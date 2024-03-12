برجس: الجوائز تشجع الإبداع لكن على الكاتب ألا يفكر بها لحظة الكتابة

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان- قال الروائي والشاعر الأردني جلال برجس، الحاصل على جائزة البوكر العربية للرواية، العام 2021، عن روايته "دفاتر الوراق"، إن الجوائز تشجع على الإبداع، وتحتفي به، وتكرمه، وتشجع عليه. وعلى الكاتب ألا يفكر بالجوائز في لحظة الكتابة.جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته "الغد"، مع برجس، بمناسبة وصول رواية "نشيج الدودوك"، وهي السيرة الروائية، برجس، إلى القائمة القصيرة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثامنة عشرة والتي تضم، إضافة إلى "نشيج الدودوك"، روايتي "الحلواني" للمصرية ريم بسيوني، و"فرصة لغرام أخير" للكاتب اللبناني حسن داود.وقال برجس عن رواية "نشيج الدودوك"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، للقائمة القصيرة في جائزة الشيخ "يسعدني هذا الوصول للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، لأنها جائزة على قدر كبير من الأهمية، وتحمل اسم رئيس عربي له محبة في قلوب كل العرب. ومن جهة أخرى، أي جائزة في المحصلة تعد تكريما للكتاب، ولفعل القراءة، وتوسيعا لرقعة المعرفة، التي نحتاجها جدا في هذه المرحلة".وأضاف برجس "أتشرف بهذا الوصول وهذا الترشيح لجائزة طالما اعتنت بالثقافة العربية، ورسخت جهودها في كثير من هذه المسارات"، لافتا إلى أن سيرته الروائية "يمكن لها أن تكون سيرة كل عربي عاصر المراحل التي مرت بها بلداننا، وشهد كثيرا من المراحل التي عاشها الإنسان العربي؛ فنحن حين نكتب عن الذات، فإننا نكتب عن العام بطبيعة الحال".وحول دور الجوائز، قال برجس "إن الجوائز تسهم في رفع منسوب القراءة عربيا، وإعادة الكتاب إلى دائرة الاهتمام، رغم التحذير من سطوة الإلكتروني، وبالتالي حدثت تطورات بالغة الأهمية على قطاع النشر، إذ أصبح أكثر مهنية في اعتماده للوكلاء الأدبيين، والمحررين الأدبيين، وكل ما يرتقي بسوية الكتاب، وبمكانة الكاتب".وأوضح برجس، أن الجوائز تعد تظاهرة ثقافية مهمة، تدفع بالعديد من الكتاب الشباب إلى أن يهتموا جيدًا بمشاريعهم الإبداعية، الأمر الذي قدم للقراء العرب عددًا لا بأس به من الكتاب الذين سيكون لهم مستقبل أدبي مهم. مبينا أنه عندما يمنح الكاتب جائزة ما تكون تقديرًا لإسهاماته الثقافية والفكرية، وهذا بطبيعة الحال يكرسه ككيان مهم في المجتمع، ويكرس دوره الثقافي، والمعرفي، والإنساني، والتنويري.وحول الإضافة التي حصلت بعد حصوله على جائزة البوكر العربية كمبدع، قال برجس "إن الحصول على جائزة البوكر عرف قراء العالم العربي والقراء الأجانب بي، وبالتالي صار لكلمتي طريق نحوهم؛ فحظيتُ بالنجومية الأدبية".ويذكر أن رواية "نشيج الدودوك"، جاءت في ثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ 1970 سنة ميلاده حتى سن الخمسين، مع سيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي، ومع سيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة ووعي وأسلوب روائي، يطلع برجس القارئ على فهمه للقراءة والكتابة، ويكشف برجس من خلال هذه الرواية عن محطات غير معروفة في حياته، وعن طريقه التي لم تكن سهلة نحو ما وصل إليه من مكانة في عالم الأدب، ويصحبنا برجس في رحلة ممتعة، وعميقة، في تقاطع جميل بين حكايته، وحكاية ثلاث مدن زارها، وحكاية ثلاثة كتب رافقته في السفر. كل ذلك جاء بلغة عالية، كاشفة، فيها مستوى من الاعتراف الجريء الذي نحتاجه في عالمنا العربي.ويستعرض برجس في هذه الرواية حكايته الخاصة، ويتطرق فيها إلى دور القراءة، والكتابة، والسفر، والحب، والفشل، والنجاح، وفيها مقاربة لأحزان الإنسان، وأفراحه، وكيف تتشكل ابتداء من الطفولة. إن "نشيج الدودوك" حكاية كاتب لا يمتلك من الوقت إلا ثلاث ساعات يوميا، استطاع من خلالها أن يضع اسمه في مصاف الكتاب العالميين.يذكر أن جلال برجس؛ شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته "دفاتر الوراق"، وجائزة "كتارا" للرواية العربية 2014 عن روايته "أفاعي النار"، وجائزة "روكس بن زائد العزيزي" للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية "الزلزال"، وجائزة "رفقة دودين" للإبداع 2013 عن روايته "مقصلة الحالم"، كما وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس"، إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019، ووصلت الترجمة الإنجليزية للقائمة الطويلة في جائزة "بانيال العالمية"، 2024.وبرجس شاعر وقاص، إلى جانب أنه يكتب في أدب المكان، وله مقالات نقدية وفكرية، ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والهندية. كما ترجم كتابه "شبابيك مأدبا تحرس القدس"، إلى سبع لغات حية. وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وترأس عددًا من الهيئات الثقافية، مثل "مختبر السرديات الأردني"، ويترأس الآن هيئة تحرير مجلة "صوت الجيل"، يعد ويقدم برنامجا ثقافيا إذاعيا بعنوان "بيت الرواية".