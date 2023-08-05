برجس والعتوم يتأهلان إلى القائمة الطويلة في جائزة بانيبال

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تأهلت الترجمة الإنجليزية لرواية "دفاتر الوراق" لجلال برجس، والترجمة الإنجليزية لديوان "حياتي ذاكرة والكتابة نسيانها" الى القائمة الطويلة في جائزة بانيبال للأدب العربي المترجم.وأعلنت جائزة بانيبال للأدب العربي المترجم 2023 في عامها الثامن عشر عن قائمتها الطويلة، التي تضم 19 عملا بواسطة 11 ناشرًا؛ تتألف من 17 رواية ومجموعة شعرية، وعمل واحد عبارة عن مجموعة من الشهادات، والـ17 رواية منها (8 إناث و9 ذكور وبعضهم له أكثر من عمل).وشملت القائمة الأعمال الآتية: "دفاتر الوراق" للكاتب الأردني جلال برجس، ترجمة بول جي ستاركي (Interlink Books)، وكتاب "حياتي ذكرى والكتابة نسيانها" للشاعرة الأردنية مها العتوم، ترجمة كفاح جهجة (دار الحاضرون للنشر)، "أولاد الناس: ثلاثية المماليك" للكاتبة المصرية ريم بسيوني، ترجمة روجر آلن (مطبعة جامعة سيراكيوز)، "نارنجة" للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، ترجمة مارلين بوث (سكريبنر، سايمون وشوستر)، "كافكا في طنجة" للكاتب المغربي محمد سعيد احجيوج، وترجمة فيبي باي كارتر (أغورا للنشر)، "زهور تأكلها النار" للكاتب السوداني أمير تاج السر، ترجمة رفائيل كوهين (دارف للنشر).الى ذلك، كتاب "العمامة والقبعة" للكاتب المصري صنع الله إبراهيم، ترجمة بروس فودج (Seagull Books)، "فاير فلاي" للكاتب اللبناني جبور الدويهي، ترجمة بولا حيدر ونادين سنو (Seagull Books)، "ملك الهند" لجبور الدويهي، ترجمة بولا حيدر (انترلينك بوكس)، "ماذا تركت وراءك؟" للكاتبة اليمنية بشرى المقطري، ترجمة سواد حسين (طبعات فيتزكارالدو)، "طشارى" للكاتبة العراقية إنعام كجه جي، ترجمة إنعام جابر (كتب انترلينك)، "الضوء الأزرق" وهي أشبه بالسيرة الذاتية للكاتب الفلسطيني حسين البرغوثي، ترجمة فادي جودة (سيجل بوكس)، "مستر ن" للروائية اللبنانية نجوى بركات، ترجمة لوك ليفغرين (وقصص أخرى).كذلك، "طائر الرعد" للكاتبة الفلسطينية سونيا نمر، ترجمة إم لينكس كوالي (مطبعة جامعة تكساس)، "طائر الرعد" لسونيا نمر، ترجمة إم لينكس كوالي (مطبعة جامعة تكساس)، "الليلة ستقول كلمتها" للكاتب الليبي إبراهيم الكوني، ترجمة نانسي روبرتس (الهدهد بصمة مطبعة الجامعة الأميركية بالقاهرة).وكتاب "في انتظار الماضي" للكاتبة العراقية هادية حسين، ترجمة باربرا رومين (مطبعة جامعة سيراكيوز)، "الغرق" للكاتب السوداني حمور زيادة، ترجمة بول ج.ستاركي (انترلينك بوكس)، "خاتم سليمان" للكاتب المصري شريف مليكة، ترجمة ريموند ستوك (الهدهد بصمة مطبعة الجامعة الأميركية بالقاهرة).