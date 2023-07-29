السبت 29 تموز 2023
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"بسمة أمل وشجى الروح" ديوانان جديدان يوقعهما سعيد تايه

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جانب من حفل اطلاق الديوانين - (من المصدر)
عمان-الغد- وقع الشاعر سعيد تايه أول من أمس ديوانيه الشعريين "بسمة أمل، شجى الروح"، حيث شارك في الحفل الذي أداره د. عدنان زهران، د. منتهى الحراحشة، وقدم قراءة نقدية للديوانين د. سمير أيوب.اضافة اعلان
قالت د. الحراحشة: "إن ديوان "وشجى الروح"، يضم مجموعة من القصائدِ الشعرية الكلاسيكية الجديدة، تلتزم بنظام وخصائص القصيدةِ العمودية، لكنها تجدد في موضوعاتها، وتجسد رؤية أدبية فنية عميقة نستطيع من خلالها فهْم المزيد من الخفايا التي تكسب الشعـر براعة الذوق وفرادة التميز، خصوصاً أنه كائن متحرك ومراوغ". 
ذلك أن تصنيف مراتب الذوق الشعري في قصائد الشاعر، مرتبطة بالعلاقة القائمة بين ثالوث الشعر والشاعر والقارئ، في فهم وضبط مستويات الخطاب الشعري، والتأمل في معانيه الأسلوبية والجمالية، والتي تسْهم في تحديد المراتب الفنية البلاغية، وكذا الأبعاد الإيحائية الرمزية في القصائد الشعرية للشاعر، ومدى تأثيرها في خلق رؤى دلالية جديدة، تترجمها سلطة التأويل لاستيعاب عمق معاني الألفاظ داخل ثنايا الخطاب الشعري للشاعر.
وبينت الحراحشة، أن الشاعر خلق تناغما دلاليا بين المكونات اللغوية، بجعل المعاني تجسدها الألفاظ، في مخاطبته لمدينة عمان بقوله: "عمان مجدك جاوزا الآفاقا"، مضفيا البعد الإنساني عليها، كاشفة هذه الألفاظ عن حب الشاعر لعمان، وهي المكان الذي نشأ وعاش فيه، فيتحدث عن مجدها الذي تجاوز الآفاق، وإشراقها الذي ملأ وجه بلادنا، مدينة تميزت بعراقتها عبر الزمن، وسكنت القلب الذي يميل نحوها مشتاقا، وبشوق دائم إلى وطنه، فيه الكرامة والعزة والشموخ، ورمز الكرامة والوفا يا عمان، عانقها شوقا وغراما. فالشاعر متيم بعمان وشوقه التي يرى فيها العراقة، ورمز الكرامة والوفا. إذ من خلال هذه الكلمات، يتضح لنا أن قوة الكتابة مستمدة من قوة الدهشة الإبداعية للكلمات وما تخلقه من مراتب ذوقية على نفسية المتلقي.
وأشارت الحراحشة، إلى أن الخطاب الشعري عند الشاعر ينقسم إلى معطى إبداعيا نفسيا ومعطى فكريا تأمليا، أي الانطلاق من المرحلة الفكرية الصامتة، إلى المرحلة الأسلوبية الناطقة بفيض المعاني التي تمنح الكلمة الشعرية مقاليد السلطة عبر استنطاق المكونات الخارجية داخل عوالم القصيدة، وما يلفها من رؤى تعكس مستويات التأويل التي تجعل اللغة أكثر فاعلية في قرع أذن السامع ودغدغة مشاعره. ولعل هذا انعكاس للفلسفة الجمالية التي تميز الشعر المعاصر، مما يقودنا لفهم مكونات الخطاب الشعري المعاصر، وما يتميز به من تفرد في منح النص ازدواجية الفكر بالإبداع، حيث إن الفكر يمثل سيكولوجيا الشاعر والإبداع يعكس رؤاه ومنطلقاته السميولوجية، عبر خطية متساوية في خلق معاني الدهشة الشعرية التي تجعل القصيدة، تحمل معان عديدة.
وأكدت الحراحشة، أن تشعبات الخطاب الشعري المعاصر، قد تتجاوز فهم الشاعر في فهم إبداعه، ليصبح معنى الرمز طيعا؛ لفهم القارئ، في تأويله معنى المعنى، لهذا فالخطاب الشعري المتشعب هو الذي يغدي الرموز بدلالات التأويل التي لا تقف عند المبدع وإنما تتعداه نحو المجهول الذي يثبت أن الخطاب الشعري المعاصر، غير متناهي الدلالة. وهو ما يتجلى واضحا في قصائد الديوان، من مثل:الرحي، بغداد، عمان العلا، غربة القلوب، شجى الروح، ليلة وداع، يا عين جودي، سلام يا دمشق، محوت بعشقي). إذ تجلت هذه القصائد وغيرها بتنوع الموضوعات وعمق الدلالات، ودهشة الكتابة الشعرية بين عمق التأويل وجماليات التذوق.
وأضافت الحراحشة، أن الديوان عميق بدلالاته وتشكيله الفني وفلسفته الجمالية، سعدت واستمتعت بقراءته، فهو يسلط الضوء على شعر متلون غني بدلالاته وعميق بخياله وعاطفته، ومتنوع بجمالياته، إنه الشعر الأردني الأصيل، النابع من ملكة شاعر مبدع مغلف بذوق له نكهة خاصة، دأبنا نقرأ الشعراء الأردنيين، وهذا الشعر نموذج للشعر الأردني الغني بدلالاته، لشاعر مبدع فذ وجريئ، كثير الاجتهاد، قوي العزم والإرادة، صاحب فكر وذوق شعري، لديه ملكة إبداعية مستمرة لكتابة هذا الجديد.
من جانب آخر، قال سمير أيوب في قراءته النقدية لديوان "بسمة أمل": "إن الديوان مائدة ثرية بتجليات شعرية مركزة، من عمان يصدر شاعرنا سعيد تايه ديوانه الشعري هذا، وهو الديوان الرابع عشر في سلسلة إصداراته التي ترسم ملامح مشروعه الثقافي المتكامل". والذي كان بدأه بديوان "صدى الوجدان"، قبل أكثر من عشرة أعوام.
وبين أيوب، أن الديوان شعر حقيقي نابض بكل جميل أصيل من العواطف الجياشة الصادقة. يعيدنا الشاعر عبر تفاصيل لوحاته المبهرة إلى تأكيد صلة الشعر بالحياة المتكاملة وسياقاتها التاريخية التي تكشف ملامح علاقة الإنسان بالمكان وبالزمان، وتؤكد في مجمل طرحه وطريقة معالجته، أن الشعر جنس أدبي ‏يمتلك قدرة فائقة على الحفر عميقا وبرفق في الواقع المعقد لظواهر الحياة وبواطنها.
وأشار أيوب، إلى التجليات الشعرية المركزة في الديوان، ينأى الشاعر بنفسه عن أن يكون مجرد زائر أو سائح. بوصف ما يرى، فهو، إضافة إلى دقة وجماليات توصيف الحياة وتناقضاتها، بحمولاته الفكرية ورسالاته الأدبية، يتعمق في الظواهر المعقدة التي تخبئها الحياة من دون مداورة أو مجاملة.
ومن جهته؛ قال سعيد تايه: "إن شعـره ليس كأي شـعـر فهو يتميز بغناه بمقومات الشعر البليغ الفصيح يجمع بين سطوره الرقة والجزالة وحسن المعاني بلغـة عصرية سهلـة جزلة مفهومة واضحة لا عموض فيها ولا إبهام، تجمع بين الشعر القديم العـريق واستحضاره للحاضر الذي تعيشه بما يتلاءم مع البيئة الحاضنة المشرقة المبشرة بعصر يعود فيه الشعر الموزون إلـى واجهـة الحياة الثقافية التي تبشر بولادة عهد جديد للشعـر الأصيل يكون رائدا في كل مجالات الحياة الثقافية".
وأضاف، أن شعره تتنازعه أربع نزعات يجول ويصول فيها بأطيب وأجمل التعابير الشعرية الغنية بالعواطف والمشاعر الإنسانية الراقية".
جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)

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جانب من الزيارة - (من المصدر)

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