بيت الشعر - المفرق يقيم أمسية شعرية بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي بعمان

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ضمن استراتيجته بالتشبيك الثقافي مع مختلف القطاعات الثقافية في الوطن العزيز ، أقام بيت الشعر – المفرق أمسية شعرية مساء الاثنين 20/11/2023 في منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان ، بحضور مدير بيت الشعر فيصل السرحان ورئيس منتدى البيت العربي الثقافي المهندس صالح الجعافرة وجمع من المدعوين ، وقد أحيا هذه الأمسية الشاعر محمد سلام جميعان والشاعر علي الفاعوري ، وأدارت الأمسية الأديبة ميرنا حتقوة التي رحبت بالحضور و وجهت رسالة شكر وتقدير لحاكم الشارقة راعي الثقافة والمثقفين .الشاعر علي الفاعوري قدم مجموعة من بنات فكره في هذه الأمسية الشيقة حيث قرأ مجموعة من قصائده المليئة بالصور الشعرية وبأسلوب عذب وجرس هادئ حاز على إعجاب الحضور ، ومما قرأه قصيدة ( الحصان ) التي يقول فيها :يَئِسَتْ قوائِمُهُ ومَلّتْ رِيحُهُتَعِبَ الحصانُ فمَن عساهُ يُريحُهُقد كانَ فيما كانَ يَسبِقُ دَربَهُوالآنَ يَستَجدي الطريقَ طُموحُهُما ظنَّ يومًا أن يُرى مُتلعثمًاوهو الذي كانت تفيضُ شُروحُهُهو أوّلٌ رغمَ المسافةِ إنّماخذَلَتهُ في الشّوط الّلعينِ جروحُهُلكنّهُ والموتُ آخرُ صهلَةٍلم يَخشَ سكّينَ الحياةِ ذبيحُهُولكي تظلَّ كَمائِها رقراقَةًفرّتْ إلى ما ليس يُدرَكُ روحُهُأوَلَم يَعُدْ في الوقتِ مُتَّسعٌ لهُحتى يَضيقَ على الّلقاءِ فَسيحُهُظُلمًا تساوى منذ مَزّقَ سَرجَهُعند الرُّواةِ جميلُهُ وقبيحُهُأفعى هي الدّنيا تُبدِّلُ ثوبَهاوبُكاؤُها الثُّعبانُ طالَ فحيحُهُودَمٌ أُريقَ كثيرُهُ في غفْلَةٍماذا يُفيدُ إذا انتَبَهْتَ شحيحُهُيا صاحبي إنَّ السفينة أبحَرَتْلن ينفَعَ الولدَ الذي .. تلويحُهُيا صاحبي والشّامِتونَ بِقِلَّتيقالوا: طريحُ الحبِّ قلتُ: طريحُهُلن تورِقَ الخطواتُ بعد يباسِهاوالسرُّ ليسَ السرَّ حين نبوحُهُفأقِمْ بهذي الأرض دولَةَ شاعِرٍمن أوّلِ الكلماتِ أنتَ فصيحُهُواصْعَدْ بهذا الجُرحِ وحدَكَ ربَّمامِن غامِضٍ الصّلواتِ لاحَ مسيحُهُنجم الأمسية الثاني الشاعر محمد سلام جميعان نثر شعره الرصين على مسامع الحضور فأبدع في حالته الشعرية المتقدمة ، ومما قرأه قصيدة (غزة) التي يقول فيها :لا تَعْتَبي، وَدَعي العُتْبى وَخَلّليناماتَتْ عُروبَةُ مَن صارتْ عُروبَتُهُمباعَتْ لإبليسَ ما قَدْ ظَلَّ من دَمِهاوَصادَرَتْ سِدْرَةَ الأنْسابِ يا سَنَدي"لافي"غدا الآنَ في لغةِ الهوى" لِيفي"حتّى الرِّسالات بِعْنا اليومَ سَيِّدَهالا تَعْذُري بعدَ هذا الذَّبْحِ مِن أحدٍقالوا بِعِزَّةِ فِرْعَونٍ سَنَغْلِبُهالم يَرْحَموا " هاشِماً" في عِطْرِ تُرْبَتِهِصاحوا بِكُلِّ عَزيزٍ غادِروا، انْقَلِعواقَدْ قال " يهوا" هنا أرْضُ المَعادِ لناماذا أقولُ، فأهْلُ الشِّعْرِ غاووناما عادَ قَيْسٌ يُغَنّي في الهوى لَحْناًيَبْكي " المُثنّى" على راياتِ عِزَّتِهِقَدْ نابَذَ الأهْلُ أهْليهِمْ فوا أسِفييا غَزَّةَ العِزّ أشْعاري مُكَبَّلَةٌذُنُوبُنا تَحْتَ سَقْفِ اللهِ واضِحَةٌويا سامعينَ نِداءَ الصَّوْتِ مِن شَجَنينُحْصي ضَحاياكِ كي نَلْقى المُعَزّيناتَسْقي عِطاشَكِ يَحْموماً وغِسْليناوبايَعَتْهُ هُناكَ إماماً بالمُصَلّيناواسْتَبْدَلَتْ في الضُّحى غَصْباً أساميناوالسِّتُ جَمْلو غَدَتْ في النُّطْقِ جيفينافي سوقِ روما، فلا دُنيا ولا ديناجَميعُ مَنْ تَرْتَجي سَنُّوا السَّكاكيناوسَمَّموا البَحْرَ والزَّيْتونَ والتّيناولا نَبِيَّاً أتى بَعْدَ النَّبيّيناثُمَّ اعْبُروا التّيهَ مُمْتَدَّاً إلى سيناوقال في لَوْحِهِ موسى وهارونافي كُلِّ وادٍ على الجُلّى يَهيموناأو بالُ لَيْلى خَلِيٌّ كَي تُغَنّيناوليسَ يَعْنيهِ إنْ خَذَلَ المُراؤوناكأنَّها لَمْ تَكُنْ مِنّا ولا فيناعن أيِّ بَلوى سَأحْكي مِنْ بلاوينالَعَلَّ يَغْفِرُ ما فَعَلَتْ أياديناما خُنْتُ شِعْري ولا خُنْتُ المُصابينافلْتَعْذُري حُرْقَةَ الَمَحْروقِ في لُغَتيأنّا تَرَكْناكِ لا مولى ولا أمةًفَلْتَبْحَثي عن سِوانا كُلَّما نَزَلَتْلا تَندَهي فَبِلادُ العُرْبِ سادِرَةٌفالجُرْحُ أكْبَرُ، عندَ اللهِ يَشْكوناولم نُجَرِّدْ حُساماً من مواضينابالأرضِ زَلْزَلَةٌ تَمْحو العناوينافليسَ غيْرُكِ بَعْدَ الله يُحيينا-----------------وقد كان فريق فضائية الشارقة في الموقع وقاموا بعمل التغطية الإعلامية المتلفزة بأبهى حلة .