الأحد 20 آب 2023
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بني مصطفى يدون في كتاب تاريخ اللهجات الأردنية

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بني مصطفى يدون في كتاب تاريخ اللهجات الأردنية
عمان- ضمن إصدارات إربد عاصمة الثقافة العربية 2022، صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "قاموس اللهجات الأردنية"، للباحث علي سالم بني مصطفى.
يقول المؤلف في مقدمته للكتاب، إن كل أمة من الأمم لها لهجة محلية خاصة بها، وهنالك لهجات خاصة امتزجت بلهجات أهل الأردن في مكان جمع قبائل عربية عدة، منها "الغساسنة وقضاعة ويلي والقين"، وكانت دولة الغساسنة تبدأ من جيل الشيخ شمالا وتنتهي بدومة الجندل جنوبا في السعودية.اضافة اعلان
ويشير إلى أن هذه اللهجة شكلت مزيجا من اللهجات لم يخرج عن نطاق اللغة العربية الفصيحة بالمعنى؛ حيث إن الفاتحين حملوا لغة القرآن لغة قريش مع لهجاتهم الخاصة، موضحا أنه بسبب الهجرات المتعاقبة على الأردن من شتى بقاع العالم وما تبقى من الحروب الصليبية وجيش محمد علي باشا عندما انقطعت به سبل الحياة، كل هذا امتزج وشكل لهجة المحاكاة مع احتفاظ بعض القبائل بلهجاتها الخاصة بها.
ويقول بني مصطفى، إنه خوفا على هذه اللهجات من الضياع قام بجمعها وتدوينها في هذا الكتاب، حيث قام بجولات وزيارات خاصة، وقد التقى بعدد من الشعراء في مجالسهم في كل بقعة من بقاع الأردن ودون كل ما سمع منهم.
وقام كذلك بضم كل ذلك في كتابه "قاموس اللهجات الأردنية"، وقد استعان بعدد من المراجع، وقام بإجراء مقابلات مع كبار السن وذوي الاختصاص المهتمين بهذا الموضع، ومع عدد من الشعراء الذين كتبوا الشعر النبطي باللهجة الأردنية في سبيل إخراج هذا الكتاب حتى تبقى اللهجة متداولة بين الناس وخوفا عليها من الضياع.
ومن جانبه، كتب الشاعر محمد خالد عضيبات تقديما للكتاب يقول "عند التجوال بين سطور هذه الموسوعة القيمة، ترى أنها تخدم التراث الأردني وترفده بما يفيد، وتكون مرجعية للأجيال، فيها كل ما يلامس شعور العربي الأردني الأصيل وتسعف من يريد الاستفسار عن أي شيء فيجد فيها ضالته، حيث إن المؤلف يتناول في هذه الموسوعة معجم اللهجات، وذلك بتوضيحها بكل هائل من الكلمات والمصطلحات مع إيضاح مدلولاتها ثم انتقال إلى بعض المواضيع التي تتعلق بالموروث الشعبي الأردني".
جانب من الحوارية - (من المصدر)

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