مجلة الكرمل التي يرأس تحريرها درويش".
يقول شاهين، في تعريفه "باوند"، "هو إزرا باوند شاعر وناقد أميركي"؛ حيث يعد من أعظم الأدباء الذين ظهروا في القرن العشرين وقد استطاع إخراج أشهر الأدباء من عالم الصمت إلى عالم الشهرة؛ كما أنه مد يد العون إلى كل من "إليوت، جويس، وليمز، فرست وغيرهم"، ويعد باوند ظاهرة أدبية فريدة ينظر إليها الأدباء والمفكرون بفخر وإكبار.
ويتابع شاهين حدثه عن باوند، قائلا "هو من أشهر الرواد الذين حملوا راية التجديد في القرن العشرين، وقد كان شعاره على الدوام "جدد ما هو غير جديد"، وأثبت القول بالفعل منذ أن حطت به الرحال في بريطانيا، وقام بالبحث عن الأدباء الناشئين لتشجيعهم في مجال التجديد، وكان من ضمن هؤلاء "إليوت وجويس" في طليعة من مد لهم باوند يد العون".
أما في عالمنا العربي، فيشير شاهين إلى أن الشاعر اللبناني يوسف الخال كان أول من قدم باوند إلى القارئ العربي، وذلك عبر صفحات مجلة "شعر"، التي كان يرأس تحريرها.
أما إليوت، فكما يقول عنه شاهين "هو توماس إليوت شاعر ومسرحي وناقد أميركي"، منذ منتصف القرن العشرين واسم إليوت يتردد في المجلات وملاحق الصحف الأدبية، وقد حظيت قصيدته "الأرض الخراب" بترجمات وتعليقات وتحليلات من الكتاب العرب، ولم تحظ بها قصيدة أجنبية أو أي عمل أدبي كتب بلغة أجنبية.
ويذكر أن الدكتور محمد شاهين كاتب وأكاديمي أردني، أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية منذ العام 1985، وصدر له العديد من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، وهو رئيس تحرير المجلة الثقافية الصادرة عن الجامعة الأردنية ورئيس تحرير مجلة "مؤتة"، للأبحاث، وشارك في ملتقى القاهرة الدولي الخامس للإبداع الروائي وتم تكريمه من قبل وزير الثقافة المصري فاروق حسني، وكان أحد أعضاء لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولي الثالث للشعر العربي العام 2013، وحاز جوائز عدة وتم تكريمه مرات عدة. وتولى مناصب عدة منها منصب مساعد رئيس الجامعة الأردنية لمدة سنتين من 1978 حتى 1980، ومنصب نائب رئيس جامعة مؤتة لمدة أربع سنوات من 1998 حتى 2002. وعمل مستشاراً في وزارة التعليم العالي في الأردن في منتصف الثمانينيات (1985-1989).
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