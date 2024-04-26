بيت الشعر _ المفرق يقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر

برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، يقيم بيت الشعر _ المفرق احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر في تمام الساعة السابعة يومي الأحد والاثنين ٢٨- ٢٠٢٤/٤/٢٩ في مبنى المكتبة الوطنية بالعاصمة عمان .

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حيث ستقام امسيتين شعريتين يشارك بهما عدد من شعراء العربية ، وذلك بهدف التأكيد على أهمية الشعر العربي على مر التاريخ ، وكما قيل( الشعر ديوان العرب ) .



وأكد مدير بيت الشعر في المفرق فيصل السرحان أن هذه الفعالية من الفعاليات السنوية الثابتة لبيت الشعر ، إضافة لمهرجان الشعر العربي الذي يقيمه البيت سنوياً ، وكذلك مؤتمر النقد الذي عقد لثلاث دورات متتالية، وسيعقد هذا العام بمشيئة الله ، كما اننا في بيت الشعر نستضيف كل شهر عدد من شعراء العربية المجيدين وذلك ضمن توجهات دائرة الثقافة في إمارة المشارقة اهتماما ورعاية للشعر والشعراء .