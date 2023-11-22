بيت الشعر - المفرق يقيم أمسية شعرية بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي بعمان

الشاعر علي الفاعوري قدم مجموعة من بنات فكره في هذه الأمسية الشيقة حيث قرأ مجموعة من قصائده المليئة بالصور الشعرية وبأسلوب عذب وجرس هادئ حاز على إعجاب الحضور ، ومما قرأه قصيدة ( الحصان ) التي يقول فيها :
يَئِسَتْ قوائِمُهُ ومَلّتْ رِيحُهُتَعِبَ الحصانُ فمَن عساهُ يُريحُهُ
قد كانَ فيما كانَ يَسبِقُ دَربَهُوالآنَ يَستَجدي الطريقَ طُموحُهُ
ما ظنَّ يومًا أن يُرى مُتلعثمًاوهو الذي كانت تفيضُ شُروحُهُ
هو أوّلٌ رغمَ المسافةِ إنّماخذَلَتهُ في الشّوط الّلعينِ جروحُهُ
لكنّهُ والموتُ آخرُ صهلَةٍلم يَخشَ سكّينَ الحياةِ ذبيحُهُ
ولكي تظلَّ كَمائِها رقراقَةًفرّتْ إلى ما ليس يُدرَكُ روحُهُ
أوَلَم يَعُدْ في الوقتِ مُتَّسعٌ لهُحتى يَضيقَ على الّلقاءِ فَسيحُهُ
ظُلمًا تساوى منذ مَزّقَ سَرجَهُعند الرُّواةِ جميلُهُ وقبيحُهُ
أفعى هي الدّنيا تُبدِّلُ ثوبَهاوبُكاؤُها الثُّعبانُ طالَ فحيحُهُ
ودَمٌ أُريقَ كثيرُهُ في غفْلَةٍماذا يُفيدُ إذا انتَبَهْتَ شحيحُهُ
يا صاحبي إنَّ السفينة أبحَرَتْلن ينفَعَ الولدَ الذي .. تلويحُهُ
يا صاحبي والشّامِتونَ بِقِلَّتيقالوا: طريحُ الحبِّ قلتُ: طريحُهُ
لن تورِقَ الخطواتُ بعد يباسِهاوالسرُّ ليسَ السرَّ حين نبوحُهُ
فأقِمْ بهذي الأرض دولَةَ شاعِرٍمن أوّلِ الكلماتِ أنتَ فصيحُهُ
واصْعَدْ بهذا الجُرحِ وحدَكَ ربَّمامِن غامِضٍ الصّلواتِ لاحَ مسيحُهُ
نجم الأمسية الثاني الشاعر محمد سلام جميعان نثر شعره الرصين على مسامع الحضور فأبدع في حالته الشعرية المتقدمة ، ومما قرأه قصيدة (غزة) التي يقول فيها :
لا تَعْتَبي، وَدَعي العُتْبى وَخَلّلينا
ماتَتْ عُروبَةُ مَن صارتْ عُروبَتُهُم
باعَتْ لإبليسَ ما قَدْ ظَلَّ من دَمِها
وَصادَرَتْ سِدْرَةَ الأنْسابِ يا سَنَدي
"لافي"غدا الآنَ في لغةِ الهوى" لِيفي"
حتّى الرِّسالات بِعْنا اليومَ سَيِّدَها
لا تَعْذُري بعدَ هذا الذَّبْحِ مِن أحدٍ
قالوا بِعِزَّةِ فِرْعَونٍ سَنَغْلِبُها
لم يَرْحَموا " هاشِماً" في عِطْرِ تُرْبَتِهِ
صاحوا بِكُلِّ عَزيزٍ غادِروا، انْقَلِعوا
قَدْ قال " يهوا" هنا أرْضُ المَعادِ لنا
ماذا أقولُ، فأهْلُ الشِّعْرِ غاوونا
ما عادَ قَيْسٌ يُغَنّي في الهوى لَحْناً
يَبْكي " المُثنّى" على راياتِ عِزَّتِهِ
قَدْ نابَذَ الأهْلُ أهْليهِمْ فوا أسِفي
يا غَزَّةَ العِزّ أشْعاري مُكَبَّلَةٌ
ذُنُوبُنا تَحْتَ سَقْفِ اللهِ واضِحَةٌ
ويا سامعينَ نِداءَ الصَّوْتِ مِن شَجَني
نُحْصي ضَحاياكِ كي نَلْقى المُعَزّينا
تَسْقي عِطاشَكِ يَحْموماً وغِسْلينا
وبايَعَتْهُ هُناكَ إماماً بالمُصَلّينا
واسْتَبْدَلَتْ في الضُّحى غَصْباً أسامينا
والسِّتُ جَمْلو غَدَتْ في النُّطْقِ جيفينا
في سوقِ روما، فلا دُنيا ولا دينا
جَميعُ مَنْ تَرْتَجي سَنُّوا السَّكاكينا
وسَمَّموا البَحْرَ والزَّيْتونَ والتّينا
ولا نَبِيَّاً أتى بَعْدَ النَّبيّينا
ثُمَّ اعْبُروا التّيهَ مُمْتَدَّاً إلى سينا
وقال في لَوْحِهِ موسى وهارونا
في كُلِّ وادٍ على الجُلّى يَهيمونا
أو بالُ لَيْلى خَلِيٌّ كَي تُغَنّينا
وليسَ يَعْنيهِ إنْ خَذَلَ المُراؤونا
كأنَّها لَمْ تَكُنْ مِنّا ولا فينا
عن أيِّ بَلوى سَأحْكي مِنْ بلاوينا
لَعَلَّ يَغْفِرُ ما فَعَلَتْ أيادينا
ما خُنْتُ شِعْري ولا خُنْتُ المُصابينا
فلْتَعْذُري حُرْقَةَ الَمَحْروقِ في لُغَتي
أنّا تَرَكْناكِ لا مولى ولا أمةً
فَلْتَبْحَثي عن سِوانا كُلَّما نَزَلَتْ
لا تَندَهي فَبِلادُ العُرْبِ سادِرَةٌ
فالجُرْحُ أكْبَرُ، عندَ اللهِ يَشْكونا
ولم نُجَرِّدْ حُساماً من مواضينا
بالأرضِ زَلْزَلَةٌ تَمْحو العناوينا
فليسَ غيْرُكِ بَعْدَ الله يُحيينا
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وقد كان فريق فضائية الشارقة في الموقع وقاموا بعمل التغطية الإعلامية المتلفزة بأبهى حلة .