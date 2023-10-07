"بيت الشعر".. المفرق يقيم مهرجانه السنوي الثامن 2023

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تنطلق غدا، فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي الذي يقيمه بيت الشعر، الذي يستمر لمدة أربعة أيام حيث تشتمل فعاليات اليوم الأول التي ستقام في دائرة المكتبة الوطنية على معزوفات لفرقة الحسين للموسيقات، يلي ذلك افتتاح معرض منشورات دائرة الثقافة / الشارقة، ثم حفل توقيع دواوين شعرية للشعراء؛ د. حكمت النوايسة ، د. إيمان عبد الهادي و د. ماجد العبلي.بعد ذلك تبدأ القراءات الشعرية التي سيقدمها الشعراء؛ محمد سمحان، د. حكمت نوايسة، محمد خضير، مريم ابو نواس ووصفي المزايدة، يعقب ذلك حفل فني تحييه الفنانة كارولين ماضي، في حين يتولى إدارة فعاليات اليوم الأول الدكتور راشد عيسى.فعاليات اليوم الثاني بعد غد، تبدأ عند الساعة السادسة مساء في دائرة المكتبة الوطنية وتشتمل على حفل توقيع دواوين شعرية للشعراء؛ د. محمد الدلكي، أميمة يوسف وحسام شديفات.يعقب ذلك قراءات شعرية للشعراء؛ غازي الذيبة، محمود فضيل التل، أميمة يوسف، رشاد رداد ود. عطا الله الحجايا، وتتولى إدارة الأمسية الأديبة عنان محروس.اليوم الثالث للمهرجان الأربعاء المقبل، تقام فعالياته في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء، عند الساعة السادسة مساء، وتشتمل على حفل توقيع ديوان الشاعر محمد خليف العنزي، ومن ثم قراءات شعرية للشعراء؛ سعيد يعقوب، وردة سعيد، شفيق العطاونة، عبد الرحمن العموش ود. لين حماد، من ثم تقدم فرقة شابات السلط عرضا فنيا، ويدير فعاليات اللقاء الأديب محمد المشايخ.أما فعاليات اليوم الرابع الخميس المقبل، ستقام في مركز إربد الثقافي عند الساعة السادسة مساء، وتشتمل على قراءات شعرية للشعراء؛ د. حربي المصري، د. عمر العامري، عبد الكريم أبو الشيح، د. علي هصيص واحمد طناش الشطناوي وستكون هناك فقرة فنية للفنان نزار عيسى، في حين يتولى إدارة الفعاليات الصحفي عمر أبو الهيجاء.وصرح مدير بيت الشعر فيصل السرحان، أن المهرجان للعاط الحالي، يضم نخبة من الشعراء المميزين الذين لهم بصمة جلية في القصيدة الفصيحة ويمثلون مدارس شعرية متعددة، وستكون معنا في حفل الافتتاح فنانة أردنية ونجمة عربية تقدم الفن الملتزم ألا وهي الفنانة كارولين ماضي صاحبة الصوت المميز. كذلك سيتم توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء الأردنيين الذين تمت طباعة دواوينهم ضمن منشورات دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.كما سيكون هناك معرض مفتوح لمنشورات دائرة الثقافة / الشارقة، والذي سيضم عددا كبيرا من المجلات الثقافية التي تصدرها إمارة الشارقة التي تعنى بكل أنواع الثقافة والفنون.