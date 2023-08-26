بمشاركة 125 شاعرا وشاعرة.. إشهار ديوان "رباعيات جنين"

عزيزة علي

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عمان- بمشاركة "125"، شاعرا وشاعرة صدر ديوان "رباعيات جنين"، أعده وحرره وأشرف عليه الدكتور صلاح جرار والشاعر سعيد يعقوب، وقدم له الدكتور خالد الجبر.والديوان جاء استجابة لدعوة من الدكتور جرار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للمشاركة في كتابة قصيدة عن جنين ومخيمها الباسل وصمودها الرائع أمام هجوم آلة الحرب الصهيونية، "نشترك فيها جميعا ويسهم كل واحد منا بأربعة أبيات فقط؟ وسوف يتم تحديد أفضل مائة رباعية وإصدارها في كتاب خاص يجري توزيعه في حفل خاص يكرم فيه الشعراء المشاركون".تحت عنوان "بين يدي ديوان جنين"، كتب الدكتور خالد الجبر يشير إلى أن، "هذا باب في الشعر جديد، ولعله نمط فريد، لعل أولى محاولاته كانت ما جمعه بعض الباحثين في تسعينيات القرن العشرين من قصائد، وسماه (ديوان الانتفاضة)، الذي جمعه أحمد موسى الخطيب، (ديوان الشهيد محمد الدرة)، الذي صدر في ثلاثة أجزاء بمجلد واحد عن مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطينن وضم مشاركات لألف وستمائة واثنين وثمانين شاعرا، وديوان (مختارات من شعر انتفاضة الأقصى المباركة)، الذي جمعه يوسف شحدة الكحلوت، وضم قصائد لأربعة وتسعين شاعرا، تراوحت بين الكلاسيكي والتفعيلة".ويرى الجبر، أن ديوان "رباعيات جنين"، يأتي في هذا الباب، غير أن له خصوصية تميزه عما تقدمه؛ وهي ماثلة في جانبين اثنين هما "راهنية الحدث، فالأشعار هنا نظمت في أوج الحدث، وهو اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين فجر الثالث من تموز (يوليو) 2023، بمشاركة ألف جندي صهيوني، ومئات الآليات المدرعة والجرافات العسكرية وطائرات الهيلوكبتر، واستمرا الاتقحام أياما، ونتج عنه دمار هائل في البنية التحتية للمخيم، وارتقى من الشهداء تسعة، وجرج أكثر من مائة وعشرين، جراح عشرات منهم خطيرة.والآخر، هو أن الأشعار اتحدت في الوزن والقافية والروي، والتزمت بعدد الأبيات فجاءت رباعيات، وسيجد القارئ نفسه أمام أشعار قد تتكرر فيها القوافي والصور، فضلا عن الإيقاع الغنائي العالي، وقد يقترب بعضها من النبرة الحماسية الخطابية. لكنها في المجمل تنبئ عن شعرية ما يزال سياقها ماثلا في الوجدان العربي".ويعرض الجبر، فكرة الديوان مشيرا إلى ما نشره أن جرار قام في يوم اقتحام جنين بكتابة "رباعية"، في صفحته على موقع (فيسبوك)، جاء فيها (جِنِينُ يَا دُرَّةَ البُلْدَانِ وَالمُدُنِ/ وَتَاجَ عِزٍّ عَلَى الأَيَّامِ وَالزَّمَنِ/فِيكِ المُخَيَّمُ مَا كَلَّتْ عَزَائِمُهُ/وَهِمَّةٌ لَمْ تَهِنْ يَوْمًا وَلَمْ تَلِنِ/جِنِينُ صَبْرًا فَوَعْدُ اللهِ مُنْتَظَرٌ/إِنْ قَالَ لِلْأَمْرِ كُنْ فِيْ حَالَةٍ يَكُنِ/أَنْتِ التِيْ وَهَبَ الرَّحْمَن ُسَاكِنَهَا/عِزًّا وَمَجْدًا وَجَاهًا غَيْرَ ذِيْ وَهَنِ).وقد التقط الشاعر سعيد يعقوب النداء الذي أطلقه جرار إلى الشعراء العرب، فعمل على نشره ومشاركته مع عدد كبير من الأصدقاء على صفحات موقع (فيسبوك)، وفيه (دعوة إلى المشاركة بأربعة أبيات من الشعر، تلتزم بالوزن والقافية، لتكون في مجموعها المعلقة الحمراء-جنين البطولة والصمود)، نصرت لجنين ومخيمها وأهلها ومقاومته، وشاهدة على مر التاريخ على عروبة فلسطين، ونضال شعبها البطل، وصمودها أمام أعتى هجمة استعمارية بربرية، على مدار التاريخ، وتسجل موقفا، وتقدم وثيقة للأجيال القادمة، بأننا (الشعراء العرب)، نرفض الذل والهوان، وأننا لم نصمت حيال ما يجري في زمن الخذلان، والتردي".وقد نشر الشاعر سعيد يعقوب بأبيات أربعة مباشرة هي: "ارفع جبينك واهتف عشت يا وطني/ حُرا، فلولاك معنى المجد لم يكن/خَطَّت جِنِين لَنَا سِفْرَ الفَخَار دَمًا/ تضمخت بشذاهُ جبهة الزمن/يَا قَلْعَة العِز مَا اهْتَزَّتْ جَوَانِبُهَا/ النصر بِالصَّبْر مَقْرُونٌ فَلا تَهِنِي/وفي ُخَيَّمِهَا رَمْز الصُّمُود أَرَىِ/بُشْرَى لِمَا جَاءَ في القُرْآنِ وَالسُّنَن) ثم توالت المشاركات من أنحاء البلدان العربية.تشبه هذه الاحتشادة النادرة، أن تكون تشكيل كتيبة من الشعراء، تساند الصامدين على الأرض، في مخيم جنين، ولعلها تكون المرة الأولى، التي يتداعى فيها الشعراء العرب، إلى المؤازرة المباشرة للمقاومة، وليست الكلمة هنا أقل شأنا من الفعل، لكن الأثر الحقيقي لها سيظل ثابتا أبد الدهر، خالدا في أذهان المشاركين والشعراء في آن.وقد بلغت المشاركات المثبتة في هذا الديوان كما يشير الجبر، "مائة وخمسة وعشرين مشاركة، وقد توزعت على اثني عشر بلدا من بلادنا العربية، هي على النحو الآتي: "الأردن وفلسطين 83، اليمن 16، العراق 7، الجزائر 5، مصر3، ليبيا 1، لبنان 1، المغرب 1، موريتانيا 2، عُمان 1"، وليس غريبا أن يحوز الأردن وفلسطين على النسبة الكُبرى من المشاركات، فما نزال نردد "شعب واحد لا شعبين، وبلد واحد برئتين".وقد يكون لانتشار الدعوة للمشاركة على صفحات الأصدقاء أثر ذا دلالة في هذا، لكن مشاركة سبعة وأربعين شاعرا من سائر أرجاء الوطن العربي، دال أيضا دلالة مباشرة على أن فلسطين ما تزال حية في الوجدان الحي لأبناء العُروبة والإسلام، واللافت في توزيع المشاركات هو مشاركة الشعراء من اليمن "بلاد العرب السعيدة"، والعراق "بلد الرافدين العظيم"، وسورياة "الأم الكبرى لبلاد الشام"، ومصر "أم الدنيا"، ولا تعني قلة المشاركات من بلدان عربية أخرى نفي اهتمام أبنائها وبناتها بفلسطين وما يجري فيها من أحداث، إطلاقا، فلهذا تفسيرات كثيرة محتملة، قدمنا بعضها أعلاه، وهي كافية لكل منصف.وقد كان للشاعرات نصيب من المشاركة ظاهر في هذا الديوان، فقد بلغت مشاركاتهن إحدى وعشرون مشاركة، من بلدان عربية عدة، ولو أن الفسحة الزمنية الممنوحة للشعراء ليرسلوا مشاركاتهم امتدت، وانتشرت الدعوة على مواقع وصفحات أخرى، لكانت المشاركات من الشاعرات والشعراء أغزر وأكثر تنوعا.ويقول الجبر: "إن هذه الرباعيات تشبه إلى حد كبير تلك الأبيات من الرجز التي كان المقاتل يلقيها بين يدي المعركة، يثير بها حمية المقاتلين، ويستثير عزائمهم، ويخفف بها عن نفسه أهوال الحرب، ويحث النفس على المواصلة بما تعلن في الناس عن موقفها وثباتها. هي من هذا الباب، شعرٌ في مواجهة صاروخ الطائرة، وقذيفة الدبابة، ورصاصة القناص، وسن الجرافة، والشعر هنا، أسمى من أن يُنقد؛ لأنه يدخل في باب الفعل، ويخرج من صفة الكلام المحض.