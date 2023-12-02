بيت الشعر -المفرق ينظم أمسية شعرية في منتدى البيت العربي الثقافي

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أقام بيت الشعر _ المفرق مساء الخميس ٢٠٢٣/١١/٣٠ أمسية شعرية أخآذة في مقر منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة عمان ، بحضور مدير بيت الشعر فيصل السرحان وبحضور رئيس منتدى البيت العربي الثقافي المهندس صالح الجعافرة ، وبحضور عدد من الشعراء والمثقفين.أحيا هذه الأمسية شاعران عراقيان من الشعراء المميزين هما الشاعر مكي النزال والشاعر محمد نصيف ، وقد أدار فعاليات الامسية الدكتور علي الشوابكة الذي تحدث عن رسالة الشارقة الثقافية بصفتها حاضنة من أهم الحواضن الثقافية العربية بقيادة حاكمها راعي الفكر والادب والثقافة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .الشاعر مكي النزال صاحب التجربة الشعرية العميقة المكتنزة بالمعرفة والثقة قدم مجموعة من أبهى قصائده منها :في خيالي فستان عرس وزفة = وطيور عجيبة اللون، شفة ووجوة سعيدة، وقلوب = حول عيني عروسها ملتفةباسقات النخيل ترقص جذلى = وفرات في الغيم يضربُ دُفَهنصف قلبي بكى لفرحة عمري = في بعيد وضيع الحزن نصفهكان صحبي يضمدون جراحي = وهم اليوم في نعيم وترفةودعوني وقيل إن لقاء = سوف يأتي بعد انتظار بلهفةقيل إن المنى تنال سريعًا = حين تمضي النفوس للحتم عقةويح نفسي ألم تكن تتمنى؟ = كيف تنجو من المنايا بخفة؟قبل عشرين من سني شقاء = لم ترد في الحساب لفظة رأفةإنما يسأل الجميع جميعًا = عن مواقيتهم بلطف وطرفةمن سيبقى على المسارب حيا ؟ = من سيلقى بأول الدرب حتفه؟وهل الفقد غير محض حياة = خارج الوقت والمكان ترفهكان جل الحديث فحوى رحيل = بامتثال ورغبة لا تُسفهوحكيم يصيح يا صحب رفقا = جعل الله حول من شاء لطفه يا لهول السؤال ساعة جد = هو و موت يا قوم لن نستخفهأنتم للعراق خير ضمادٍ = إن رحلتم فمن سيوقف نزفه يا حكيمًا يثور والصدر عار = إن بين الحياة والموت ألفةكم جسور يداهم الموت حيًّا = بَيْدَ أن اقترابه فيه رجفة يتخطى قفار رعب بعزم = وتُداري شجاعة القلب خوفهويح نفسي وكان فيها مناكم = أفلتت من عقارب الوقت هفة وقفت مثلما أطلتم وقوفا = تتحدى بوقفة إثر وقفةالشاعر الإعلامي صاحب الرسالة الثقافية الإعلامية المميزة محمد نصيف ، قدم فيضا من بنات فكره في هذه الامسية فقرأ عدة قصائد منها :القدسُ وجرحُ النكسةمحمد نصيفخمسونَ عاماً وجرحُ القدسِ ما هَجَعَاوصـمـتُـنـا عنْ أذاها زادَها وَجَعَاخمسونَ عاماً تداوي جُرْحَ نكستِهاوكمْ دعيٍّ بها في طعنِها بَرَعَاتنوحُ بالمسجدِ الأقصى قصائدُنانوحَ الحمامِ بنجوى حزنِهِ سَجَعَانَمَا الحنينُ على أضلاعِنا شجراًوكلُّ غصنٍ بهِ مِنْ دمعِنا رَضَعَاوكمْ مِنْ الوجدِ لمْ يطفأ بغيثِ منىوكمْ مِنَ الشوقِ في أعماقِنا قُمِعَاوتلتظي حسراتُ الشوقِ في دمِناضاقَ المدى بلظانا قدرَ ما اتّسَعَامواكبُ الموتِ ما زالتُ تطوفُ بهاوكلُّ ركنٍ بها مِنْ موتِها شَبِعَافلا المواويلُ في أفراحِها صَدَحَتْولا السلامُ إلى حاراتِها رَجَعَاوالمدّعونَ افتتناناً في محبّتِهاصاروا لمِنْ سَرَقَوا أهدابَها تَبَعَاوالنائحونَ على شكوى مواجعِهايُمالئونَ الذي مِنْ لحمِها قَطَعَاوالحارسونَ حِمَاها والعدوُّ هُمُهُمُ الذينّ أحالوا أمنَها فَزَعَافليسَ مِنْ زارعٍ حقلَ الحياةِ أذىإلاّ جَنَى نَادماً مِنْ مرِّ ما زَرَعَاخمسونَ عاماً وبعضُ العربِ في سَفَهٍيستلطفونَ مِنَ الأفعالِ ما شَنُعَاويُنغِضُونَ رؤوساً ملؤُها عَفَنٌإنْ صاحبُ الحقِّ فينا للجهادِ دَعَافالراكعونَ على أعتابِ ذلّتِهِمْيغيظُهُمْ كلُّ رأسٍ ظلَّ مُرْتَفِعَاويأملُونَ انتفاعاً مِنْ مذلَّتِهِمْهلْ مِنْ ذليلِ حِمَى مِنْ ذلّهِ انْتَفَعَافأضعفُ الحقِّ ما يُعطى لطالبِهِمنّاً ، وأصلبُهُ ما جاءَ مُنْتَزَعَابدوره قام فريق فضائية الشارقة بعمل التغطية الإعلامية لهذه الأمسية على أكمل وجه وبأبهى حلة .